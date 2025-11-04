Datavault AI 宣布 2025 年 11 月 14 日为登记日，届时将向所有符合资格的 Scilex 和 Datavault AI 股东分发 Dream Bowl 选秀迷因币

费城, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 通过 IBN 发布 -- AI 驱动的数据估值与代币化先驱 Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) 今日公布了备受期待的 Dream Bowl 选秀计划。该活动将选拔顶尖受邀者，参与由 Scilex (Nasdaq: SCLX) 呈现的 2026 年 Dream Bowl “Crusaders 对阵 Patriots” 赛事。 这项标志性赛事将于 2026 年 1 月 11 日在德克萨斯州达拉斯的 AT&T 体育场落幕，届时精英运动员将角逐 Dream Bowl 锦标赛冠军。 延续这一热潮，Datavault AI 还将举办职业无人机竞速赛及电子竞技锦标赛，届时不仅将诞生《麦登橄榄球 2026》全球冠军，还将角逐另外两项激动人心的团队电竞冠军。 这场首创的大学碗赛与电竞盛会，将汇聚来自全球的卫冕世界冠军电竞战队，以及《麦登橄榄球 2026》北美冠军，他们将与最强挑战者同场角逐奖金与冠军荣誉。

Datavault AI 始终坚定致力于提升股东价值，并不断推动创新。 Datavault 将与 Scilex Holding Company 合作，向截至 2025 年 11 月 14 日登记在册的 DVLT 与 Scilex 股东一次性特别分发 Dream Bowl 2026 主题迷因币，以纪念即将举办的 Dream Bowl 2026 盛会。该分发须经董事会批准。 每位持有人将获赠一款兼具实用功能的独家纪念数字藏品，内含不可篡改的所有权凭证、嵌入式票务信息，以及涵盖受邀运动员、比赛集锦和活动参与的独家内容。 这些手工打造的代币将在最终名单确认后 (2025 年 11 月 25 日或之后) 空投至 Data Vault® 钱包，登记日期为 2025 年 11 月 14 日。 公司将在交付日前通过后续通知，提供关于钱包设置、代币领取及分发流程的详细指引，确保所有符合资格的股东能够顺利认领并查看其代币。

Datavault AI 首席执行官兼联合创始人 Nathaniel Bradley 表示：“此次分发不仅回馈了我们忠实的股东，也让 Datavault AI 与 SCILEX 持有人站在了代币经济学与高智能系统的前沿——这些系统通过全新的碗赛参与综合筛选标准，识别出卓越的人才与成就。 我们通过 DataScore® 为运动员赋予技能、能力与潜力评级，再通过 DataValue® 进行稳定币价值评估，从而彻底革新了数据价值的捕获、铸造及以无限多种方式实现最终变现的模式。 依托我们的 DataValue®、DataScore® 与 Data Vault Bank® 智能体，我们正践行着 BlackRock 的 Larry Fink 和 JPMorgan 等行业领袖倡导的变革性资产代币化战略。 我们的迷因币计划有望为即将到来的 Dream Bowl 带来切实参与体验，这也再次展现了我们正迈入 Web 3.0 时代——在这里，体验才是人生真正的财富，而数据则成为我们的新货币。 我们希望每位 Dream Bowl 代币持有者都能深入了解数据与 AI 如何平衡长期存在的不均衡竞争环境，让每位拥有天赋、才华，或具备坚韧毅力与自信的人，都有机会争取属于自己的梦想。”

Cutting Edge Sports Management 首席执行官、Dream Bowl XIV 主办方 Neil Malvone 表示：“在 CESM，我们正以创新之力，重新定义体育的未来。 Datavault AI 为 Dream Bowl 推出的突破性 AI 驱动型代币化选秀标志着变革性的一步——为大学运动员融合技术、透明度与机遇。 通过区块链与人工智能的融合，我们为球员、粉丝及合作伙伴带来了全新的、更加公平的大学展示选拔体验。 对于所有坚信橄榄球晋升之路可以更智能、更公平的人士，11 月 14 日将成为一个里程碑日。”

Datavault AI 持续发挥其在数据平台、代币化及沉浸式技术领域的强大知识产权优势，在蓬勃发展的数字经济中推动股东价值增长。

关于 Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq：DVLT) 正在 Web 3.0 环境中引领 AI 驱动的数据体验、资产估值与变现的发展。 该公司基于云端的平台以声学科学与数据科学两大部门的协作为核心，提供全方位解决方案。 Datavault AI 的声学部门持有 WiSA®、ADIO® 和 Sumerian® 的专利技术，率先推出业内首创的空间音频与多通道无线高清音频传输基础技术，其知识产权覆盖音频时序、同步以及多通道干扰消除等。 数据科学部门依托 Web 3.0 技术与高性能计算能力，提供涵盖体验式数据感知、估值及安全变现的解决方案。 Datavault AI 基于云端的平台为多个行业提供全面解决方案，涵盖体育与娱乐高性能计算软件许可、活动与场馆、生物科技、教育、金融科技、房地产、医疗健康、能源等领域。 Information Data Exchange® (IDE) 通过将真实物理对象安全绑定至不可篡改的元数据，实现数字孪生及名称、肖像与形象权 (NIL) 的授权，推动诚信为本的负责任 AI 发展。 Datavault AI 的技术套件可完全定制，涵盖 AI 与机器学习 (ML) 自动化、第三方集成、深度数据分析、营销自动化以及广告监测等多项功能。 该公司总部位于宾夕法尼亚州费城。 如需了解关于 Datavault AI 的更多信息，敬请访问 www.dvlt.ai 。

前瞻性陈述

本新闻稿包含依据经修订的 “1995 年美国私人证券诉讼改革法案” 及其他证券法律所界定的“前瞻性陈述”。 诸如“预计”、“将会”、“预测”、“估计”、“继续”等词汇及其各种变体，以及类似的未来或条件性表达，均用于指代前瞻性陈述。 此类前瞻性陈述，包括本文中关于我们拟发行的迷因币 (含计划中的迷因币登记日和分发日)、迷因币的预期用途和功能、对 Dream Bowl 选秀的预期、业务机会与前景、战略、未来收入预期、许可计划、专利计划以及专利技术成功实施等方面的陈述，均基于本公司及管理层认为合理但本身具有不确定性的估计和假设。 敬请读者谨慎对待这些前瞻性陈述，避免过度依赖。 实际结果可能因多种风险和不确定性因素而与上述前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于以下方面：我们能否成功运用已获授权及公告的全部知识产权；能否有效利用所收购资产以扩大市场份额；能否基于本新闻稿提及的专利开辟新的收入来源；当前流动性状况及持续经营所需的额外融资需求；整体市场、经济及其他环境因素；持续经营能力；维持普通股在 Nasdaq 上市的能力；成本管控与执行运营及预算计划的能力；实现财务目标的能力；被许可方是否及在何种程度上将我们的技术应用于其产品，以及此类应用的时间进度；与技术创新及知识产权相关的风险；以及我们在递交美国证券交易委员会文件中更为详尽披露的其他风险。 本新闻稿中的信息仅在本新闻稿发布之日有效，除非法律另有规定，我们无义务基于新的信息、未来事件或其他原因更新其中的前瞻性陈述。

