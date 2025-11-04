Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 27 au 31 octobre 2025

CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros

Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)

330 703 844 RCS Paris

Paris, le 04 novembre 2025.

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 27 octobre au 31 octobre 2025





Marché CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 27/10/2025 FR0000125338 135 000 128,6386 Gré à gré CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 28/10/2025 FR0000125338 135 000 134,0178 Gré à gré CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 29/10/2025 FR0000125338 135 000 133,4823 Gré à gré CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 30/10/2025 FR0000125338 135 000 132,3997 Gré à gré CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 31/10/2025 FR0000125338 135 000 132,4817 Gré à gré

