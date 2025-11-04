Nanterre, le 03 novembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

du 27 Octobre au 31 Octobre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 27 Octobre au 31 Octobre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 27/10/2025 FR0000125486 69 990 119,609000 XPAR VINCI 27/10/2025 FR0000125486 26 010 119,606700 CEUX VINCI 27/10/2025 FR0000125486 7 413 119,611300 TQEX VINCI 28/10/2025 FR0000125486 88 920 117,902100 XPAR VINCI 28/10/2025 FR0000125486 37 799 117,587200 CEUX VINCI 28/10/2025 FR0000125486 7 649 118,376300 TQEX VINCI 29/10/2025 FR0000125486 86 900 116,751900 XPAR VINCI 29/10/2025 FR0000125486 38 754 116,474700 CEUX VINCI 29/10/2025 FR0000125486 8 071 116,674900 TQEX VINCI 30/10/2025 FR0000125486 62 478 116,219200 XPAR VINCI 30/10/2025 FR0000125486 18 413 116,193400 CEUX VINCI 30/10/2025 FR0000125486 8 109 116,184900 TQEX VINCI 31/10/2025 FR0000125486 64 962 115,887100 XPAR VINCI 31/10/2025 FR0000125486 17 777 115,888400 CEUX VINCI 31/10/2025 FR0000125486 8 231 115,905300 TQEX TOTAL 551 476 117,3025

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe