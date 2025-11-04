VARSOVIE, Pologne, 04 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du 21 au 22 novembre 2025, l’Université de médecine de Varsovie (Warszawski Uniwersytet Medyczny) accueillera le congrès mondial du collectif médical polonais « Save a Life » à l’occasion d’un événement majeur réunissant des professionnels de santé d’origine polonaise du monde entier. Ce congrès se destine au corps infirmier, aux médecins, sages-femmes, secouristes et à leurs familles et leur propose une précieuse opportunité d’échanger leurs connaissances et leur expérience en matière de soins d’urgence préhospitaliers, de prévention et de pédagogie en santé. Il s’articule autour d’une mission d’accompagnement du développement professionnel des médecins spécialistes polonais exerçant hors Pologne, du renforcement de leur position dans leurs pays d’accueil respectifs et entend promouvoir la coopération internationale à travers les différentes disciplines de la médecine.

Pendant deux jours, le congrès sera témoin de tables rondes animées par des experts, d’ateliers pratiques et de formations par la simulation appuyées sur les installations de pointe de l’Université de médecine de Varsovie. Parallèlement aux sessions de nature scientifique, des activités culturelles, éducatives et sociales réservées aux membres des familles accompagnantes figureront au programme, comme des tours guidés de Varsovie ou des visites de musées. Ce format unique joue non seulement en faveur de l’enrichissement professionnel, mais aussi du développement de liens et d’un sentiment de meilleure cohésion entre les professionnels de santé polonais expatriés dans le monde entier.

En guise d’activités complémentaires, il sera question de suivre des parcours pratiques certifiants, comme (« Enseigner efficacement les gestes essentiels de premiers secours », « Les premiers secours à la portée des familles », « Le secourisme en toute confiance pour sauver des vies », de s’initier aux bilans de santé préventifs, de visiter le centre de simulation médicale et de prendre part à des événements culturels spécifiques, dont la « Soirée des Polonais d’exception » qui mettra à l’honneur des personnalités polonaises.

L’organisation de l’événement est assurée par l’association médicale polonaise Polskie Towarzystwo Lekarskie (ou PTL), en partenariat avec la Chambre polonaise des médecins et chirurgiens-dentistes, la Naczelna Izba Lekarska (ou NIL). Son cofinancement entre dans le cadre du programme « Senate–Polonia 2025 ».

À propos de la NIL

La Chambre polonaise des médecins et chirurgiens-dentistes, la Naczelna Izba Lekarska (ou NIL) est l’organe professionnel d’autorégulation chargé de représenter les médecins et chirurgiens-dentistes en Pologne. Elle veille au respect des normes éthiques, de l’excellence professionnelle et de la sécurité des patients. À raison de près de 200 000 membres enregistrés à l’échelle nationale, la NIL joue un rôle clé dans le développement de la politique de santé publique en Pologne.

www.nil.org.pl

Światowy Zjazd Polonijnych Środowisk Medycznych „Save a life”

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1670243c-ee24-4efd-8c99-bf9fdd821624