CertiK发布《2025 Skynet数字资产财库（DAT）报告》：量化安全与合规，评估DAT运营稳健性

纽约, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的Web3安全公司CertiK，今日发布《2025 Skynet数字资产财库（DAT）报告》，推出了一套用于评估DAT运营稳健性量化框架，揭示了全球上市公司在数字资产持仓、安全治理与合规透明度方面的全景格局。

数字资产财库（Digital Asset Treasury，简称DAT）模式，已从最初的小众企业策略，成长为一个备受关注且持续扩张的市场。目前，全球上市公司持有的数字资产总额已突破1,300亿美元。该模式将一类以积累数字资产作为核心资产负债表战略的上市公司定义为特定类别，成功为传统金融（TradFi）投资者打造了一种受监管、高贝塔系数的工具，助力其进入加密货币生态系统。

然而，随着欧盟《加密资产市场监管法案》（MiCA）及美国《数字资产市场清晰度法案》（CLARITY Act）等监管进展落地，DAT公司的估值不再仅取决于持仓规模，而更取决于其安全与合规体系的完善程度。

CertiK提出的DAT量化框架包含五大核心评估支柱：托管方与第三方尽职调查、内部控制与运营安全、链上风险敞口、资本战略韧性、监管与信息披露策略。通过这一框架，CertiK对企业的DAT进行定量评分，考察的维度包括托管机构多样性、内部威胁防范、安全管理实践、融资模式的可持续性、信息披露的及时性等。

该框架的评估结果显示，Strategy Inc.（MSTR）以91.8的Skynet评分位居榜首。其高分主要得益于使用受监管托管机构、多重签名安全机制、每年进行SOC 2审计，以及向美国证券交易委员会（SEC）保持高度透明的披露体系。其他排名靠前的公司还包括：MARA Holdings（MARA）、Metaplanet Inc.（MTPLF）、Bitcoin Standard Treasury Company（BSTR）、BitMine Immersion Technologies（BMNR）、XXI（CEP）、CleanSpark Inc.（CLSK）、Hut 8 Mining（HUT）、SharpLink Gaming（SBET）以及Forward Industries（FORD）。

报告还分析了DAT行业的发展趋势与未来展望。CertiK指出，随着数字资产应用率持续提升，具备长期生存能力的DAT公司，有望持续维护其市场地位。DAT领域的核心趋势包括代币化现实世界资产（RWA）以及与中央银行数字货币（CBDC）的融合。

报告最后指出，随着市场参与者增多，且现货ETF为投资者提供成本更低的直接价格敞口，投资者将越来越多地根据“持有方式”而非“持有何种资产”来区分不同DAT。

报告全文：https://indd.adobe.com/view/05027836-da9a-43f2-a664-86b91c4ccc8e