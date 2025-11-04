データボルトAI (Datavault AI)、ミュージック・ダッシュ (Music Dash) およびNFHITSが提携し、特許取得済みのInaudible Tones®、AIおよびブロックチェーン技術を通じて音楽データ追跡の表示および収益化を革新

フィラデルフィア発 , Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IBN経由 – AI駆動のデータの可視化、評価および収益化のリーダーであるデータボルトAI (Datavault AI Inc.) (NASDAQ: DVLT) は本日、NFHITSと提携し、独自のWeb 3.0、ミントおよびブロックチェーンベースの音楽・コンテンツ配信ネットワークの開発を開始したと発表した。

NFHITSおよびその収益化パートナーであるミュージック・ダッシュの使命は、創造性、テクノロジー、そして機会が融合する次世代の音楽・映画業界をリードすることである。 同社は、アーティスト、映画製作者、クリエイター、起業家に対し、障壁を取り除き、独創性を保護し、イノベーションを促進するツールを提供することで、世界規模で力を与えることを目指している。

NFHITSおよびミュージック・ダッシュの現在の配信ネットワークには、Apple Music (アップルミュージック) およびiTunes (アイチューンズ)、AMIエンターテインメント (AMI Entertainment)、AWA、ビットモジ (Bitmoji)、ブームプレイ (Boomplay)、ボーズ (Bose)、ドイツ・テレコム・オーストリアおよびオランダ (Deutsche Telekom Austria and Netherlands)、ディジ (DiGi)、フェイスブック (Facebook)、フロー (Flow)、グレースノート (GraceNote)、アイハートラジオ (iHeartRadio)、インスタグラム (Instagram)、アイミュージカ (iMusica)、ネイバーライブ (Naver Live)、シャザム (Shazam)、スナップチャット (Snapchat)、ソノス (Sonos)、サウンドクラウド (Soundcloud)、スポティファイ (Spotify)、ティックトック (TikTok)、タイダル (Tidal) などが含まれている。

両社は、データボルトAIの比類なき体験型ミントおよびエクスチェンジ機能を活用し、公正で透明性が高く、自動化された収益化の確立を目指している。 このプロセスを加速させるために、データボルトAIは、自社のVerifyUおよびADIOをNFHITSの配信フレームワークに統合し、アーティストおよび音楽著作権の認証、ロイヤリティ保護、デジタル海賊版の削減、配信の完全性の確保を実現するとともに、デジタル・コレクティブルやオブジェクト化された音楽資産など、新たな収益源の機会を創出する。

データボルトAIおよびNFHITSの配信インフラは、ブロックチェーンとAIを融合させ、現在のストリーミングおよび配信モデルを再考し、アーティストに以下のような主要なメリットを提供する：

音楽、ビデオ、インディーズ映画、ミュージックビデオを独占的に配信する機能

アーティストの創作性、知的財産権およびメタデータを保護し、将来のロイヤリティを確保

さまざまなエンターテインメント施設や公共の場のオーディオシステムを通じて、データボルトAIのADIO技術を組み込み、アーティストの音楽を配信





「ブロックチェーンは成熟期を迎えており、現在ではAIとの組み合わせによって、アーティストのコンテンツ配信を主流にするためのインフラが整いました」と、NFHITSの創業者兼最高経営責任者であるボブ・シャミ (Bob Shami) は述べている。 「音楽業界およびコンテンツクリエイターは、収益を最大化する方法を長らく模索してきました。 この新しいフォーマットは、収益性を高める新たな手法の基盤を提供するとともに、新進気鋭のコンテンツクリエイターがキャリアを成長させ、持続させるための希望をもたらします」

両社はまた、データボルトAIのADIOトーン技術を活用し、ショッピングマーケット、レストラン、店舗などへのNFHITSのデジタル音楽配信の導入も検討している。この技術は、不可聴音を発してリスナーのデバイスに情報を送信し、限定コンテンツ、商品、割引価格などの特典を提供するものである。

「データボルトAIは、企業や業界が自社のデータ資産を管理、保護、活用して収益化の可能性を最大限に引き出するよう支援することに尽力していますが、それは、あらゆる形態におけるデータの価値を理解することから始まります」と、データボルトAIの最高経営責任者であるネイト・ブラッドリー (Nate Bradley) は述べている。 「NFHITSとの協業には、アーティスト、プロモーター、そしてイベント業界に年間で継続的な収益を生み出す大きな可能性があります。これらの業界は、アーティストへの作品への報酬とデジタル資産の不正利用防止といった課題を抱えています。 VerifyU、ADIO、そしてNYIAXを活用した取引所の導入は、NFHITSのエコシステムにとってソリューションとなり、当社がパートナーと協力し、業界を変革し、他社が開拓できない分野で収益を創出する姿勢を示すものです」

