Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 27 au 31 octobre 2025

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 04 novembre 2025.
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 27 octobre au 31 octobre 2025
|
Nom de l'émetteur
|
Code Identifiant de l'émetteur
|
Jour de la transaction
|
Code identifiant de l'instrument financier
|
Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|
Marché
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|27/10/2025
|FR0000125338
|135 000
|128,6386
|Gré à gré
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|28/10/2025
|FR0000125338
|135 000
|134,0178
|Gré à gré
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|29/10/2025
|FR0000125338
|135 000
|133,4823
|Gré à gré
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|30/10/2025
|FR0000125338
|135 000
|132,3997
|Gré à gré
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|31/10/2025
|FR0000125338
|135 000
|132,4817
|Gré à gré
Pièce jointe
- Capgemini_-_2025-11-04_-_Declaration_des_transactions_sur_actions_propres_du_27 octobre_au_31 octobre 2025