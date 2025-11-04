LONDRES, 04 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est un grand pas pour l’IA d’entreprise : Quantexa, pionnier mondial de l’intelligence décisionnelle, présente Quantexa AI, la dernière version de sa plateforme d’intelligence décisionnelle (DIP) phare, désormais entièrement compatible avec l’IA agentique.

On constate une accélération de l’utilisation par les organisations de grands modèles de langage (LLM) ainsi que de modèles plus restreints, conçus sur mesure et entraînés selon un domaine. Au cours de ce processus, beaucoup se heurtent à un obstacle fréquent : lorsque l’IA interagit avec des données fragmentées ou non fiables, elle peut amplifier les inexactitudes, prendre de mauvaises décisions et créer des boucles de feedback problématiques. Qu’elles utilisent des modèles généraux ou spécialisés, les entreprises ne peuvent obtenir des résultats exacts, explicables et vérifiables que si l’IA s’appuie sur des données fiables et contextualisées, qui reflètent le panorama complet de leurs activités.

L’accès sécurisé aux données d’entreprise et leur contextualisation pour l’IA ont incité de nombreuses organisations à repenser leur déploiement de l’IA, ainsi que leurs modèles de données et d’exploitation. Quantexa AI représente une avancée majeure par sa capacité à démocratiser et à rendre opérationnelles des données d’entreprise contextualisées, qui peuvent interagir de manière bilatérale aussi bien avec les LLM qu’avec les modèles dédiés à une tâche, en utilisant les normes ouvertes du secteur.

Cette innovation permet aux agents humains et d’IA d’échanger avec des données en contexte, en combinant la capacité de raisonnement des LLM et la précision des modèles spécialisés. Ainsi, ils peuvent agir et prendre des décisions en toute confiance, en temps réel et de manière responsable. Il s’agit de la dernière avancée en date permettant d’aider les organisations à exploiter l’IA selon un processus sûr et efficace, dans le but d’offrir un meilleur service aux clients, de réduire le risque et de stimuler le rendement opérationnel.





Légende : Quantexa AI fait le lien entre chaque couche d’intelligence, depuis l’unification des données de base jusqu’au raisonnement et à l’action, le tout en un seul environnement structuré.

Découvrez Quantexa AI, une solution fiable, contextualisée et agentique

Contrairement aux outils analytiques conventionnels ou aux plateformes de modèles fonctionnant parfois de manière isolée, Quantexa AI fait le lien entre chaque couche d’intelligence, depuis l’unification des données de base jusqu’au raisonnement et à l’action, le tout en un seul environnement structuré. Quantexa AI utilise des pipelines de NLP, des analyses prédictives, le machine learning avec des graphes et l’IA agentique pour générer des informations explicables et un processus de décision entièrement vérifiable.

« L’avenir des déploiements d’IA en entreprise sera déterminé par ceux qui pourront résoudre le problème des données », analyse Vishal Marria, Fondateur et PDG de Quantexa. « Les entreprises ne peuvent pas développer une IA fiable à partir de données fragmentées. Notre plateforme d’intelligence décisionnelle offre les bases nécessaires pour que l’IA ne soit pas seulement puissante, mais aussi responsable, ancrée dans un contexte, soumise à une gouvernance dès sa conception et explicable à chaque décision. »

Agent Gateway : fonder les systèmes agentiques sur des données contextuelles

La création et la gestion de systèmes agentiques peuvent être complexes et comporter des risques en cas de données non fiables. Le nouveau portail de Quantexa, appelé Agent Gateway, résout cette problématique grâce à une couche d’orchestration et d’intégration sécurisée qui permet la collaboration entre agents, consolide la gouvernance et assure l’explicabilité à travers les systèmes distribués.

Les entreprises peuvent utiliser les LLM de fournisseurs tels qu’OpenAI, Claude, Mistral et Gemini, ou recourir à leurs propres modèles, grâce à une intégration simple aux stacks d’entreprise existants. L’Agent Gateway, géré par le serveur MCP de Quantexa, harmonise et sécurise à grande échelle les interactions entre les agents d’une part, et les systèmes et les données d’entreprise d’autre part.

