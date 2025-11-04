Ledende medarbejdere og nærtståendes transaktioner med aktier i Sydbank

Selskabsmeddelelse nr. 53/2025		Peberlyk 4
DK-6200 Aabenraa
Telefon +45 74 37 37 37



Sydbank A/S
CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa
sydbank.dk



4. november 2025

 

Ledende medarbejdere og nærtståendes transaktioner med aktier i Sydbank

Sydbank offentliggør i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19
transaktioner med aktier i banken udført af ledende medarbejdere og disses nærtstående.

Der henvises til vedhæftede skema, hvor detaljerede informationer om
transaktionen fremgår.

Venlig hilsen

Sydbank A/S

Vedhæftet fil


Attachments

Mark Luscombe_DK

