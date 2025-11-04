Datavault AI、Music Dash 與 NFHITS 合作利用專利 Inaudible Tones®、人工智能及區塊鏈技術，革新音樂數據追蹤展示及盈利化模式

費城, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過 IBN 發佈 -- 在人工智能 (AI) 驅動數據可視化、估值及盈利化領域引領在前的 Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) 今天宣佈，已開始與 NFHITS 展開合作，聯手開創專有的 Web 3.0 鑄造及區塊鏈音樂與內容分發網絡。

NFHITS 與其盈利化合作夥伴 Music Dash 密切合作，致力引領音樂與電影產業邁向新世代，實現創意、科技與機遇的相匯共融。 企業深信應當為全球藝人、電影製作人、創作者及企業家提供賦能工具，以打破障礙、保護原創、推動創新。

NFHITS 與 Music Dash 現有的分發網絡涵蓋 Apple Music 及 iTunes、AMI Entertainment、AWA、Bitmoji、Boomplay、Bose、Deutsche Telekom Austria and Netherlands、DiGi、Facebook、Flow、GraceNote、iHeartRadio、Instagram、iMusica、Naver Live、Shazam、Snapchat、Sonos、Soundcloud、Spotify、TikTok、Tidal 等平台。

各間公司齊心協力，結合 Datavault AI 打破舊有邊界的試驗、鑄造及交易能力，建立公平透明且自動化的盈利化機制。 為了加快實現目標，Datavault AI 同時正將其 VerifyU 與 ADIO 系統整合至 NFHITS 分發框架，以驗證藝人及音樂版權、保障版稅收益、減少數碼盜版，並確保分發完整可靠，同時開創新收益，包括數碼收藏品及物件化音樂資產。

Datavault AI 與 NFHITS 融合區塊鏈與 AI 的分發基礎設施，重新構想現行的串流與分發模式，讓藝人佔盡關鍵優勢，例如：

獨家分發音樂、影片、獨立電影及 MV

保護藝人的創意及知識產權及元數據，以保障未來的版稅利益

透過 Datavault AI 的 ADIO 技術，結合各類娛樂場所及公共空間的音響系統，高效傳遞藝人的音樂創作





NFHITS 創辦人兼行政總裁 Bob Shami 表示：「區塊鏈技術已臻成熟完善，現與 AI 結合，讓我們得以藉此革新技術將藝人內容串流推向主流市場的基礎建設。 音樂界及內容創作者一直致力尋求極致提升收益的方式。 這開拓出創新格局，為提升盈利能力的全新方式奠定基礎，並為新興內容創作者帶來拓展事業和持續發展的希望。」

兩間公司正考慮運用 Datavault AI 的 ADIO 聲頻技術，將 NFHITS 數碼音樂傳輸至購物市場、餐廳及商店等場所，該技術透過傳送人耳無法感知的聲波，向聽眾裝置發送獨家內容、周邊商品或折扣優惠等特別資訊。

Datavault AI 行政總裁 Nate Bradley 指出：「Datavault AI 致力協助企業和行業管理、保護及運用數據資產，以充分釋放盈利化潛能，但這真正關鍵在於理解數據以任何形式呈現的價值。 我們與 NFHITS 的緊密合作蘊藏莫大潛力，能為藝人、推廣商及活動產業創造年度經常性收益，這些領域持續面臨如何合理回報藝術創作和保護數碼資產免遭未授權使用的挑戰。 VerifyU、ADIO 及我們 NYIAX 技術驅動的交易平台，為 NFHITS 生態系統提供解決方案，展現我們如何與合作夥伴攜手革新行業，並在獨特領域開創無人能及的收益來源。」

