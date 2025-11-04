BPCE : Le Groupe BPCE se situe très au-delà des exigences prudentielles de fonds propres applicables en 2026 fixées par la BCE

Le Groupe BPCE se situe très au-delà des exigences prudentielles de fonds propres applicables en 2026 fixées par la BCE

Paris, le 4 novembre 2025

Le Groupe BPCE a reçu la notification par la Banque Centrale Européenne des résultats du processus de surveillance et d’évaluation prudentielle (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) conduit en 2025, indiquant le niveau d’exigences prudentielles de fonds propres pour 2026.

L’exigence de fonds propres de Common Equity Tier 1 (CET1) que le Groupe BPCE doit respecter, sur base consolidée, reste inchangée à 10,59 % à compter du 1er janvier 2026, dont :

• 1,69 % au titre de l’exigence du « Pillar 2 requirement » ou P2R ;

• 2,5 % au titre du coussin de conservation des fonds propres (« Capital Conservation Buffer ») ;

• 1,0 % au titre du coussin applicable aux banques d'importance systémique mondiale ;

• 0,90 % au titre des coussins contracycliques.

L’exigence de solvabilité globale (« Total Capital ») est également inchangé à 14,65 % y compris 2,25 % de P2R.

Avec des ratios au 30 juin 2025 de 16,3 % pour le ratio de CET1 et de 19,1 % pour le ratio de solvabilité global, le Groupe BPCE se situe très au-delà des exigences prudentielles de fonds propres applicables à compter du 1er janvier 2026.

La BCE a également fixé les exigences prudentielles de capital de Natixis. Intégrant 0,65 % de coussins contracycliques au 1er janvier 2026, l'exigence de ratio de fonds propres CET1 de Natixis s'établit à 8,84 % à compter de cette même date dont un « Pillar 2 Requirement » en baisse à 2,10 %. Avec un ratio réglementaire CET1 de 11,7 % au 30 juin 2025, Natixis se situe également bien au-dessus de ces exigences. L’exigence en termes de ratio de levier sera de 3,30 % à compter du 1er janvier 2026.

À propos du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 35 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation financière avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspective négative), Standard & Poor’s (A+, perspective stable), Fitch (A+, perspective stable) et R&I (A+, perspective stable).

