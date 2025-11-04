Quantexa הופכת את פלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות שלה ל-'מוכנה לסוכנים' כדי לפתור את הבעיות הקשות ביותר בבינה מלאכותית: פיצול נתונים והקשר

לונדון, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

בקפיצת מדרגה משמעותית עבור בינה מלאכותית ארגונית, Quantexa, חלוצה עולמית בתחום המודיעין לקבלת החלטות, חשפה את Quantexa AI, האבולוציה הבאה של פלטפורמת הדגל שלה, המוכנה כעת במלואה לניהול סוכנים.

בעת שארגונים מאיצים את השימוש שלהם במודלי שפה גדולים (LLM) ובמודלים קטנים יותר, ייעודיים שמאומנים לתחום ייעודי, רבים מגלים מגבלה משותפת: כאשר בינה מלאכותית מקיימת אינטראקציה עם נתונים מפוצלים או לא מהימנים, היא יכולה להגדיל את מספר האי דיוקים, לקבל החלטות פגומות וליצור לולאות משוב יקרות. בין אם משתמשים במודלים כלליים או במודלים מיוחדים, ארגונים יכולים להשיג תוצאות מדויקות, ניתנות להסבר וניתנות לביקורת רק כאשר בינה מלאכותית מבוססת על נתונים מהימנים ומבוססי הקשר המשקפים את התמונה המלאה של העסק.

גישה מאובטחת לנתונים ארגוניים עבור בינה מלאכותית גרמה לארגונים רבים לחשוב מחדש על פריסות הבינה המלאכותית שלהם ועל הנתונים והמודלים התפעוליים הרחבים יותר שלהם. פריצת הדרך עם Quantexa AI טמונה ביכולתה לדמוקרטיזציה ותפעול של נתונים ארגוניים קונטקסטואליים שיכולים לקיים אינטראקציה דו-כיוונית הן עם LLM והן עם מודלים ספציפיים למשימה באמצעות תקני תעשייה פתוחים.

חדשנות זו מאפשרת לבני אדם ולסוכני בינה מלאכותית כאחד לנהל שיחה עם נתונים בהתאם להקשר, תוך שילוב כוח ההיסק של ה-LLM עם הדיוק של מודלים ייעודיים, כך שיוכלו לפעול ולהחליט בביטחון ובאחריות בזמן אמת. היא מייצגת את ההתפתחות הבאה בסיוע לארגונים למנף בינה מלאכותית בצורה בטוחה ויעילה כדי לשרת לקוחות טוב יותר, להקטין סיכונים ולהניע יעילות תפעולית.





כיתוב: Quantexa AI מחברת כל שכבה של תבונה, החל מהאחדת נתונים בסיסית ועד להיסק ופעולה, בסביבה נשלטת אחת.

היכרות עם Quantexa AI: מהימן, הקשרי וסוכני

בניגוד לכלי אנליטיקה או פלטפורמות מודל קונבנציונליים שיכולים לפעול בנפרד, Quantexa AI מחברת כל שכבה של תבונה, החל מהאחדת נתונים בסיסים ועד להיסק ופעולה, בסביבה נשלטת אחת. Quantexa AI ממנפת צינורות NLP, אנליטיקת חיזוי, לימוד מכונה של גרפים וסוכני בינה מלאכותית כדי לספק תובנות ניתנות להסבר ולסייע לקבלת החלטות שניתנת לביקורת מלאה.

"העתיד של פריסות בינה מלאכותית ארגוניות מוצלחות יוכרע על ידי אלה שיכולים לפתור את בעיית הנתונים", אמר וישאל מריה (Vishal Marria), מייסד ומנכ"ל Quantexa. "ארגונים לא יכולים לבנות בינה מלאכותית אמינה על נתונים מקוטעים. פלטפורמת מודיעין לקבלת ההחלטות שלנו מספקת את הבסיס להפוך את הבינה המלאכותית לא רק לעוצמתית, אלא גם אחראית, מעוגנת בהקשר, נשלטת על ידי תכנון וניתנת להסבר בכל נקודת החלטה".

Agent Gateway: ביסוס מערכות סוכנים על נתונים עם הקשר

בנייה וניהול של מערכות סוכנים יכולות להיות מורכבות ומסוכנות כאשר הנתונים חסרי אמון. שער הסוכן החדש של Quantexa מתמודד עם אתגר זה עם שכבת תיאום ואינטגרציה מאובטחת המאפשרת שיתוף פעולה בין סוכן לסוכן, אוכפת פיקוח ומבטיחה יכולת הסבר על פני מערכות מבוזרות.

ארגונים יכולים להשתמש ב-LLM של ספקיות כמו OpenAI, Claude, Mistral ו-Gemini, או להשתמש במודל משלהם, תוך שילוב חלק עם ערמות תוכנה ארגונית קיימות. Agent Gateway, שמועצם בידי שרת MCP של Quantexa, מתקנן את הדרך בה סוכנים מקיימים אינטראקציה עם מערכות ונתונים ארגוניים בצורה מאובטחת ובקנה מידה גדול.

