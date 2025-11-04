Reykjavíkurborg - kynningarfundur fyrir markaðsaðila vegna fjárhagsáætlunar

Reykjavíkurborg mun, vegna framlagningar á frumvarpi að fjárhagsáætlun 2026 og fimm ára áætlunar 2026-2030, halda kynningarfund fyrir markaðsaðila á morgun, miðvikudaginn 5. nóvember. Fundurinn verður haldinn í Ráðhúsi Reykjavíkur og hefst kl. 8:30.
Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri mun ásamt Halldóru Káradóttur, sviðsstjóra fjármála- og áhættustýringarsviðs kynna fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar sem lögð var fram til fyrri umræðu í borgarstjórn í dag, 4. nóvember.
Nánari upplýsingar veitir,
Halldóra Káradóttir sviðsstjóri fjármála- og áhættustýringarsviðs
halldora.karadottir@reykjavik.is