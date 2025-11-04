4. november, 2025

Meddelelse nr. 23

Opdatering af forretningsstrategi – Strategien "Forward", aspirationer frem mod 2028 og finansieringsbehov

KØBENHAVN, DANMARK, 4. november, 2025, (GLOBE NEWSWIRE) – BioPorto A/S (“BioPorto” eller “Selskabet”) (CPH:BIOPOR), annoncerede i dag en opdatering af forretningsstrategien, aspirationer frem mod 2028 og den nødvendige finansiering til at understøtte forretningen indtil cash flow er positivt i 2. halvår af 2027. CEO Carsten Buhl præsenterer den opdaterede forretningsstrategi på et webcast d. 6. november kl. 10.00 (registrering nedenfor).

Efter en gennemgang af Selskabets strategiske retning er der etableret en opdateret strategiplan "Forward".

BioPortos formål er at forbedre nyresundhed og livskvaliteten for patienter. Ambitionen er uændret at opnå succes gennem handlingsorienterede biomarkører og dermed transformere den globale nyrepleje. Den strategiske plan "Forward" er en treårig plan, der fokuserer på at etablere markedsadoption, opnå høj vækst og øge det adresserbare marked.

2026 2027 2028 Etablere Markedsadoption for BioPortos NGAL-test Opnå Høj Vækst på addresserbare marked på USD 700m Udvide det Adresserbare Marked & accelererer vækst Øge markedsadoption i USA Øge markedsadoption i EU Udvide markedsadoption i EU Opnå +60 aktive hospitaler i USA Opnå +100 aktive hospitaler globalt Opnå +170 aktive hospitaler globalt Påbegynde klinisk valideringsstudie til FDA-ansøgning for voksne FDA-ansøgning for voksne I 1. Halvår af 2027 & CE-mærkning under EU IVDR i 2027 Åbne op for et større markedspotentiale ved at adressere nye patientsegmenter

Carsten Buhl, BioPortos administrerende direktør udtalte: "Vores "Forward"-plan repræsenterer et strategisk skridt i retning af at fremme vores ambition om at transformere nyrepleje på verdensplan. Ved at fokusere vores indsats over de næste tre år er vi overbeviste om, at vi kan fremskynde adoptionen, drive innovation og forbedre resultaterne for patienterne, alt imens vi forbliver tro mod vores formål."



Strategiske fokusområder

For at lykkes med at etablere markedsadoption vil Selskabet bygge videre på sin kommercielle udvikling i USA, som blev indledt i begyndelsen af 2025. Selskabet planlægger at styrke kernekompetencer og udvide forretningsudviklingsindsatsen for at forberede organisationen til fremtidig vækst.

Anvendelsen af BioPortos biomarkør på hospitaler i USA vokser kvartal for kvartal, hvilket er drevet af øget implementering og udbredelse af testen til forskningsbrug (RUO) efter FDA-godkendelsen af ProNephro AKITM til pædiatrisk brug i slutningen af 2023.

En central del af Selskabets kommercialiseringsstrategi er at etablere strategiske partnerskaber med instrumentleverandører og derved drive udbredelsen af produktet. Disse vil gøre det muligt for flere laboratorier at indføre og benytte BioPortos biomarkør. Målet er at have over 60 aktive hospitaler i hele USA inden udgangen af 2026.

Selskabet vil skabe høj vækst ved at anvende erfaringerne fra det amerikanske marked i sin europæiske markedsføringsstrategi. Vækstindsatsen vil fokusere på nogle få målrettede europæiske markeder ved klinisk uddannelse og tilføjelse af forretningsudviklingsressourcer. Forberedelserne til EU IVDR-godkendelsen er igangsat for at imødekomme den forventede efterspørgsel og understøtte markedsvæksten. IVDR-certificering forventes i 2027.

Markedspenetreringen vil fortsætte indenfor både pædiatri og voksne, især i takt med at den kommende opdaterede kliniske guideline (KDIGO) vinder indpas og forventes at øge efterspørgslen. Målet er at have over 100 hospitaler globalt, der aktivt benytter Selskabets produkt inden udgangen af 2027.

For at udvide det adresserbare marked har Selskabet til hensigt at udvide sin produktportefølje til at adressere yderligere kliniske anvendelsesområder, hvor NGAL-biomarkøren er relevant. Mens det oprindelige fokus har været på intensiv behandling (ICU) planlægger BioPorto at ekspandere til nye områder gennem udvidelse af indikationer, produktudvikling via partnerskaber eller internt – med det formål at forbedre nyresundheden og dermed livskvaliteten. Målet er at have over 170 aktive hospitaler globalt inden udgangen af 2027.

Som følge heraf er BioPortos aspirationer frem mod 2028 blevet opdateret:

Positivt Cash Flow i 2. halvår 2027

Omsætning på mellem 150-200 mio. kr. for regnskabsåret 2028

Justeret EBITDA margin på mindst 15% for regnskabsåret 2028

Ovenstående erstatter de tidligere udmeldte aspirationer

Aspirationer Opdatering – nov. 2025

(Erstatter aspirationer fra feb. 2024) Tidligere – Feb. 2024 Positivt Cash Flow 2. halvår 2027 Tidligst ultimo 2026 Omsætning 150-200 mio. kr. i regnskabsåret 2028 USD 100 mio. i regnskabsåret 2029 Justeret EBITDA-margin +15% i regnskabsåret 2028 Neutralt tidligst ultimo 2026

Finansieringsbehov

Selskabet sigter mod at være cash flow-positiv i 2. halvår 2027, hvilket kræver en estimeret finansiering på 60-70 mio. kr.



