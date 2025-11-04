ESSO S.A.F. : Assemblée Générale Mixte d’Esso S.A.F. du 4 novembre 2025

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’Esso S.A.F. s’est réunie ce jour, sous la présidence de Monsieur Charles Amyot, Président du conseil d’administration et Directeur Général de la société.

Cette Assemblée a été l’occasion de revenir sur le projet de cession par ExxonMobil France Holding à North Atlantic France de l’intégralité de sa participation dans Esso S.A.F.

Les actionnaires ont approuvé les résolutions suivantes :

La distribution exceptionnelle de réserves pour un montant de 60,21€ par action, dans le cadre d’une Assemblée Générale Ordinaire. La distribution fera l’objet d’un détachement le 12 novembre 2025 et le versement interviendra le 14 novembre 2025.

Dans le cadre d’une Assemblée Générale Extraordinaire, le changement de nom de la Société pour « North Atlantic Energies » qui prendrait effet à la date de réalisation de la vente de la totalité des actions de la Société détenues par la société ExxonMobil France Holding SAS à la société North Atlantic France, sous la condition suspensive de sa réalisation.

Les résultats des votes des résolutions seront disponibles sur le site www.corporate.esso.fr dans la section « Assemblée Générale ».