Les principales fonctionnalités d’Agent Gateway sont les suivantes :

Une approche agnostique permettant de faire le lien entre les données, les contextes et les LLM majeurs par le biais d’une seule plateforme de confiance

L’application d’une gouvernance, de la traçabilité et de la conformité à chaque étape

Une coordination multi-agent sécurisée à grande échelle

Un soutien aux normes ouvertes, telles que MCP et A2A, pour favoriser des écosystèmes interopérables et facilitant la prise de décision

« Sans contexte, les décisions de l’IA sont vulnérables », prévient Dan Higgins, Directeur produit chez Quantexa. « Notre Agent Gateway fait le lien entre des données fiables et des agents intelligents, ce qui permet aux entreprises de déployer l’IA en tout sécurité, de manière transparente et à grande échelle. »

Avec Agent Gateway, Quantexa élabore des cadres fondés sur les normes ouvertes avec des partenaires tels que Microsoft, Google, Accenture et KPMG, dans le but d’assurer aux entreprises une utilisation sûre de l’IA. Ainsi, il est désormais possible d’aller au-delà de la simple production d’informations, en parvenant à l’exécution de décisions.

Espace de travail Q Assist™ : une IA qui comprend toutes vos données

L’espace de travail Q Assist s’appuie sur les capacités de copilotage des agents de Quantexa, étendant les données et le contexte disponibles aux utilisateurs et leur permettant d’échanger avec leurs données, voire d’être guidés par elles.

Les principales fonctionnalités comprennent :

La compréhension du contexte à travers les données, les applications et les cas d’utilisation propres au secteur

Des résultats et des recommandations fondés sur les données, explicables et vérifiables

Une intégration fluide aux processus d’enquête, de gestion du risque et d’opérations en lien avec les clients





Q Assist transforme l’IA en collaborateur de confiance. Il aide les êtres humains à réfléchir, prendre des décisions et agir plus rapidement, en toute sérénité et en gardant le contrôle.

Préparer un avenir agentique

Ces améliorations de la plateforme illustrent la prochaine évolution de l’intelligence décisionnelle : elle permet désormais aux entreprises de démocratiser les données, gouverner leur IA et créer une valeur mesurable pour l’entreprise. En 2026, Quantexa présentera une nouvelle génération d’outils pour les agents ciblant un domaine spécifique. Ces capacités couvriront aussi bien la criminalité financière que la conformité, l’intelligence client et les missions du secteur public. Elles offriront une expertise contextuelle à chaque décision et transformeront profondément notre façon de travailler.

Disponibilité

La plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa compatible avec l’agentique, enrichie avec les outils Q Assist et Agent Gateway, est disponible dès aujourd’hui partout dans le monde. Pour plus d’informations, consultez le site https://www.quantexa.com/platform/ai-innovation/

À propos de Quantexa

Quantexa est une société mondiale de logiciels d’intelligence artificielle, de données et d’analyse. Pionnière en matière d’intelligence décisionnelle, elle aide les organisations à prendre des décisions fiables fondées sur des données contextuelles. Grâce à l’utilisation des dernières avancées en matière d’IA, notre plateforme d’intelligence décisionnelle transforme des données cloisonnées en informations connectées et contextualisées, permettant de passer d’une organisation axée sur les données à une organisation axée sur la prise de décision. Nos clients utilisent la technologie Quantexa pour leur protection, l’optimisation de leurs processus et leur propre développement, grâce à la résolution de défis complexes au sein de leur organisation par le biais d’une gestion moderne des données, de l’intelligence client, de la connaissance client, de la criminalité financière et économique, du risque, de la fraude et de la sécurité.

La plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa améliore la performance opérationnelle avec une précision accrue de plus de 90 % et une résolution du modèle analytique 60 fois plus rapide que les approches traditionnelles. Une étude TEI indépendante de Forrester a révélé que les clients avaient constaté un retour sur investissement de 228 % sur trois ans. Fondée en 2016, Quantexa compte plus de 900 employés et des dizaines de milliers d’utilisateurs internationaux, travaillant avec des milliards de points de données à travers le monde. Pour tout complément d’information, rendez-vous sur www.quantexa.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

