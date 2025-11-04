Déclaration des transactions sur actions propres du 27 Octobre au 31 Octobre 2025

Nanterre, le 03 novembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

du 27 Octobre au 31 Octobre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 27 Octobre au 31 Octobre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI27/10/2025FR000012548669 990119,609000XPAR
VINCI27/10/2025FR000012548626 010119,606700CEUX
VINCI27/10/2025FR00001254867 413119,611300TQEX
VINCI28/10/2025FR000012548688 920117,902100XPAR
VINCI28/10/2025FR000012548637 799117,587200CEUX
VINCI28/10/2025FR00001254867 649118,376300TQEX
VINCI29/10/2025FR000012548686 900116,751900XPAR
VINCI29/10/2025FR000012548638 754116,474700CEUX
VINCI29/10/2025FR00001254868 071116,674900TQEX
VINCI30/10/2025FR000012548662 478116,219200XPAR
VINCI30/10/2025FR000012548618 413116,193400CEUX
VINCI30/10/2025FR00001254868 109116,184900TQEX
VINCI31/10/2025FR000012548664 962115,887100XPAR
VINCI31/10/2025FR000012548617 777115,888400CEUX
VINCI31/10/2025FR00001254868 231115,905300TQEX
      
  TOTAL551 476117,3025 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

