L’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes et ses partenaires réclament un investissement audacieux dans la santé des femmes afin de combler définitivement les inégalités

TORONTO, 04 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- S’appuyant sur les nouvelles conclusions de l’Institut McKinsey de la santé, l’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes (ACESF) et ses partenaires renouvellent leur appel à un investissement audacieux dans la santé des femmes, tout en soulignant les retombées économiques et individuelles considérables qui découleraient de la réduction des inégalités en matière de santé des femmes au Canada.

En investissant dans la santé des femmes, le Canada pourrait générer plus de 37 milliards de dollars de PIB annuel supplémentaire d'ici 2040, tout en améliorant la qualité de vie de millions de femmes et en bâtissant un Canada plus fort, plus juste et en meilleure santé. L’ACESF et Desjardins Assurances s’appuient sur une nouvelle analyse publiée par le McKinsey Health Institute pour mettre en lumière les répercussions humaines et économiques des inégalités en matière de santé des femmes au Canada et plaider en faveur d’investissements accrus.

S'appuyant sur de vastes données mondiales et nationales, le rapport démontre comment une santé plus précaire chez les femmes se traduit par une perte de productivité, une vie active plus courte et des inégalités accrues – offrant ainsi l'un des portraits les plus clairs à ce jour de la façon dont ces inégalités affectent les femmes et l'avenir du Canada.

Au Canada, l'écart est criant. Les femmes passent près du quart de leur vie en mauvaise santé de plus que les hommes (24 %) – une période qui se situe souvent pendant leurs années de travail les plus productives. Combler cet écart permettrait non seulement d’améliorer la santé et la qualité de vie des femmes, mais pourrait aussi renforcer la main-d’œuvre canadienne et générer des milliards de dollars de croissance.

« Cette recherche confirme ce que nous savions déjà », affirme Amy Flood, directrice générale du l’ACESF. « La santé des pays, des communautés et des familles est intimement liée à celle des femmes qui les composent. Chaque jour, les femmes veillent à la santé de leurs familles et de leurs communautés, reléguant souvent leurs propres soins au second plan. Ce rapport nous rappelle qu’investir dans la santé des femmes n’est pas une question secondaire; c'est le fondement d'un Canada plus fort, plus juste et en meilleure santé, et l'un des investissements les plus judicieux que notre pays puisse faire. »

Une occasion pour le Canada : Analyse économique et sanitaire

Gain annuel de 37 milliards de dollars du PIB possible d'ici 2040

Au Canada, les femmes passent 24 % plus de temps en mauvaise santé que les hommes

Combler l'écart en matière de santé des femmes au Canada pourrait permettre à chaque Canadienne de bénéficier de sept jours de santé supplémentaires par année

75 % des répercussions économiques de l’écart en matière de santé des femmes sont liées à une baisse de la productivité et de la participation au travail (de 20 à 70 ans)

Parmi les principales affections contribuant à l’écart en matière de santé des femmes, on retrouve le cancer, les maladies cardiaques, les migraines, les troubles de santé mentale et les maladies des os, des articulations et des tendons.



Un effort collectif pour faire progresser la santé des femmes

Ce travail est soutenu par Desjardins Assurances, avec l’appui d’Hologic Canada et d’Organon Canada – des partenaires engagés à promouvoir la santé, l’autonomisation et le bien-être financier des femmes partout au Canada. Ensemble, l’ACESF et ses partenaires donnent aux femmes les moyens d’agir grâce au savoir, font progresser les soins et réaffirment une vérité simple : investir dans la santé des femmes, c’est investir dans l’avenir du Canada.

« Chez Desjardins Assurances, nous croyons fermement que chaque femme mérite d’être soutenue en matière de santé, de bien-être et de confiance financière – à chaque étape de sa vie », déclare Chantal Gagné, première vice-présidente, Assurances vie et santé, Desjardins. Notre partenariat avec l’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes est une façon concrète de transformer cette conviction en action. Ensemble, nous contribuons à bâtir un avenir où les femmes se sentent soutenues.»

« Lorsque les Canadiennes sont en santé, tout le monde en profite – y compris l’économie », affirme Isabelle Fortier, directrice des affaires gouvernementales et de l’accès aux marchés chez Hologic Canada. Chez Hologic, nous sommes convaincus que l’investissement dans la santé des femmes et la promotion de l’innovation sont essentiels. Les politiques et l’innovation doivent aller de pair – notamment en simplifiant le remboursement et le financement de la recherche – afin d’assurer l’accès à des soins de qualité. Notre partenariat avec l’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes et notre collaboration avec les décideurs politiques sont essentiels pour faire de la santé des femmes une priorité absolue pour la croissance économique et sociale.

« Le nouveau rapport du McKinsey Health Institute souligne l’urgence de combler les inégalités en matière de santé des femmes, non seulement pour améliorer leur bien-être individuel, mais aussi pour libérer le potentiel économique du Canada. Les femmes représentent la moitié de la population, mais seulement 5 % des investissements mondiaux en recherche et développement pharmaceutiques sont consacrés à la santé des femmes, et seulement 1 % si l’on exclut les maladies liées au cancer », a déclaré Geneviève Gauthier, directrice générale, Affaires corporatives et engagement communautaire, Organon Canada. « Ces inégalités ont des répercussions sur les perspectives de carrière et le bien-être général. Chez Organon, nous nous engageons à contribuer à changer cette réalité en soutenant des organisations comme l’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes, en sensibilisant le public aux besoins de santé non satisfaits et en proposant des innovations qui aident les femmes à mener une vie plus saine et plus autonome. »

Lire le rapport

Explorez les principaux résultats sur le site Web du l’ACESF à l’adresse acesf.ca ou consultez le rapport complet sur le site Web du McKinsey Health Institute : mckinsey.com/mhi/our-insights/closing-the-womens-health-gap-canadas-37-billion-dollars-opportunity

L’Association canadienne pour l’équité en santé des femmes (ACESF) est une alliance stratégique réunissant les principales fondations hospitalières et de santé des femmes du pays. Ensemble, elles œuvrent à faire progresser l’équité en matière de recherche et de soins de santé pour les femmes par une action concertée. Grâce à une collaboration intentionnelle, le ACESF rassemble ressources, collecte de fonds, éducation et plaidoyer, en partenariat avec des acteurs partageant la même vision : améliorer les résultats en santé des femmes et favoriser un changement durable. L’ACESF est composé de la BC Women’s Health Foundation, de l’Alberta Women’s Health Foundation, de la Women’s College Hospital Foundation, de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill et de la IWK Foundation. Pour en savoir plus sur le ACESF, ses membres et leurs initiatives, ou pour faire un don, veuillez visiter le site : www.acesf.ca

Lien de don direct : https://www.canadahelps.org/fr/dn/125678

Desjardins Assurances offre une vaste gamme de produits et services d’assurance vie, d’assurance maladie et d’épargne-retraite flexibles. Elle figure parmi les plus importantes compagnies d’assurance vie au Canada et est membre du Mouvement Desjardins, le plus important groupe financier coopératif au pays. Desjardins Assurances croit qu’un milieu de travail axé sur l’équité, la diversité et l’inclusion est plus qu’un atout : c’est une nécessité. C'est pourquoi elle s'engage à accueillir chaque personne et à l'accepter telle qu'elle est, à apprendre de nos différences, à célébrer ces différences et à garantir à tous un traitement équitable. Fidèle à cet engagement, les solutions de Desjardins Assurances évoluent au rythme des besoins changeants des Canadiens.

