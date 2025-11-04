Datavault AI, Music Dash dan NFHITS Bekerjasama untuk Mengubah Paparan Penjejakan Data Muzik dan Pengewangan melalui Inaudible Tones® yang Dipatenkan, AI dan Teknologi Blockchain

PHILADELPHIA, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui IBN – Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT), peneraju dalam visualisasi data, penilaian dan pengewangan yang dipacu oleh AI, hari ini mengumumkan bahawa ia telah memulakan kerjasama dengan NFHITS untuk menerajui rangkaian pengedaran muzik serta kandungan berasaskan Web 3.0, pencetakan dan teknologi blockchain yang eksklusif.

NFHITS bersama rakan pengewangannya, Music Dash, berhasrat untuk memimpin industri muzik dan filem ke era baharu — di mana kreativiti, teknologi dan peluang bersatu. Mereka percaya dalam memperkasakan artis, pembuat filem, pencipta kandungan dan usahawan di seluruh dunia melalui penyediaan alat yang menghapuskan halangan, melindungi keaslian serta memacu inovasi.

Rangkaian pengedaran semasa NFHITS dan Music Dash merangkumi Apple Music dan iTunes, AMI Entertainment, AWA, Bitmoji, Boomplay, Bose, Deutsche Telekom Austria and Netherlands, DiGi, Facebook, Flow, GraceNote, iHeartRadio, Instagram, iMusica, Naver Live, Shazam, Snapchat, Sonos, Soundcloud, Spotify, TikTok, Tidal dan banyak lagi.

Bersama-sama, kedua-dua syarikat ini berhasrat untuk mewujudkan sistem pengewangan yang adil, telus dan automatik yang dipacu oleh keupayaan luar biasa Datavault AI dalam pengalaman pengguna, pencetakan dan pertukaran digital. Untuk mempercepatkan proses ini, Datavault AI turut mengintegrasikan VerifyU dan ADIO ke dalam rangka kerja pengedaran NFHITS bagi mengesahkan artis dan hak muzik, melindungi royalti, mengurangkan cetak rompak digital sekali gus memastikan integriti pengedaran sambil mewujudkan peluang aliran hasil baharu termasuk koleksi digital dan aset muzik berobjektif.

Infrastruktur pengedaran Datavault AI dan NFHITS, yang menggabungkan teknologi blockchain dan AI, mentakrif semula model penstriman dan pengedaran semasa dengan menawarkan manfaat utama kepada artis, seperti:

Keupayaan untuk mengedarkan muzik, video, filem bebas dan video muzik secara eksklusif

Melindungi harta intelek dan metadata ciptaan artis untuk menjamin royalti masa depan

Menyampaikan muzik artis dengan menggabungkan teknologi ADIO Datavault AI dalam sistem audio di pelbagai lokasi hiburan dan tempat awam





“Blockchain telah matang dan kini, digabungkan dengan AI, kami mempunyai infrastruktur untuk membawa penstriman kandungan artis ke arus perdana melalui kejayaan teknologi ini,” kata Bob Shami, pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif NFHITS. “Industri muzik dan pencipta kandungan telah lama mencari cara untuk memaksimumkan hasil pendapatan mereka. Format baharu ini menyediakan asas untuk meningkatkan keuntungan, sekali gus memberi harapan kepada pencipta kandungan baharu untuk berkembang dan mengekalkan kerjaya mereka.”

Kedua-dua syarikat juga sedang mempertimbangkan untuk melancarkan penghantaran muzik digital NFHITS ke pasar raya, restoran, kedai dan sebagainya, menggunakan teknologi nada ADIO Datavault AI, yang menghantar bunyi tidak dapat didengar ke peranti pendengar bersama tawaran istimewa seperti kandungan eksklusif, barangan atau diskaun harga.

“Datavault AI komited untuk membantu perniagaan dan industri mengurus, melindungi dan memanfaatkan aset data mereka untuk memaksimumkan potensi pengewangan, tetapi semuanya bermula dengan memahami nilai data dalam apa jua bentuk,” kata Nate Bradley, Ketua Pegawai Eksekutif Datavault AI. “Kerjasama kami dengan NFHITS mempunyai potensi besar untuk mewujudkan hasil tahunan berulang bagi artis, penganjur dan industri acara yang terus berdepan cabaran dalam memberi ganjaran sewajarnya kepada artis atas karya mereka serta melindungi aset digital daripada penggunaan tanpa kebenaran. Pelaksanaan VerifyU, ADIO dan pertukaran yang dikuasakan oleh NYIAX menawarkan penyelesaian untuk ekosistem NFHITS yang menunjukkan cara kami bekerjasama dengan rakan kongsi untuk mengubah industri dan menjana hasil di ruang yang belum pernah diterokai oleh pihak lain.”

Perihal Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) berada di barisan hadapan dalam pengalaman data dipacu oleh AI, penilaian data dan pengewangan. Platform berasaskan awan syarikat ini menawarkan penyelesaian menyeluruh dengan penekanan kolaboratif merentasi Bahagian Sains Akustik dan Sains Data. Bahagian Sains Akustik Datavault AI menampilkan teknologi berpaten seperti Wisam®, ADIO® dan Sumerian®, bersama teknologi teras industri dalam penghantaran bunyi HD tanpa wayar berbilang saluran dan spatial, termasuk harta intelek (IP) untuk penyelarasan masa audio penyegerakan serta pembatalan gangguan berbilang saluran. Bahagian Sains Data pula memanfaatkan pengkomputeran berprestasi tinggi untuk menawarkan penyelesaian dalam persepsi data pengalaman, penilaian dan pengewangan yang selamat. Platform berasaskan awan Datavault AI menyokong pelbagai industri, termasuk pelesenan perisian HPC untuk sukan & hiburan, acara & lokasi, bioteknologi, pendidikan, teknologi kewangan, hartanah, penjagaan kesihatan, tenaga dan banyak lagi. Information Data Exchange® (IDE) membolehkan penciptaan Digital Twins dan pelesenan nama, imej dan rupa (NIL) dengan menghubungkan objek fizikal dunia sebenar kepada metadata yang tidak boleh diubah, sekali gus mempromosikan AI yang bertanggungjawab dan berintegriti. Rangkaian teknologi Datavault AI boleh disesuaikan sepenuhnya, merangkumi automasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik terperinci, automasi pemasaran serta pemantauan iklan. Syarikat ini beribu pejabat di Philadelphia, Pennsylvania. Ketahui lebih lanjut di www.dvlt.ai.