データボルトAIについて

データボルトAI (Datavault AI™) (NASDAQ: DVLT) は、AI駆動のデータ体験、価値評価、収益化の最前線に立っている。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、音響科学部門とデータサイエンス部門の協調を重視した包括的なソリューションを提供している。 データボルトAIの音響科学部門は、Wisam®、ADIO®、Sumerian®の特許技術に加え、業界をリードする空間およびマルチチャネル無線HD音声伝送技術に関する基盤技術 (音声のタイミング、同期、マルチチャネル干渉除去に関する知的財産を含む) を備えている。 データサイエンス部門は、高性能コンピューティングを活用し、体験型データ知覚、価値評価、安全な収益化に対応するソリューションを提供している。 データボルトAIのクラウドベース・プラットフォームは、スポーツ＆エンターテインメント、イベント＆会場、バイオテクノロジー、教育、フィンテック、不動産、医療、エネルギーなどのHPCソフトウェア・ライセンス供与を含む多様な業界に対応している。 インフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange®) (IDE) は、実世界の物理オブジェクトを不変のメタデータに安全に紐づけることで、デジタルツインと名前・画像・肖像 (Name, Image and Likeness) (NIL) のライセンス供与を可能にし、誠実性を備えた責任あるAIを促進している。 データボルトAIの技術スイートは完全にカスタマイズ可能であり、AIおよび機械学習 (ML) の自動化、サードパーティ統合、詳細分析、マーケティング自動化、広告モニタリングといった機能を備えている。 本社はペンシルベニア州フィラデルフィアに所在する。 詳しくは、www.dvlt.aiを参照されたい。

NFHITSについて

NFHITSの使命は、創造性、テクノロジー、そして機会が融合する次世代の音楽および映画業界をリードすることである。 同社は、アーティスト、映画製作者、クリエイター、起業家に対し、障壁を取り除き、独創性を保護し、イノベーションを促進するツールを提供することで、世界規模で力を与えることを信念としている。 AIは人間の創造性に取って代わるものではなく、それを高めるためのツールである。 同社の目的は、創造のプロセスをより円滑に、公平に、そして充実したものにし、すべてのアーティストの声、物語、文化が代替不可能であり続けることを保証することである。 詳しくは、https://www.nfhits.comを参照されたい

ミュージック・ダッシュについて

Apple Music、パンドラ (Pandora)、タイダル、YouTube、グレースノート、アイハートラジオなどがミュージック・ダッシュと提携しており、同社の使命はデジタル時代における音楽データの管理、配信および収益化の在り方を近代化することである。 同社は、AIを活用した分析、ブロックチェーン認証、透明性の高いロイヤリティ追跡を通じて、アーティスト、プロデューサーおよび権利保有者が自らのカタログを管理できるよう支援している。 楽曲およびメタデータをトークン化され追跡可能なデジタル資産へと変換することで、ミュージック・ダッシュはクリエイターが所有権を保持し、新たな収益源を開拓し、より公正な音楽経済に参加できるようにしている。 詳しくは、https://www.musicdash.aiを参照されたい。

将来の見通しに関する記述についての注意事項

本プレスリリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法 (改正を含む) およびその他の証券関連法の意義の範囲内における「将来の見通しに関する記述」が含まれている。 「予想する」、「予定する」、「見込む」、「継続する」などの単語、それらの変化形、および類似の将来または条件付きの表現は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものである。 このような将来の見通しに関する記述には、本プレスリリースにおける同社とNFHITSとの協業、その見通しおよび目的、同社とNFHITSの間で将来実施される可能性のあるプロジェクト、事業機会および将来の展望、戦略、将来の収益見通し、ライセンス施策、特許施策、ならびに特許技術の実施成功に関する記述などが含まれており、これらは必然的に同社および経営陣が合理的と判断する推定および仮定に基づいているが、本質的に不確実性を伴うものである。 読者におかれては、これらの将来の見通しに関する記述に過度な信頼を寄せないようご注意いただきたい。 実際の結果は、以下に例示するさまざまなリスクおよび不確実性により、これらの将来の見通しに関する記述で示された内容とは大きく異なる可能性がある。すなわち、NFHITSとの提案された協業において期待される利益を実現できるかどうか、NFHITSとの潜在的な協業を拡大できるかどうか、発行済みおよび許可通知を受けたすべての知的財産を適切に活用できるかどうか、取得資産を利用して市場シェアを拡大できるかどうかに関するリスク、本プレスリリースで言及された各種特許を活用して新たな収益源を開拓できるかどうかに関するリスク、現在の流動性および継続的な事業運営を支えるための追加資金調達の必要性、一般的な市場、経済、その他の状況、継続企業としの存続可能性、NASDAQにおける普通株式の上場を維持できるかどうか、コスト管理および業務・予算計画を遂行できるかどうか、財務目標を達成できるかどうか、同社の技術をライセンシーが製品に実装する程度 (実装する場合) およびその実施までの期間、技術革新および知的財産に関するリスク、ならびに米国証券取引委員会への届出書類により詳細に記載されているその他のリスクが含まれる。 本プレスリリースに含まれる情報は、本プレスリリースの日付時点で提供されているものであり、同社は、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事その他に基づいて本コミュニケーションに含まれる将来の見通しに関する記述を更新するいかなる義務も負わない。

コーポレート・コミュニケーション

IBN

テキサス州オースティン

www.InvestorBrandNetwork.com

512.354.7000 オフィス

Editor@InvestorBrandNetwork.com

報道関係者向け問い合わせ先：

marketing@dvlt.ai