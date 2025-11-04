Aspo Oyj: Omien osakkeiden hankinta 4.11.2025

Aspo OyjPörssitiedote4.11.2025
   
   
Aspo Oyj: Omien osakkeiden hankinta 4.11.2025 
   
Helsingin Pörssi  
   
Päivämäärä4.11.2025 
PörssikauppaOsto 
OsakelajiASPO 
Osakemäärä2 500osaketta
Keskihinta/ osake             6,5120EUR
Kokonaishinta16 280,00EUR
   
   
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 4.11.2025 
tehtyjen kauppojen jälkeen: 4 768 kpl. 
   
Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 
N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun 
asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 
   
   
Aspo Oyj:n puolesta  
   
Nordea Pankki Oyj  
   
   
Sami HuttunenIlari Isomäki 
   
Lisätietoja:  
Erkka Repo, talous- ja rahoitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. 040 5827 971, erkka.repo@aspo.com
   
   
www.aspo.fi  


