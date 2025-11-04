CertiK DAT 보고서, DAT 운영 무결성 평가 위한 정량적 보안 및 컴플라이언스 프레임워크 제시

뉴욕, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 글로벌 최대 Web3 보안 기업 CertiK이 ‘2025 Skynet 디지털자산 트레저리 (DAT) 보고서’를 발표하며, DAT의 운영 안정성을 정량적으로 평가하기 위한 새로운 프레임워크를 공개했다. 이 보고서는 글로벌 상장기업들의 디지털 자산 보유 현황, 보안 거버넌스, 그리고 컴플라이언스 투명성에 대한 종합적인 분석을 제시한다.

DAT 모델은 초기의 소수 기업 전략에서 출발해, 현재는 상장사들이 1,300억 달러 이상의 디지털 자산을 보유할 정도로 대중적이고 빠르게 성장하는 시장으로 발전했다. 디지털 자산을 주요 재무전략으로 삼는 이러한 기업들은 전통 금융(TradFi) 투자자들에게 규제된 고베타 투자 수단을 제공하며, 가상자산 생태계 진입을 촉진하고 있다. 그러나 유럽연합의 가상자산 규제 기본법안(MiCA)과 미국의 클래리티 법안 (CLARITY Act) 등 규제 정비가 이루어지면서, DAT 기업의 가치는 단순히 보유 자산 규모가 아닌, 보안 및 컴플라이언스 체계의 완성도에 더욱 좌우되고 있다.

CertiK이 제시한 DAT 프레임워크는 다섯 가지 핵심 평가 축으로 구성된다: ▲수탁기관 및 제3자 실사 ▲내부 통제 및 운영 보안 ▲온체인 리스크 노출 ▲자본 전략의 탄력성 ▲규제 및 공시 전략이다. 이를 통해 CertiK은 DAT를 정량적으로 평가하며, 수탁사 다양성, 내부자 위협 방지, 보안 관리 체계, 자금 조달의 지속 가능성, 정보 공시의 시의성 등 다양한 요소를 검토한다.

평가 결과에 따르면 Strategy Inc.(MSTR)은 91.8점의 스카이넷 점수로 1위를 차지했다. 이 높은 점수는 규제된 수탁기관 이용, 다중 서명 보안 구조, 매년 실시되는 SOC 2 감사, 그리고 미국 증권거래위원회(SEC)에 대한 투명한 공시 시스템 덕분이다. 또한 MARA Holdings(MARA), Metaplanet Inc.(MTPLF), Bitcoin Standard Treasury Company(BSTR), BitMine Immersion Technologies(BMNR), XXI(CEP), CleanSpark Inc.(CLSK), Hut 8 Mining(HUT), SharpLink Gaming(SBET), Forward Industries(FORD) 등이 상위권에 올랐다.

보고서는 또한 DAT 산업의 발전 추세와 미래 전망을 심층 분석했다. CertiK은 디지털 자산 활용이 확대됨에 따라 장기적 생존력을 갖춘 DAT 기업들이 시장 내에서 지속적인 입지를 확보할 것으로 내다봤다. DAT 분야의 핵심 트렌드로는 실물연계자산(RWA)와 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 통합이 제시됐다. 마지막으로 보고서는, 시장 참여자 증가와 현물 ETF의 확산으로 투자 비용이 낮아짐에 따라, 투자자들은 이제 ‘무엇을 보유하느냐’가 아니라 ‘어떻게 보유하느냐’에 따라 DAT를 구분하게 될 것이라고 결론지었다.



보고서: https://indd.adobe.com/view/0a8e9488-0edf-4354-bbc4-bb2c3ff85e70