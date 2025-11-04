Datavault AI 与 Music Dash 及 NFHITS 达成合作，通过专利产品 Inaudible Tones®、AI 与区块链技术变革音乐数据追踪、展示与变现模式

费城, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 通过IBN发布 -- AI 驱动型数据可视化、价值评估与变现领域的领军企业 Datavault AI Inc.（Nasdaq：DVLT）今日宣布，其已开始与 NFHITS 展开合作，共同开创基于 Web 3.0、链上铸造及区块链的音乐与内容分发网络。

NFHITS 及其变现合作伙伴 Music Dash 的使命是引领音乐与电影产业迈入一个创意、技术与机遇深度融合的新时代。 他们致力于通过提供能够消除壁垒、保护原创并激发创新的工具，为全球艺术家、电影制作人、创作者及创业者赋能。

NFHITS 与 Music Dash 目前的分发网络涵盖 Apple Music、iTunes、AMI Entertainment、AWA、Bitmoji、Boomplay、Bose、Deutsche Telekom 奥地利及荷兰公司、DiGi、Facebook、Flow、GraceNote、iHeartRadio、Instagram、iMusica、Naver Live、Shazam、Snapchat、Sonos、Soundcloud、Spotify、TikTok、Tidal 等众多平台。

双方携手合作，旨在依托 Datavault AI 前所未有的体验化、铸造与交易能力，建立公平、透明且自动化的变现体系。 为加速这一进程，Datavault AI 还将其 VerifyU 与 ADIO 整合进 NFHITS 的分发框架，以认证艺术家身份与音乐版权，保护版税收益，减少数字盗版，确保分发完整性，同时开创包括数字收藏品与实体化音乐资产在内的全新收入流机会。

Datavault AI 与 NFHITS 汇聚区块链与 AI 的分发基础设施，重新构想了当前的流媒体与分发模式，为艺术家带来诸多关键优势，例如：

独家发行音乐、视频、独立电影及音乐视频的能力

保护艺术家的创意、知识产权及元数据，以保障未来版税收入

通过 Datavault AI 的 ADIO 技术，在各类娱乐场所及公共场所的音频系统投放艺术家的音乐





NFHITS 创始人兼首席执行官 Bob Shami 表示：“区块链技术已经成熟，如今与 AI 相结合，我们凭借此项技术突破，已具备将艺术家的内容流推向主流的基础设施。 音乐产业与内容创作者一直在寻找收入最大化的途径。 这种新形式为提升盈利能力开辟了新的路径，并为新兴内容创作者带来了事业成长与可持续发展的希望。”

两家公司还考虑利用 Datavault AI 的 ADIO 音频技术，将 NFHITS 的数字音乐投送至购物中心、餐厅、商店等场所。该技术通过传输人耳无法察觉的声波向听众设备发送信息，可附带独家内容、周边商品或折扣价格等特别优惠。

Datavault AI 首席执行官 Nate Bradley 表示：“Datavault AI 致力于帮助企业及行业管理、保护并利用其数据资产以最大化变现潜力，而这一切真正的起点，在于对数据价值的理解，无论这些数据是以何种形式呈现。 我们与 NFHITS 的合作蕴藏着巨大潜力，能为艺术家、推广商及整个活动行业创造持续的年度收入，目前，该行业在如何补偿艺术家其艺术创作、保护其数字资产免受未经授权使用方面仍持续面临着诸多挑战。 VerifyU、ADIO 以及由 NYIAX 驱动的交易平台的实施，为 NFHITS 的生态系统提供了解决方案，这展示了我们如何与合作伙伴携手推动行业变革，在其他机构无法触及的领域创造收入。”

