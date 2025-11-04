Le projet d'antimoine Bald Hill, sous option auprès de Globex, indique un potentiel de 2,7 millions de tonnes de 3 % à 4 % Sb.

TORONTO, 04 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer les actionnaires qu'Antimony Resources Corp. (ATMY-CSE, K8JO-FSE) a annoncé avoir déposé sur SEDAR Plus un rapport technique NC 43-101 sur le projet d'antimoine Bald Hill au Nouveau-Brunswick, au Canada. Globex a annoncé l'option sur la propriété d'antimoine/or Bald Hill à Antimony Resources Corp. (anciennement Big Red) le 22 janvier 2025.

Ce document décrit le projet en détail, y compris des résumés des travaux antérieurs, résume le programme de forage de phase 1 réalisé par Antimony Resources Corp. et indique que le projet présente un potentiel de 2,7 millions de tonnes à une teneur comprise entre 3 % et 4 % d'antimoine (Sb), ce qui pourrait produire entre 81 000 et 108 000 tonnes d'antimoine contenu. Le potentiel indiqué n'est pas une ressource, il est de nature conceptuelle et on ne sait pas si le projet s'avérera rentable. Le rapport double l'estimation précédente du potentiel qui avait été préparée par MRB and Associates en 2014.

Antimony Resources Corp. entreprend un programme de forage supplémentaire de 6 000 mètres, ce qui portera le total à ce jour à 15 000 mètres. Le programme de forage de 6 000 mètres se concentrera sur l'extension de la zone minéralisée vers le nord-ouest et le sud-est. Une fois ce programme de forage terminé, Antimony Resources Corp. décidera si la densité de forage est suffisante pour préparer une première estimation des ressources du projet Bald Hill.

Les actionnaires qui souhaitent obtenir des informations plus détaillées sont invités à consulter le communiqué de presse d'Antimony en cliquant ici ou en accédant au rapport technique NI 43-101 « National Instrument 43-101 Technical Report: Bald Hill Antimony Project, southern New Brunswick, Canada, NTS 21G/09 prepared for Antimony Resources October 28, 2025 by John Langton, M.Sc., P. Geo., - JPL GeoServices, Stanley, New Brunswick, Canada. »

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., PDG et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée », conformément au Règlement 43-101.

Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n’est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedarplus.ca.