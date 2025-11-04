Weltkongress der polnischen medizinischen Fachkreise „Save a Life“ 2025 – Eine weltweite Mission zur Förderung lebensrettender Fachkenntnisse

WARSCHAU, Polen, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 21. und 22. November 2025 veranstaltet die Medizinische Universität Warschau (Warszawski Uniwersytet Medyczny) den Weltkongress der polnischen medizinischen Fachkreise „Save a Life” – eine wegweisende Veranstaltung, die medizinisches Fachpersonal polnischer Herkunft aus aller Welt zusammenbringt. Der Kongress richtet sich an Ärzte, Krankenschwestern, Hebammen, Rettungssanitäter und deren Familien und bietet eine renommierte Plattform für den Austausch von Wissen und Erfahrungen in den Bereichen präklinische Notfallversorgung, Prävention und Gesundheitserziehung. Das Ziel besteht darin, die berufliche Entwicklung polnischer Fachärzte im Ausland zu fördern, ihre Position in den Gastländern zu stärken und die internationale Zusammenarbeit zwischen den medizinischen Sektoren zu unterstützen.

Der zweitägige Kongress umfasst Expertenrunden, praktische Workshops und simulationsbasierte Schulungen unter Nutzung der modernen Einrichtungen der Medizinischen Universität Warschau. Neben wissenschaftlichen Veranstaltungen umfasst das Programm kulturelle, bildungsbezogene und gesellschaftliche Events für begleitende Familienmitglieder, wie beispielsweise Stadtführungen durch Warschau und Museumsbesuche. Dieses einzigartige Format fördert nicht nur die berufliche Weiterentwicklung, sondern auch den Aufbau einer Gemeinschaft und die Stärkung der Beziehungen zwischen polnischen Medizinern weltweit.

Weitere Aktivitäten umfassen zertifizierte Praxiskurse (Wie man BLS effektiv unterrichtet, Grundlegende Lebensrettungsmaßnahmen für Familien, Sichere Medikamente – sichere Patienten), Vorsorgeuntersuchungen, eine Führung durch das Medizinische Simulationszentrum und besondere kulturelle Events wie den „Abend der angesehenen Polen” mit renommierten polnischen Persönlichkeiten.

Die Veranstaltung wird organisiert von der Polnischen Ärztevereinigung (Polskie Towarzystwo Lekarskie, PTL) in Zusammenarbeit mit der Polnischen Ärztekammer (Naczelna Izba Lekarska, NIL) organisiert und im Rahmen des Programms „Senat–Polonia 2025” mitfinanziert.

Über NIL

Die Polnische Ärztekammer und Zahnärztekammer (Naczelna Izba Lekarska, NIL) ist die gesetzliche Berufsvertretung für Ärzte und Zahnärzte in Polen, die für die Einhaltung ethischer Standards, berufliche Exzellenz und Patientensicherheit verantwortlich ist. Mit landesweit etwa 200.000 Mitgliedern spielt NIL eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der nationalen Gesundheitspolitik.

www.nil.org.pl

