データボルトAI (Datavault AI)、サイレックス (Scilex) およびデータボールトAIの全適格株主を対象としたドリームボウル・ドラフト・ミームコイン配布に関する基準日を2025年11月14日に設定したことを発表

フィラデルフィア発, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IBN経由 -- AIを活用したデータ評価およびトークン化のパイオニアであるデータボルトAI (Datavault AI Inc.) (NASDAQ: DVLT) は本日、サイレックス (NASDAQ: SCLX) が主催する2026年ドリームボウルにおいてクルセイダーズ (Crusaders) 対パトリオッツ (Patriots) 戦のへの上位招待選手を選抜する、待望のドリームボウル・ドラフトの計画を発表した。 この注目イベントは、2026年1月11日にテキサス州ダラスのAT&Tスタジアムで最高潮に達し、トップアスリートたちがドリームボウル・チャンピオンシップを競い合う。 この興奮をさらに盛り上がるために、データボルトAIはプロドローンレースおよびeスポーツ選手権も主催し、マッデン・フットボール2026 (Madden Football 2026) の世界王者と、2つのスリリングなチームeスポーツタイトルを決定する。 この前例のないカレッジボウルとeスポーツの融合イベントでは、世界各国の現チャンピオンeスポーツチームとともに、北米マッデン2026チャンピオンが登場し、賞金およびチャンピオンシップタイトルの両方をかけて優勝候補と競い合う。

データボルトAIは、株主価値の創出と継続的なイノベーションへの取り組みを堅持している。 サイレックス・ホールディング・カンパニー (Scilex Holding Company) との協力のもと、データボルトAIは、取締役会の承認を条件として、2026年開催のドリームボウルを記念し、ドリームボウル2026ミームコイン (Dream Bowl 2026 Meme Coin) を2025年11月14日時点のデータボルトおよびサイレックス株主に1回限りの特別配布を行う。 各株主には、変更不可能な所有権証明、チケット情報の埋め込み、招待アスリート、試合ハイライト、イベントへのアクセスに関する限定コンテンツなどの実用的機能を備えた、限定記念デジタルコレクティブルが贈られる。 この手作りトークンは、2025年11月25日以降に最終メンバーが確定次第、Data Vault®ウォレットにエアドロップされ、基準日は2025年11月14日となる。 同社は、すべての適格株主が自らのトークンを適切に請求・閲覧できるよう、配布日前にウォレットの設定、トークンへのアクセス、配布手続きに関する詳細な指示を別途通知する予定である。

「この配布は、当社の忠実な株主への報酬であるだけでなく、データボルトAIおよびサイレックスの株主を、ボウル参加に関する新たな包括的な審査基準を通じて才能と実績を評価する、トークノミクスおよび高度なインテリジェントシステムの最前線に位置づけるものです。 アスリートに対してDataScore®を通じてスキル、能力、潜在力の評価を付与し、さらにDataValue®を通じてステーブルコイン評価を付与することで、データ価値を無限の方法で獲得し、作成し、最終的に収益化する仕組みを変えました。 当社のエージェントであるDataValue®、DataScore®、Data Vault Bank®を通じ、ブラックロック (BlackRock) のラリー・フィンク氏 (Larry Fink) やJPモルガン (JPMorgan) など業界リーダーが推進する変革的な資産トークン化戦略を反映しています」と、データボルトAIの最高経営責任者兼共同創業者であるナサニエル・ブラッドリー (Nathaniel Bradley) は述べている。 「当社のミームコイン構想は、来るドリームボウルにおいて具体的なエンゲージメントを生み出す可能性を秘めています。これは、経験こそが人生の真の宝であり、データが新たな通貨となるWeb 3.0への移行を示すもう一つの例です。 すべてのドリームボウル受賞者が、データとAIによって長年続く不公平な競争環境がどのように是正されるかを学ぶ時間を持ち、才能や能力に恵まれた人、あるいは勝利への強い意志と自信を持つすべての人が、夢のチャンスを掴めるようになることを願っています」

カッティング・エッジ・スポーツ・マネジメント (Cutting Edge Sports Management) (CESM) の最高経営責任者であり、ドリームボウル14 (Dream Bowl XIV) の主催者であるニール・マルヴォーン (Neil Malvone) は次のように述べている。「CESMでは、イノベーションを通じてスポーツの未来を再定義しています。 データボルトAIがドリームボウルのために開発した画期的なAI搭載トークン化ドラフトは、テクノロジー、透明性、そして大学アスリートへの機会を融合させる、画期的な一歩です。 ブロックチェーンと人工知能を統合することで、選手、ファン、そしてパートナーの皆様に対し、大学選抜プロセスを体験するためのまったく新しい、公平な方法を提供します。 11月14日は、フットボールの次のレベルへのよりスマートで公平な道を信じるすべての人にとって、記念すべき日となるでしょう」