Perihal NFHITS

Di NFHITS, misi kami adalah untuk menerajui industri muzik dan filem ke era seterusnya — di mana kreativiti, teknologi dan peluang bersatu. Kami percaya dalam memperkasakan artis, pembuat filem, pencipta kandungan dan usahawan di seluruh dunia dengan alat yang menghapuskan halangan, melindungi keaslian dan memacu inovasi. AI tidak akan menggantikan kreativiti manusia; ia adalah alat untuk mempertingkatkannya. Tujuan kami adalah untuk menjadikan proses kreatif lebih lancar, adil dan bermakna — memastikan bahawa suara, kisah dan budaya setiap artis kekal tidak dapat diganti. Ketahui lebih lanjut di https://www.nfhits.com

Perihal Music Dash

Apple Music, Pandora, Tidal, YouTube, Gracenote, IHeartRadio dan lain-lain bekerjasama dengan Music Dash, yang misinya adalah untuk memodenkan cara data muzik diurus, diedarkan dan dijana wang dalam era digital. Kami memperkasakan artis, penerbit dan pemegang hak untuk mengawal katalog mereka melalui analitik dipacu AI, pengesahan berasaskan blockchain dan penjejakan royalti yang telus. Dengan mengubah lagu dan metadata menjadi aset digital yang ditokenkan dan boleh dijejaki, Music Dash membolehkan pencipta mengekalkan pemilikan, membuka aliran pendapatan baharu dan menyertai ekonomi muzik yang lebih saksama. Ketahui lebih lanjut di https://www.musicdash.ai.

Nota Peringatan Berkenaan Kenyataan Pandang Ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi “kenyataan pandang ke hadapan” seperti yang ditakrifkan dalam Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Swasta 1995, sebagaimana yang telah dipinda serta undang-undang sekuriti lain. Perkataan seperti “menjangkakan,” “akan,” “mengantisipasi,” “menganggarkan” dan variasi perkataan seumpamanya serta ungkapan bersifat masa depan atau bersyarat adalah bertujuan untuk mengenal pasti kenyataan pandang ke hadapan tersebut. Kenyataan pandang ke hadapan sedemikian, termasuk kenyataan dalam dokumen ini mengenai kerjasama kami dengan NFHITS serta prospek dan matlamat kerjasama tersebut, projek masa depan yang berpotensi antara syarikat dan NFHITS, peluang dan prospek perniagaan, strategi, jangkaan hasil masa depan, inisiatif pelesenan, inisiatif paten serta pelaksanaan teknologi yang telah dipatenkan, adalah berdasarkan anggaran dan andaian yang, walaupun dianggap munasabah oleh kami dan pihak pengurusan, secara asasnya adalah tidak pasti. Pembaca diberi amaran supaya tidak meletakkan kebergantungan yang tidak wajar pada kenyataan pandang ke hadapan ini. Keputusan sebenar mungkin berbeza secara ketara daripada yang dinyatakan dalam kenyataan pandang ke hadapan ini disebabkan oleh pelbagai risiko dan ketidakpastian termasuk, tetapi tidak terhad kepada perkara berikut: keupayaan kami untuk merealisasikan manfaat yang dijangkakan daripada kerjasama yang dicadangkan dengan NFHITS; keupayaan kami untuk mengembangkan potensi kerjasama dengan NFHITS; keupayaan kami untuk menggunakan sepenuhnya harta intelek yang telah dikeluarkan dan diberikan Notis Kebenaran; risiko berkaitan keupayaan kami untuk menggunakan aset yang diperoleh bagi mengembangkan bahagian pasaran dengan berkesan; risiko berkaitan keupayaan kami untuk membuka aliran hasil baharu hasil daripada pelbagai paten yang disebut dalam siaran akhbar ini; kedudukan kecairan semasa kami dan keperluan untuk mendapatkan pembiayaan tambahan bagi menyokong operasi berterusan; keadaan pasaran, ekonomi dan lain-lain secara umum; keupayaan kami untuk terus beroperasi sebagai entiti berterusan; keupayaan kami untuk mengekalkan penyenaraian saham biasa kami di Nasdaq; keupayaan kami untuk mengurus kos serta melaksanakan pelan operasi dan bajet dengan berkesan; keupayaan kami untuk mencapai matlamat kewangan kami; sejauh mana pelesen kami melaksanakan teknologi kami ke dalam produk mereka, jika ada; garis masa bagi sebarang pelaksanaan tersebut; risiko berkaitan inovasi teknologi dan harta intelek, serta risiko lain seperti yang dihuraikan secara lebih terperinci dalam pemfailan kami dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat. Maklumat dalam siaran akhbar ini disediakan hanya merujuk kepada tarikh siaran ini dikeluarkan dan kami tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk mengemas kini kenyataan pandang ke hadapan yang terkandung dalam komunikasi ini berdasarkan maklumat baharu, peristiwa akan datang atau sebaliknya kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang.