关于 Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq：DVLT) 始终居于人工智能驱动数据应用体验、资产估值与变现领域的前沿。 该公司基于云端的平台让声学与数据科学两大部门紧密协作，提供全方位解决方案。 Datavault AI 的声学部门持有 Wisam®、ADIO® 和 Sumerian® 的专利技术，并具备业界领先的空间音频与多通道无线高清音频传输基础技术，包括音频时序、同步、多通道干扰消除等知识产权。 数据科学部门利用高性能计算技术，提供数据感知体验、资产估值及安全变现的综合解决方案。 Datavault AI 基于云端的平台服务于多元行业，其中包括为体育与娱乐、活动与场馆、生物科技、教育、金融科技、房地产、医疗健康、能源等领域提供高性能计算软件许可服务。 Information Data Exchange® (IDE) 通过将现实世界对象安全映射至不可篡改的元数据，实现数字孪生及名称、肖像与形象权 (NIL) 的授权，推动合规且负责任的 AI 应用。 Datavault AI 的技术套件可完全定制，涵盖 AI 与机器学习 (ML) 自动化、第三方集成、深度数据分析、营销自动化以及广告监测等多项功能。 公司总部位于宾夕法尼亚州费城。 如需了解更多信息，请访问：www.dvlt.ai。

关于 NFHITS

NFHITS 致力于引领音乐与电影产业迈入新时代——让创意、技术与机遇在此交融。 我们致力于借助能够消除壁垒、保护原创并激发创新的工具，赋能全球艺术家、电影制作人、创作者与创业者。 AI 永远不会取代人类的创造力，而会成为增强创造力的工具。 我们的目标是让创作过程更顺畅、更公平、回报更丰厚——始终确保每位艺术家的声音、故事与文化的不可替代性。 如需了解更多信息，请访问 https://www.nfhits.com

关于 Music Dash

Apple Music、Pandora、Tidal、YouTube、Gracenote、IHeartRadio 等平台均与 Music Dash 合作。我们的使命是革新数字时代音乐数据的管理、分发与变现模式。 通过 AI 驱动型分析、区块链核验与透明的版税追踪，我们助力艺术家、制作人与权利方掌控自己的作品库。 通过将歌曲与元数据转化为可代币化、可追溯的数字资产，Music Dash 帮助创作者维护所有权、开拓新收入来源，并参与到更公平的音乐经济生态中。 如需了解更多信息，请访问 https://www.musicdash.ai。

关于前瞻性陈述的警示性说明

本新闻稿包含依据经修订的《1995 年美国私人证券诉讼改革法案》及其他证券法律所界定的“前瞻性陈述”。 诸如“预计”、“将会”、“预测”、“估计”、“继续”等词汇及其各种变体，以及类似的未来或条件性表达，均用于指代前瞻性陈述。 此类前瞻性陈述，包括本文中关于我们与 NFHITS 合作及其前景与目标的陈述、本公司与 NFHITS 之间潜在未来项目、商业机会与前景、战略、未来收入预期、许可计划、专利计划以及专利技术的成功实施，均基于本公司及管理层认为合理但本质上存在不确定性的估计与假设。 敬请读者谨慎对待这些前瞻性陈述，避免过度依赖。 实际结果可能因多种风险和不确定性因素而与上述前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于以下方面：我们实现与 NFHITS 拟议合作预期效益的能力；拓展与 NFHITS 潜在合作的能力；成功运用已获授权及已取得授权通知的所有知识产权的能力；利用所收购资产成功提升市场份额的相关风险；借助本新闻稿中提及的各项专利开拓新收入来源的能力；当前流动性状况及持续经营所需的额外融资需求；整体市场、经济及其他环境因素；持续经营能力；维持普通股在 Nasdaq 上市的能力；成本管理与运营预算计划执行能力；实现财务目标的能力；被许可方将我们技术整合至其产品的程度（如有）及整合时间表；技术创新与知识产权相关风险；以及我们向美国证券交易委员会提交的文件中更全面阐述的其他风险。 本新闻稿中的信息仅在本新闻稿发布之日有效，除非法律另有规定，我们无义务基于新的信息、未来事件或其他原因而更新其中的前瞻性陈述。

