























Selskabsmeddelelse nr. 53/2025 Peberlyk 4

DK-6200 Aabenraa

Telefon +45 74 37 37 37







Sydbank A/S

CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa

sydbank.dk







4. november 2025





Ledende medarbejdere og nærtståendes transaktioner med aktier i Sydbank

Sydbank offentliggør i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19

transaktioner med aktier i banken udført af ledende medarbejdere og disses nærtstående.

Der henvises til vedhæftede skema, hvor detaljerede informationer om

transaktionen fremgår.



Venlig hilsen

Sydbank A/S

Vedhæftet fil