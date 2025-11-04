4. november, 2025

Meddelelse nr. 21



Statusopdatering på BioPortos kliniske studie for voksne

KØBENHAVN, DANMARK, 4. november – BioPorto A/S (BioPorto eller Selskabet) (CPH:BIOPOR), annoncerede i dag en statusopdatering på sit igangværende kliniske studie til risikovurdering af akut nyreskade (AKI) hos voksne patienter.

Ultimo oktober 2025, afsluttede BioPorto indrulleringen af patienter til sit kliniske cut-off-studie. Selskabet er i øjeblikket ved at indsamle data fra cut-off studiet, og denne proces tager længere tid end oprindeligt forventet. For at sikre det bedst mulige design af valideringsstudiet, har Selskabet besluttet at indsende en forberedende submission til Food and Drug Administration (FDA) i USA, så snart det fulde datasæt er valideret, hvilket nu forventes i 1. kvartal 2026.



Det kliniske valideringsstudie er planlagt til at påbegynde, så snart der er modtaget feedback fra FDA, hvilket giver BioPorto mulighed for at fortsætte studiet med en protokol tilpasset FDA’s tilbagemeldinger. Derfor udskydes indsendelsen af den regulatoriske ansøgning til FDA fra udgangen af 2026 til første halvår 2027. Selskabet sigter dog fortsat mod en regulatorisk godkendelse i 2027 og planlægger efterfølgende at påbegynde kommercialisering med fokus på den voksne befolkning i USA.

Carsten Buhl, BioPortos administrerende direktør (CEO) udtalte: "Efter vi har afsluttet patientrekrutteringen og nu gennemfører en grundig dataanalyse, er vores mål at sikre den højeste kvalitet og mest effektive design af valideringsstudiet. Selvom det betyder, at vores FDA-indsendelse rykkes til første halvdel af 2027, reducerer denne tilgang risikoen i designet af studiet."

Om BioPortos kliniske studie for voksne patienter

BioPortos kliniske program, der evaluerer et in vitro diagnostisk (IVD) urin NGAL-assay er designet til at hjælpe med at identificere voksne patienter med risiko for at udvikle moderat til svær akut nyreskade. Programmet omfatter et cut-off-studie, der har til formål at fastsætte en tærskelværdi, og et separat klinisk valideringsstudie, der tilsammen understøtter den regulatoriske indsendelse til FDA i 2027.

Dette er en oversættelse af den engelske version af meddelelsen. Der kan være dele, som muligvis ikke er oversat ordret. I tilfælde af uoverensstemmelser, finder den engelske version anvendelse.

