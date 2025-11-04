ZenaDrone de ZenaTech amplía sus operaciones en el área de Dubái con 15,000 pies cuadrados adicionales, aumentando la capacidad de manufactura y fortaleciendo la I+D para productos de drones comerciales y de defensa

VANCOUVER, Columbia Británica, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), proveedor de soluciones tecnológicas empresariales especializado en drones impulsados por inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anunció la expansión de sus operaciones de manufactura de drones en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, cerca de Dubái. Esta ampliación permitirá aumentar el espacio disponible para escalar la producción, las actividades de investigación y desarrollo (I+D) y las operaciones de Drones como un Servicio. Esta expansión forma parte clave de la estrategia de ZenaTech para satisfacer la demanda futura prevista en los crecientes mercados comerciales y de defensa. El espacio recientemente adquirido consta de 12,000 pies cuadrados destinados a operaciones de manufactura e I + D, y 3,000 pies cuadrados de espacio dedicados a operaciones de Drone como Servicio. Esto se suma a las instalaciones de manufactura existentes de 10,000 pies cuadrados que la empresa opera actualmente en Sharjah.

"Expandir nuestra presencia de manufactura e I + D, así como fortalecer nuestro equipo en Sharjah, representa un hito estratégico que impulsará aún más nuestra capacidad para diseñar y ofrecer soluciones de drones innovadoras a gran escala", dijo el Dr. Shaun Passley, director ejecutivo de ZenaTech. "Esta expansión no solo acelera la capacidad de producción, sino que también optimiza nuestras capacidades de I + D para mejorar el rendimiento tecnológico y los plazos de desarrollo, garantizando que sigamos siendo ágiles y competitivos para aprovechar las crecientes oportunidades de los mercados globales comercial y de defensa".

La instalación incluye 12,000 pies cuadrados de área de I + D dedicada y espacio de manufactura donde la empresa está en el proceso de poner en marcha múltiples líneas de ensamblaje modulares para fabricación estructural, integración electrónica, calibración, control de calidad y pruebas de vuelo finales para drones de los modelos ZenaDrone 1000 y serie IQ. El trabajo de I + D se centrará en el desarrollo de nuevos productos y en la mejora de los drones existentes de ZenaDrone. La expansión también incluye una instalación adyacente de 3,000 pies cuadrados que se dedicará a las operaciones de Dron como Servicio para almacenamiento seguro de drones, gestión de flotas y mantenimiento de la división de Dron como Servicio de la empresa en Dubái. La empresa también planea expandir su fuerza laboral local de 15 a 20 empleados calificados en manufactura, ingeniería y operaciones en los próximos meses.

La planta de ZenaTech en Sharjah actualmente diseña y fabrica los siguientes productos:

ZenaDrone 1000: plataforma VTOL multifuncional diseñada para usos comerciales, como agricultura de precisión y vigilancia e inspección BVLOS (más allá de la línea visual). También se emplea en logística de defensa, seguridad fronteriza y apoyo a infraestructura. Los usos de defensa clave incluyen inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), entrega de carga táctica y operaciones en campo, como transporte médico o de suministros.

IQ Square: dron de alcance medio y alta autonomía diseñado para levantamientos topográficos e inspección y monitoreo visual en exteriores. Sus aplicaciones de defensa incluyen seguridad perimetral, inteligencia en el campo de batalla y monitoreo remoto de activos.

IQ Nano: dron ultracompacto para interiores optimizado para la gestión de inventarios comerciales que lee códigos de barras en paquetes e integra la información en una base de datos ERP, mejorando la seguridad y velocidad de las auditorías de inventario. También se puede utilizar para seguridad, vigilancia y reconocimiento táctico en entornos sin GPS, como almacenes militares, infraestructura urbana e instalaciones seguras.





Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa tecnológica especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, salud, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su modelo de negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones empresariales que pueden incorporar software de aprendizaje automático, IA, modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el ZenaDrone 1000 dron se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para la gestión de inventario y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otras, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluidos sus productos de drones, incluidos ZenaDrone 1000 e IQ Nano; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones y riesgo de ejecución; expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la venta de compromisos de capital o deuda; capital de inversión y participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; cambios en los mercados objetivo; incertidumbre del mercado; capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes, regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech.