Exterro tritt dem AWS ISV Accelerate-Programm bei

PORTLAND, Oregon, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, der führende Anbieter von Software für Datenrisikomanagement, gab heute bekannt, dass das Unternehmen dem Amazon Web Services (AWS) Independent Software Vendor (ISV) Accelerate-Programm beigetreten ist, einem Co-Selling-Programm für AWS-Partner, die Softwarelösungen anbieten, die auf AWS laufen oder in AWS integriert sind. Das Programm unterstützt AWS-Partner dabei, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen, indem es teilnehmende ISVs direkt mit der AWS-Vertriebsorganisation vernetzt.

Die Datenrisikomanagement-Plattform von Exterro ermöglicht es Unternehmen, ihre Daten unabhängig von ihrem Speicherort zu identifizieren, zu verstehen und zu verwalten. Damit unterstützt sie Rechts-, Datenschutz-, Compliance- und digitale Forensik-Teams dabei, Risiken zu reduzieren, Untersuchungen zu beschleunigen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen. Durch die Verfügbarkeit im Rahmen des AWS ISV Accelerate-Programms haben Unternehmenskunden nun einen leichteren Zugang zur Exterro-Plattform, um Workflows wie die folgenden zu transformieren:

Aufbewahrungspflichtmanagement

Dokumentenprüfung

interne Untersuchungen

Datenzuordnung und -kategorisierung

Reaktion auf Zwischenfälle



Die Exterro-Lösung ermöglicht es Unternehmen, Arbeitsabläufe zu koordinieren und zu automatisieren, indem sie verantwortungsbewusste KI und die Exterro Intelligence nutzt, um Erkenntnisse zu beschleunigen und messbare Zeit- und Kosteneinsparungen zu erzielen.

„Durch die Teilnahme am AWS ISV Accelerate-Programm erweitern wir den Zugang unserer Kunden zu unserer KI-gestützten Datenrisikomanagement-Plattform für Unternehmen, die unsere Lösungen für eDiscovery und Dokumentenprüfung bis hin zu Datenschutz, Sicherheit, Governance und digitaler Forensik umfasst“, erklärte Bruce Holbert, Senior Director, Channel Sales bei Exterro. „Die Zusammenarbeit mit AWS steht im Einklang mit unserem Engagement, strategische Partnerschaften aufzubauen, die es unseren Kunden erleichtern, ihre Daten unabhängig von ihrem Speicherort zu verwalten und zu schützen.“

Das AWS ISV Accelerate-Programm bietet Exterro Unterstützung beim gemeinsamen Vertrieb und Vorteile, um durch die Zusammenarbeit mit AWS-Vertriebsmitarbeitern weltweit die Kundenanforderungen zu erfüllen. Co-Selling sorgt für bessere Kundenergebnisse und gewährleistet das gegenseitige Engagement von AWS und seinen Partnern.

Mitglieder des AWS ISV Accelerate-Programms müssen die höchsten Standards der Branche erfüllen und sich einer umfassenden Bewertung unterziehen, um in das Programm aufgenommen zu werden. Exterro hat an einer umfassenden Architektur- und Sicherheitsprüfung teilgenommen, um die Qualität und das Design seiner Lösungen sicherzustellen. Der Nachweis der Kundenzufriedenheit wurde ebenfalls geprüft, um die Erfolge zu validieren, die Exterro-Kunden in verschiedenen Branchen erzielt haben.