Selskabet fortsætter med at evaluere finansieringsalternativer, herunder aktieudstedelse og alternative finansieringsløsninger, for at understøtte gennemførelsen af det kliniske studie for voksne og yderligere styrke den kommercielle platform. Selskabet vil offentliggøre proces og tidslinje i den nærmeste fremtid.

Webcast for investorer d. 6. november kl. 10.00

CEO Carsten Buhl vil præsentere den opdaterede forretningsstrategi på et webcast for investorer d. 6. november kl. 10.00.



Tilmelding til præsentationen er nu åben, og deltagerne kan indsende spørgsmål på forhånd. Tilmeld dig venligst på følgende link: https://hca.videosync.fi/2025-11-06-investor-event/register

Dette er en oversættelse af den engelske version af meddelelsen. Der kan være dele, som muligvis ikke er oversat ordret. I tilfælde af uoverensstemmelser, finder den engelske version anvendelse.

For investorforespørgsler, kontakt venligst

Hanne S. Foss, Head of Investor Relations, investor@bioporto.com, C: +45 26368918

Niels Høy Nielsen, CFO, investor@bioporto.com , C: +45 25518724

Om BioPorto

BioPorto er en in-vitro diagnostisk virksomhed, der udvikler nyre biomarkerer, der hjælper med at redde patienters liv og forbedre deres livskvalitet – værktøjer designet til at hjælpe klinikere med at forbedre patientbehandlingen. Selskabet anvender sin ekspertise inden for antistoffer og assays til at udvikle en pipeline af nye tests til sygdomme med store, uadresserede medicinske behov, hvor testene kan bidrage til at forbedre behandlingen og sikre større økonomisk effektivitet for patienter, hospitaler og sundhedssystemer. BioPortos førende produkt er baseret på NGAL biomarkøren og er udviklet med fokus på risikovurdering af akut nyreskade. Akut nyreskade er en ofte forekommende sygdom, som kan have betydelige konsekvenser, herunder alvorlig sygdom og høj dødelighed, hvis den ikke identificeres og behandles tidligt. Ved at måle NGAL kan læger identificere patienter med potentiel risiko for akut nyresvigt hurtigere end med den nuværende standardmetode, hvilket muliggør tidligere intervention og skræddersyede behandlingsstrategier for patienterne.

Virksomheden markedsfører NGAL-tests under relevante registreringer, herunder CE-mærkning i flere lande samt FDA-godkendte ProNephro AKITM (NGAL) i USA.

BioPorto har kontorer i København (Danmark) og i Boston, MA (USA). Selskabets aktier er noteret på NASDAQ Copenhagen. For yderligere information besøg venligst www.bioporto.com.

Forward looking statement disclaimer

Visse udsagn i denne meddelelse er ikke historiske fakta og kan være fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn om hensigten, overbevisningen eller de nuværende forventninger med hensyn til virksomhedens forventninger, hensigter og prognoser vedrørende dens fremtidige resultater, herunder virksomhedens forventninger til 2025; valutakursudsving; forventede begivenheder eller tendenser og andre forhold, der ikke er historiske kendsgerninger, herunder med hensyn til implementering af fremstillings- og kvalitetssystemer, kommercialisering af NGAL-test og udvikling af fremtidige produkter og nye indikationer; betænkeligheder, der kan opstå som følge af yderligere data, analyser eller resultater opnået under kliniske forsøg og virksomhedens evne til med succes at markedsføre både nye og eksisterende produkter. Disse fremadrettede udsagn, som kan bruge ord som "sigte", "forudse", "tro", "have til hensigt", "estimere", "forvente" og ord med lignende betydning, omfatter alle forhold, der ikke er historiske fakta. Disse fremadrettede udsagn indebærer risici og usikkerheder, der kan medføre, at de faktiske driftsresultater, den finansielle situation, likviditeten, udbyttepolitikken og udviklingen i den branche, hvor virksomhedens virksomhed operer, afviger væsentligt fra det indtryk, der skabes af de fremadrettede udsagn. Disse udsagn er ikke garantier for fremtidige resultater og er underlagt kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre faktorer, der kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra dem, der er udtrykt eller underforstået i sådanne fremadrettede udsagn. Taget disse risici og usikkerheder i betragtning bør potentielle investorer ikke kun lægge vægt på fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn gælder kun for datoen for sådanne udsagn, og medmindre det kræves af gældende lovgivning, påtager Selskabet sig ingen forpligtelse til at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn offentligt, uanset om det er som følge af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andet. Faktorer, der kan påvirke BioPortos succes, er mere udførligt beskrevet i BioPortos periodiske regnskabsindberetninger, herunder årsrapporten for 2024, særligt under overskriften "Risikofaktorer".

