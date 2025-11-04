Datavault AI 宣佈將 2025 年 11 月 14 日定為登記日，向所有合資格的 Scilex 及 Datavault AI 股東分發 Dream Bowl Draft 迷因幣

費城, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過 IBN 發佈 -- 人工智能 (AI) 數據估值與代幣化先驅 Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) 今天宣佈萬眾期待的 Dream Bowl Draft 計劃，將為 Scilex (Nasdaq: SCLX) 呈獻的 2026 Dream Bowl 中 Crusaders 對陣 Patriots 賽事甄選頂尖獲邀選手。 這場焦點盛事將於 2026 年 1 月 11 日在德州達拉斯 AT&T 體育場迎來巔峰對決，精英運動員將爭奪 Dream Bowl 錦標賽冠軍寶座。 延續這股熱烈氣氛，Datavault AI 還將主辦專業無人機競速與電競錦標賽，除了誕生 Madden Football 2026 世界冠軍外，還將加冕兩大激動人心的團隊電競項目王者。 這場創先河的大學碗賽與電競盛事將齊集全球現役世界冠軍電競隊伍，同時北美 Madden 2026 冠軍將與頂尖挑戰者激烈交鋒，角逐獎金及冠軍榮耀。

Datavault AI 始終堅定不移，致力創造股東價值、推動持續創新。 Datavault 與 Scilex Holding Company 聯手合作，將透過向 2025 年 11 月 14 日登記在冊的 DVLT 及 Scilex 股東一次性特別分發 Dream Bowl 2026 迷因幣，紀念即將舉行的 Dream Bowl 2026 盛事，此安排有待董事會審議通過。 每位持有人都將獲頒專屬紀念數碼收藏品，設計具備實用功能，包括不可篡改的所有權憑證、內嵌票務詳情，以及有關獲邀運動員、賽事精華和活動參與權限等方面的獨家內容。 2025 年 11 月 25 日或之後確認最終名單後，這些精心鑄造的代幣將空投至 Data Vault® 錢包，登記日定於 2025 年 11 月 14 日。 公司將在代幣派發日期前透過隨後通訊進一步說明錢包設置、代幣存取及分發流程，以確保所有合資格股東都能順利申領及查看其代幣。

Datavault AI 行政總裁兼聯合創辦人 Nathaniel Bradley 表示：「這次派發代幣，不僅是獎勵忠實股東，更讓 Datavault AI 及 SCILEX 持有者在代幣經濟與智能系統中佔據領先地位，透過全新的綜合篩選準則識別參與賽事者的非凡才華及卓越成就。 透過 DataScore® 為運動員的技巧、能力及潛力評分，再經 DataValue® 對穩定幣估值，我們已革新數據價值的獲取、鑄造以至盈利化模式，開創無限可能。 我們的 DataValue®、DataScore® 及 Data Vault Bank® 代理系統，正實踐類似 BlackRock 的 Larry Fink 以及 JPMorgan 等業界領袖倡導的創新破格資產代幣化策略。 我們的迷因幣計劃有望為即將舉行的 Dream Bowl 帶來實質互動，這再次印證我們正邁向 Web 3.0 的新紀元。在這個新領域中，體驗成為生活的真正寶藏，而數據則是我們的新型貨幣。 我們希望每位 Dream Bowl 受惠者都能抽空了解數據及 AI 能如何矯正長期失衡的競爭環境，讓每個擁有天賦、身懷才華或充滿致勝決心與自信的人士都能夢想成真。」

Cutting Edge Sports Management 行政總裁兼 Dream Bowl XIV 主辦人 Neil Malvone 指出：「在 CESM，我們正積極創新，以重新確立體育界的未來。 Datavault AI 為 Dream Bowl 推出的革命性 AI 代幣化選秀，象徵顛覆性的重要一步——融合科技力量、透明運作與大學運動員的發展機遇。 透過整合區塊鏈與 AI，我們正為運動員、球迷及合作夥伴提供別開生面、公平的方式，體驗大學選秀展示的選拔過程。 對於所有堅信美式足球晉升之路可更智能、更公平的人士來說，11 月 14 日將成為標誌性的一天。」

Datavault AI 持續善用其在數據平台、代幣化及沉浸式技術領域的強大知識產權 (IP) 組合，於興盛發展的數碼經濟中提升股東回報。

關於 Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 正引領 Web 3.0 環境中 AI 驅動的數據體驗、估值及資產盈利化發展。 該公司的雲端平台提供全方位解決方案，重點整合聲學科學與數據科學部門的合作優勢。 Datavault AI 聲學科學部門擁有 WiSA®、ADIO® 及 Sumerian® 專利技術，以及行內首創的空間多通道無線高清 (HD) 音訊傳輸技術，其知識產權 (IP) 涵蓋音訊時序、同步及多通道干擾消除。 數據科學部門借助 Web 3.0 及高效能運算技術，提供體驗數據感知、估值及安全盈利化解決方案。 Datavault AI 雲端平台提供跨行業綜合解決方案，包括體育與娛樂、活動與場地、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療保健及能源等領域的高效能運算 (HPC) 軟件授權。 Information Data Exchange® (IDE) 實現數碼分身，透過將實體物件安全連結至不可更改的元數據物件，授權姓名、形象及肖像 (NIL) 使用，促進秉持道德且負責任的人工智能 (AI) 發展。 Datavault AI 技術套件可完全度身打造，提供人工智能及機器學習 (ML) 自動化、第三方整合、詳細分析與數據、市場推廣自動化及廣告監測功能。 公司總部位於賓州費城。 有關 Datavault AI 的更多資訊，請瀏覽 www.dvlt.ai 。



前瞻性陳述

本新聞稿載有《1995 年私人證券訴訟改革法案》（經修訂）及其他證券法律中所界定的「前瞻性陳述」。 「預期」、「將會」、「預計」、「持續」等詞彙及其變化形式與類似未來或條件性表述，均用於識別前瞻性陳述。 此類前瞻性陳述，包括本文中有關我們擬定迷因幣的聲明（包括迷因幣的計劃記錄與分發日期、迷因幣的預定效用與功能）、我們對 Dream Bowl Draft 的預期、業務機遇與前景、策略、未來收益預期、授權計劃、專利計劃以及專利技術的成功實施，均必然基於估計及假設，儘管我們及管理層視為合理，但本質上存在不確定性。 謹此提醒讀者不應過度依賴這些前瞻性陳述。 實際結果可能因以下各項風險及不確定性（包括但不限於以下因素）而與前瞻性陳述所示存在重大出入：我們成功運用所有已發出並取得允許通知的知識產權的能力；關於我們能否利用收購所得資產來成功擴大市場份額的風險；我們能夠藉本新聞稿所提及各項專利開闢新收益來源的風險；我們目前的流動性狀況，以及為支援持續營運而獲取額外資金的需要；整體市場、經濟及其他狀況；我們持續經營的能力；我們維持普通股於 Nasdaq 上市的能力；我們控制成本和實行營運及預算計劃的能力；我們達成財務目標的能力；獲授權方將我方技術應用於其產品的程度（如有）；任何此類實施的時間表；技術創新及知識產權的相關風險，以及我們提交予美國證券交易委員會的文件中更詳盡說明的其他風險。 本新聞稿資訊僅截至發佈當日，除法律規定外，我們概無義務基於新資訊、未來事件或其他情況而更新本文所載的前瞻性陳述。