データボルトAIは、急成長するデジタル経済の中で、データプラットフォーム、トークン化、および没入型テクノロジーにおける強固な知的財産ポートフォリオを引き続き活用し、株主への利益還元を促進している。

データボルトAIについて

データボルトAI (Datavault AI™) (NASDAQ: DVLT) は、Web 3.0環境において、AI主導によるデータ体験、資産の価値評価および収益化の分野を牽引している。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、音響科学部門とデータサイエンス部門の協調を重視した包括的なソリューションを提供している。 データボルトAIの音響科学部門では、WiSA®、ADIO®、Sumerian®の特許技術を備え、業界初の空間およびマルチチャネル無線HD音声伝送に関する基盤技術を提供しており、音声のタイミング、同期、マルチチャネル干渉除去に関する知的財産を有している。 データサイエンス部門は、Web 3.0とハイパフォーマンス・コンピューティングの力を活用し、体験型データ知覚、価値評価、安全な収益化に対応するソリューションを提供している。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、スポーツ&エンターテインメント、イベント&会場、バイオテクノロジー、教育、フィンテック、不動産、医療、エネルギーなどを含む複数産業に対応し、HPCソフトウェア・ライセンス供与を通じて包括的なソリューションを提供している。 インフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange®) (IDE) は、現実世界の物理オブジェクトを不変のメタデータ・オブジェクトに安全に紐づけることで、デジタルツインの実現や氏名・肖像・類似性 (Name, Image and Likeness) (NIL) のライセンス供与を可能にし、誠実性を備えた責任あるAIを促進する。 データボルトAIの技術スイートは完全にカスタマイズ可能であり、AIおよび機械学習 (ML) の自動化、サードパーティ統合、詳細な分析とデータ、マーケティングの自動化、広告モニタリングを提供している。 本社はペンシルベニア州フィラデルフィアに所在する。 データボルトAIに関する詳細は、 www.dvlt.ai を参照されたい。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法 (改正を含む) およびその他の証券関連法の意義の範囲内における「将来の見通しに関する記述」が含まれている。 「予想する」、「予定する」、「見込む」、「継続する」などの単語、それらの変化形、および類似の将来または条件付きの表現は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものである。 このような将来の見通しに関する記述には、本プレスリリースにおける同社が提案するミームコインに関する内容 (ミームコインの基準日および配布予定日、計画されている実用性および機能性など) 、ドリームボウル・ドラフトに関する同社の予想、同社の事業機会および見通し、戦略、将来の収益予測、ライセンス施策、特許施策、ならびに特許技術の実施成功に関する記述などが含まれており、これらは、必然的に同社および経営陣が合理的であると判断した推定および仮定に基づいているが、本質的に不確実性を伴うものである。 読者におかれては、これらの将来の見通しに関する記述に過度な信頼を寄せないようご注意いただきたい。 実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述により示唆された内容と大きく異なる可能性があり、これは以下を含むがそれに限定されないさまざまなリスクおよび不確実性に起因する。すなわち、同社が発行済みおよび許可通知を受けたすべての知的財産を適切に活用できるかどうかに関するリスク、取得した資産を用いて市場シェアを拡大できるかどうかに関するリスク、本プレスリリースで言及された各種特許によって新たな収益源を創出できるかどうかに関するリスク、同社の現在の流動性状況および継続的な事業運営を支えるための追加資金調達の必要性、一般的な市場、経済、その他の環境、継続企業としての存続可能性、NASDAQにおける普通株式の上場維持に関する能力、コスト管理および業務・予算計画の遂行能力、財務目標の達成能力、同社の技術をライセンシーが自社製品に実装する程度 (実装する場合) およびそのような実装のスケジュール、技術革新および知的財産に関連するリスク、ならびに米国証券取引委員会に提出された同社の届出書類により詳細に説明されているその他のリスクが含まれる。 本プレスリリースに含まれる情報は、本プレスリリースの日付時点で提供されているものであり、同社は、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事その他に基づいて本コミュニケーションに含まれる将来の見通しに関する記述を更新するいかなる義務も負わない。

