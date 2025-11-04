Avec le gain de contrats brésiliens, Voltalia franchit le cap des 8 gigawatts de capacité en exploitation pour compte de

tiers, avec deux ans d’avance sur son objectif 2027

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce la signature de 937 mégawatts de nouveaux contrats de maintenance au Brésil. Grâce à ces accords, la capacité opérée pour compte de tiers atteint désormais 8,3 gigawatts, près de deux ans avant l’objectif fixé pour 2027

« Je suis très heureux d’annoncer que nous avons franchi le cap des 8 gigawatts de capacité en exploitation pour des clients tiers. Cet objectif, atteint avec près de deux ans d’avance, marque une étape majeure pour Voltalia. C’est une réussite collective que je tiens à saluer chaleureusement, en remerciant toutes les équipes. Ce jalon structurant reflète la confiance renouvelée de nos partenaires et confirme notre capacité à accompagner durablement la transition énergétique à grande échelle », déclare Robert Klein, Directeur général de Voltalia.

Une activité Services en forte dynamique

Ce jalon majeur illustre la croissance soutenue de l’activité Services du Groupe, portée notamment par la signature de nouveaux contrats d’Opération & Maintenance (O&M) avec des partenaires de premier plan tels que Kroma Energia, EDP, Newave, Gerdau et Kairós Wind géré par Semper Energia, représentant un total de 937 mégawatts :

Plus tôt dans l’année, Voltalia avait également signé de nouveaux contrats en Irlande, en France et au Portugal, illustrant le dynamisme global de ses activités de maintenance.

Le franchissement de cette étape stratégique témoigne de la confiance accordée par les principaux acteurs du secteur et consolide la position de Voltalia en tant que partenaire privilégié dans les services dédiés aux clients tiers.

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 3,3 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,4 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres dans le MSCI ESG ratings et le Sustainaltytics ratings.

