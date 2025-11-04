4. november, 2025

Meddelelse nr. 22

Forudgående offentliggørelse af de finansielle nøgletal for 3. kvartal 2025 og reviderede forventninger til regnskabsåret 2025

KØBENHAVN, DANMARK, 4. november, 2025 – BioPorto A/S (”BioPorto” eller ”Selskabet”) (CPH:BIOPOR), annoncerede i dag en forudgående offentliggørelse af de finansielle nøgletal for tredje kvartal 2025 og reviderede forventninger til regnskabsåret 2025.

Finansielle nøgletal for 3. kvartal 2025 afspejler fortsat vækst i NGAL-salget

Omsætningen i 3. kvartal 2025 udgjorde 10,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 7% i forhold til samme periode sidste år og en 10% stigning justeret for valutakursændringer. NGAL-salget udgjorde 7.2 mio. kr. svarende til en 5% stigning globalt og 10% justeret for valutakursændringer.

Stærk vækst i NGAL-salget til Research Use Only (RUO) i USA på 20% sammenlignet med 3. kvartal 2024. US NGAL RUO-salget steg med 27% justeret for valutakursændringer.

ProNephro AKI TM (NGAL) salget via distributører udgjorde 2.1 mio. kr. i 3. kvartal.

(NGAL) salget via distributører udgjorde 2.1 mio. kr. i 3. kvartal. NGAL-salget i resten af verden faldt 87% som følge af én stor ordre i 3. kvartal 2024.

Det justerede EBITDA-tab i 3. kvartal 2025 udgjorde som forventet 16,8 mio. kr. mod 19,6 mio. kr. i 3. kvartal sidste år.

Pr. 30. september 2025 udgjorde Selskabets likviditet som forventet 27,6 mio. kr. mod 76,3 mio. kr. i samme periode sidste år.

Den samlede omsætning for de første 9 måneder af 2025 udgjorde 28,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 1% sammenlignet med samme periode sidste år. Den samlede omsætning steg 2% justeret for valutakursændringer.

Det samlede NGAL-salg steg med 5% sammenlignet med de første 9 måneder af 2024 og 7% justeret for valutakursændringer, drevet af US NGAL RUO og ProNephro AKITM-salget. US NGAL RUO-salget steg med 21% sammenlignet med de første 9 måneder af 2024 og 23% justeret for valutakursændringer.

NGAL-salget i resten af verden faldt med 49% Det justerede EBITDA-tab for de første 9 måneder af 2025 udgjorde 63,3 mio. kr. sammenlignet med 51,1 mio. kr. i samme periode sidste år.

DKK mio. Q3 2025 Q3 2024 Ændring 9M 2025 9M 2024 Ændring US NGAL 4,7 3,9 20% 13,6 11,2 21% ROW NGAL 0,4 2,8 -87% 3,6 7,1 -49% ProNephro AKI (distributører) 2,1 - - 2,1 - - NGAL samlet 7,2 6,8 5% 19,3 18,3 5% Antibodies 2,9 2,5 17% 8,2 8,4 -3% ELISA & other 0,4 0,4 -11% 1,2 1,6 -22% Samlet omsætning 10,4 9,7 7% 28,7 28,3 1%

Justering af forventninger til regnskabsåret 2025

Baseret på resultatet for de første 9 måneder af 2025 revideres forventningerne til hele året 2025 som følgende:

Forventningerne til den samlede omsætning er nedjusteret til 40-45 mio. kr. (tidligere 45-50 mio. kr.).

Forventningen til justeret EBITDA-tab er uændret og forventes i intervallet 75-80 mio. kr.

Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2025 offentliggøres den 19. november 2025.

Dette er en oversættelse af den engelske version af meddelelsen. Der kan være dele, som muligvis ikke er oversat ordret. I tilfælde af uoverensstemmelser, finder den engelske version anvendelse.

For investorforespørgsler, kontakt venligst

Hanne S. Foss, Head of Investor Relations, investor@bioporto.com, C: +45 26368918

Niels Høy Nielsen, CFO, investor@bioporto.com , C: +45 25518724

Om BioPorto

BioPorto er en in-vitro diagnostisk virksomhed, der udvikler nyre biomarkerer, der hjælper med at redde patienters liv og forbedre deres livskvalitet – værktøjer designet til at hjælpe klinikere med at forbedre patientbehandlingen. Selskabet anvender sin ekspertise inden for antistoffer og assays til at udvikle en pipeline af nye tests til sygdomme med store, uadresserede medicinske behov, hvor testene kan bidrage til at forbedre behandlingen og sikre større økonomisk effektivitet for patienter, hospitaler og sundhedssystemer.

BioPortos førende produkt er baseret på NGAL biomarkøren og er udviklet med fokus på risikovurdering af akut nyreskade. Akut nyreskade er en ofte forekommende sygdom, som kan have betydelige konsekvenser, herunder alvorlig sygdom og høj dødelighed, hvis den ikke identificeres og behandles tidligt. Ved at måle NGAL kan læger identificere patienter med potentiel risiko for akut nyresvigt hurtigere end med den nuværende standardmetode, hvilket muliggør tidligere intervention og skræddersyede behandlingsstrategier for patienterne.

Virksomheden markedsfører NGAL-tests under relevante registreringer, herunder CE-mærkning i flere lande samt FDA-godkendte ProNephro AKITM (NGAL) i USA.

BioPorto har kontorer i København (Danmark) og i Boston, MA (USA). Selskabets aktier er noteret på NASDAQ Copenhagen. For yderligere information besøg venligst www.bioporto.com.

Forward looking statement disclaimer

Visse udsagn i denne meddelelse er ikke historiske fakta og kan være fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn om hensigten, overbevisningen eller de nuværende forventninger med hensyn til virksomhedens forventninger, hensigter og prognoser vedrørende dens fremtidige resultater, herunder virksomhedens forventninger til 2025; valutakursudsving; forventede begivenheder eller tendenser og andre forhold, der ikke er historiske kendsgerninger, herunder med hensyn til implementering af fremstillings- og kvalitetssystemer, kommercialisering af NGAL-test og udvikling af fremtidige produkter og nye indikationer; betænkeligheder, der kan opstå som følge af yderligere data, analyser eller resultater opnået under kliniske forsøg og virksomhedens evne til med succes at markedsføre både nye og eksisterende produkter. Disse fremadrettede udsagn, som kan bruge ord som "sigte", "forudse", "tro", "have til hensigt", "estimere", "forvente" og ord med lignende betydning, omfatter alle forhold, der ikke er historiske fakta. Disse fremadrettede udsagn indebærer risici og usikkerheder, der kan medføre, at de faktiske driftsresultater, den finansielle situation, likviditeten, udbyttepolitikken og udviklingen i den branche, hvor virksomhedens virksomhed operer, afviger væsentligt fra det indtryk, der skabes af de fremadrettede udsagn. Disse udsagn er ikke garantier for fremtidige resultater og er underlagt kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre faktorer, der kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra dem, der er udtrykt eller underforstået i sådanne fremadrettede udsagn. Taget disse risici og usikkerheder i betragtning bør potentielle investorer ikke kun lægge vægt på fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn gælder kun for datoen for sådanne udsagn, og medmindre det kræves af gældende lovgivning, påtager Selskabet sig ingen forpligtelse til at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn offentligt, uanset om det er som følge af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andet. Faktorer, der kan påvirke BioPortos succes, er mere udførligt beskrevet i BioPortos periodiske regnskabsindberetninger, herunder årsrapporten for 2024, særligt under overskriften "Risikofaktorer".