התכונות העיקריות של Agent Gateway:

גישה אגנוסטית המחברת נתונים, הקשרים ו- LLM מוביל באמצעות פלטפורמה אחת מהימנה

ריבונות, שושלת ותאימות נאכפים בכל שלב

אבטוח תיאום בין מספר רב של סוכנים בקנה מידה גדול

תמיכה בתקנים פתוחים כגון MCP ו- A2A עבור מערכות שמקיימות פעולה הדדית ומוכנות לקבלת החלטות

"ללא הקשר, החלטות בינה מלאכותית פגיעות", אמר דן היגינס (Dan Higgins), מנהל מוצר ראשי ב-Quantexa. "שער הסוכן שלנו מספק את רקמת החיבור בין נתונים מהימנים לסוכנים חכמים, ומאפשר לארגונים להפעיל בינה מלאכותית בצורה בטוחה, שקופה ובקנה מידה גדול".

עם Agent Gateway, חברת Quantexa בונה על מסגרות פתוחות מבוססות סטנדרטים עם שותפים כמו מיקרוסופט, גוגל, אקסנצ'ר ו-KPMG כדי להבטיח שארגונים יוכלו להפעיל בינה מלאכותית בבטחה, מעבר למסירת תובנות לביצוע החלטות.

סביבת עבודה של Q Assist™: בינה מלאכותית שמבינה את כל הנתונים שלכם

Q Assist Workspace מתבססת על יכולות סוכני המשנה של Quantexa כדי להרחיב את הנתונים וההקשרים הזמינים למשתמשים, ומאפשרת להם לשוחח עם הנתונים שלהם ולהיות מודרכים על ידם.

היכולות העיקריות כוללות:

הבנה הקשרית בין נתונים, יישומים ומקרי שימוש ספציפיים לתעשייה

תוצאות והמלצות מבוססות, ניתנות להסבר וניתנות לביקורת

הטמעה חלקה בזרימות עבודה עבור חקירות, סיכונים ותפעול לקוחות

Q Assist הופך את הבינה המלאכותית למשתף פעולה מהימן, ועוזר לבני אדם לחשוב, להחליט ולפעול מהר יותר - בביטחון ובשליטה.

בונים לעתיד מבוסס סוכנים

שיפורי פלטפורמה אלה מסמנים את ההתפתחות הבאה בבינת החלטות, ומאפשרים לארגונים לדמוקרטיזציה של נתונים, לשלוט בבינה מלאכותית וליצור ערך עסקי מדיד. בשנת 2026, Quantexa תציג דור חדש של יכולות לסוכנים ספציפיים לתחום; כולל פשיעה פיננסית, תאימות, מודיעין לקוחות ומשימות במגזר הציבורי, מביא מומחיות הקשרית לכל החלטה ומשנה באופן מהותי את אופן ביצוע העבודה.

זמינות

פלטפורמת מודיעין ההחלטות של Quantexa המוכנה לסוכנים, הכוללת Q Assist ו-Agent Gateway, זמינה כיום ברחבי העולם. למידע נוסף, בקרו בכתובת https://www.quantexa.com/platform/ai-innovation/

אודות Quantexa

Quantexa היא חברת תוכנה גלובלית לנתונים, אנליטיקה ובינה מלאכותית, חלוצה בתחום של מודיעין לקבלת החלטות, המסייעת לארגונים לקבל החלטות בביטחון בעזרת נתונים בעלי הקשר. באמצעות ההתקדמות העדכנית ביותר בתחום הבינה המלאכותית, פלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות שלנו הופכת ממגרות נתונים מבודדות לתובנות מקושרות ובעלות הקשר, כדי להעצים את המעבר מארגון מונחה נתונים לארגון ממוקד החלטות. לקוחותינו משתמשים בטכנולוגיית Quantexa כדי להגן, למטב ולצמוח באמצעות פתרון אתגרים מורכבים ברחבי הארגון כולו עם ניהול נתונים מודרני, מודיעין לקוחות, KYC, פשיעה פיננסית, סיכונים, הונאות ואבטחה.

פלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות מבוססת ההקשרים של Quantexa משפרת את הביצועים התפעוליים עם דיוק של למעלה מ-90% והיא מציעה מהירות של עד פי 60 במודל ברזולוציה גבוהה יותר מאשר בגישות מסורתיות. מחקר Forrester TEI שהוזמן באופן עצמאי על פלטפורמת מודיעין לקבלת ההחלטות של Quantexa מצא כי לקוחות ראו החזר השקעה של 228% לשלוש שנים. Quantexa, שנוסדה בשנת 2016, מעסיקה כיום יותר מ-900 עובדים ועשרות אלפי משתמשים העובדים עם מיליארדי עסקאות ונקודות נתונים ברחבי העולם. למידע נוסף בקרו באתר www.quantexa.com או עקבו אחרינו בלינקדאין.