關於 Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 正引領 AI 驅動的數據體驗、估值及盈利化發展。 該公司的雲端平台提供全方位解決方案，強調整合聲學科學與數據科學部門的合作優勢。 Datavault AI 聲學科學部門擁有 Wisam®、ADIO® 及 Sumerian® 專利技術，以及業內頂尖的空間多通道無線高清 (HD) 音訊傳輸技術，包括音訊時序、同步及多通道干擾消除知識產權。 數據科學部門發揮高效能運算技術，提供體驗數據感知、估值及安全盈利化解決方案。 Datavault AI 雲端平台提供滿足多元行業，包括運動與娛樂、活動與場地、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療保健及能源等領域的高效能運算 (HPC) 軟件授權。 Information Data Exchange® (IDE) 實現數碼分身，透過將實體物件安全連結至不可更改的元數據，授權姓名、形象及肖像 (NIL) 使用，促進秉持道德且負責任的 AI 發展。 Datavault AI 技術套件可完全度身打造，提供 AI 及機器學習 (ML) 自動化、第三方整合、詳細分析、市場推廣自動化及廣告監測功能。 公司總部位於賓州費城。 詳情請瀏覽 www.dvlt.ai。

關於 NFHITS

NFHITS 的使命是引領音樂與電影產業邁向新世代，實現創意、科技與機遇的相匯共融。 我們深信應當為全球藝人、電影製作人、創作者及企業家提供賦能工具，以打破障礙、保護原創、推動創新。 AI 無法替代人類的創意，這是提升創意表現的輔助工具。 我們的宗旨是讓創作過程更流暢公平，更具豐厚回報，確保每位藝人的聲音、故事及文化始終保持無可取代。 如欲了解詳情，請瀏覽 https://www.nfhits.com

關於 Music Dash

Apple Music、Pandora、Tidal、YouTube、Gracenote、IHeartRadio 等平台與 Music Dash 合作，我們的使命是革新音樂數據在數碼時代的管理、分發及盈利化方式。 我們透過 AI 分析、區塊鏈驗證及透明版稅收益追蹤，讓藝人、製作人及權利持有人全面掌控其作品資產。 透過將歌曲與元數據轉化為代幣化且可追蹤的數碼資產，Music Dash 協助創作者維護所有權，開創全新收益渠道，並參與更公平的音樂經濟體系。 如欲了解詳情，請瀏覽 https://www.musicdash.ai。

前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿載有《1995 年私人證券訴訟改革法案》（經修訂）及其他證券法律中所界定的「前瞻性陳述」。 「預期」、「將會」、「預計」、「持續」等詞彙及其變化形式與類似未來或條件性表述，均用於識別前瞻性陳述。 此等前瞻性陳述，包括本文中有關我們與 NFHITS 的合作關係及其發展前景與目標、本公司與 NFHITS 之間潛在的未來項目、商業機遇與前景、發展策略、未來收益預期、授權計劃、專利計劃以及專利技術的成功實施等表述，均必然基於估計及假設，儘管我們及管理層認為合理，但本質上存在不確定性。 謹此提醒讀者不應過度依賴這些前瞻性陳述。 實際結果可能因多項風險及不確定性（包括但不限於以下各項）而與上述前瞻性陳述存在重大差異：我們能否實現與 NFHITS 擬議合作所預期的效益；我們能否擴展與 NFHITS 的潛在合作關係；我們成功運用所有已獲發並取得允許通知的知識產權的能力；我們能否有效利用所收購的資產以擴大市場份額的風險；我們能否憑本新聞稿所提及的各項專利開拓新收益來源的風險；我們目前的流動資金狀況，以及為支援持續營運而需取得額外融資的需要；整體市場、經濟及其他環境因素；我們持續經營的能力；我們維持普通股於 Nasdaq 上市的能力；我們控制成本及執行營運與預算計劃的能力；我們達成財務目標的能力；獲授權方是否會將我們的技術應用於其產品，以及任何此類應用的時間表；與技術創新及知識產權相關的風險，以及我們提交予美國證券交易委員會的文件中更詳盡說明的其他風險。 本新聞稿資訊僅截至發佈當日，除法律規定外，我們概無義務基於新資訊、未來事件或其他情況而更新本文所載的前瞻性陳述。

企業傳訊

IBN

德州奧斯汀

www.InvestorBrandNetwork.com

辦事處電話：512.354.7000

Editor@InvestorBrandNetwork.com

媒體查詢：

marketing@dvlt.ai