Quantexa Membuat Platform Kecerdasan Keputusannya yang ‘Siap Diintegrasikan dengan Agen’ untuk Mengatasi Masalah Tersulit dalam AI: Fragmentasi & Konteks Data

LONDON, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dalam terobosan besar bagi AI tingkat perusahaan, Quantexa, pelopor global dalam Kecerdasan Keputusan (Decision Intelligence), telah meluncurkan Quantexa AI, evolusi terbaru dari platform Kecerdasan Keputusan andalannya, yang kini sepenuhnya agentik.

Seiring dengan semakin banyak organisasi yang mempercepat penggunaan model bahasa besar (LLM) dan model terlatih di bidang tertentu yang dibuat untuk tujuan tertentu serta lebih kecil, mereka menghadapi batasan yang sama: saat AI berinteraksi dengan data yang terfragmentasi atau tidak tepercaya, hal itu dapat meningkatkan ketidakakuratan, membuat keputusan yang salah, dan menciptakan siklus umpan balik yang mahal. Baik saat menggunakan model umum maupun model khusus, perusahaan hanya dapat memperoleh hasil yang akurat, dapat dijelaskan, dan dapat diaudit jika AI didasarkan pada data yang tepercaya dan kontekstual, yang mencerminkan gambaran menyeluruh dari bisnis.

Proses mengakses dan mengontekstualkan data perusahaan secara aman untuk AI telah mendorong banyak organisasi untuk meninjau kembali penerapan AI mereka, serta model data dan operasional yang lebih luas. Terobosan Quantexa AI terletak pada kemampuannya untuk mendemokratisasi dan mengoperasikan data perusahaan yang telah dikontekstualkan. Tujuannya agar data perusahaan dapat berinteraksi dua arah dengan LLM maupun model khusus tugas tertentu, yang menggunakan standar industri terbuka.

Inovasi ini memungkinkan manusia dan agen AI untuk berinteraksi dengan data secara kontekstual, dengan menggabungkan kemampuan penalaran LLM dan kepresisian dari model khusus. Dengan demikian, keduanya dapat mengambil tindakan dan keputusan dengan penuh percaya diri dan bertanggung jawab secara waktu nyata. Inovasi ini menggambarkan evolusi berikutnya dalam membantu organisasi memanfaatkan AI secara aman dan efektif untuk melayani pelanggan dengan lebih baik, mengurangi risiko, serta mendorong efisiensi operasional.





Keterangan:Quantexa AI menghubungkan setiap lapisan kecerdasan, mulai dari penyatuan data dasar hingga penalaran dan tindakan, dalam satu lingkungan terkelola.

Memperkenalkan Quantexa AI: Terpercaya, Kontekstual, dan Agentik

Berbeda degan alat analitik atau platform model konvensional yang dapat beroperasi secara terpisah, Quantexa AI menghubungkan setiap lapisan kecerdasan, mulai dari penyatuan data dasar hingga penalaran dan tindakan, dalam satu lingkungan terkelola. Quantexa AI memanfaatkan alur NLP, analitik prediktif, pembelajaran mesin berbasis grafik, dan AI agentik untuk menghadirkan wawasan yang dapat dijelaskan serta proses pengambilan keputusan yang sepenuhnya dapat diaudit.

“Masa depan penerapan AI yang sukses di tingkat perusahaan akan ditentukan oleh mereka yang mampu menyelesaikan permasalahan data,” ujar Vishal Marria, Pendiri dan CEO Quantexa. “Perusahaan tidak dapat membangun AI yang tepercaya di atas data yang terfragmentasi. Platform Kecerdasan Keputusan kami memberikan dasar agar AI tidak hanya menjadi kuat, tetapi juga bertanggung jawab, berlandaskan konteks, diatur melalui desain, dan dapat dijelaskan di setiap titik pengambilan keputusan.”

Agent Gateway: Mendasarkan Sistem Agentik pada Data Kontekstual

Membangun dan mengelola sistem agentik dapat menjadi rumit dan berisiko saat data yang digunakan tidak tepercaya. Agent Gateway terbaru dari Quantexa mengatasi tantangan ini melalui lapisan orkestrasi dan integrasi yang aman, yang memungkinkan kolaborasi agen ke agen, menerapkan tata kelola, serta memastikan keterjelasan di seluruh sistem terdistribusi.

Perusahaan dapat menggunakan LLM dari penyedia seperti OpenAI, Claude, Mistral, dan Gemini, atau mengintegrasikan model mereka sendiri secara lancar ke infrastruktur perusahaan yang sudah ada. Agent Gateway, yang didukung oleh MCP Server milik Quantexa, menstandarkan cara agen berinteraksi dengan sistem dan data perusahaan secara aman dan pada skala besar.

Fitur Utama Agent Gateway Mencakup:

Pendekatan yang tidak terikat yang menghubungkan data, konteks, dan LLM terkemuka melalui satu platform tepercaya

Tata kelola, silsilah, dan kepatuhan yang diterapkan di setiap langkah proses

Koordinasi multiagen yang aman dan berskala besar

Dukungan untuk standar terbuka seperti MCP dan A2A untuk ekosistem yang dapat dioperasikan secara bersama-sama dan siap untuk pengambilan keputusan

“Tanpa konteks, keputusan AI bersifat rentan,” ujar Dan Higgins, Chief Product Officer Quantexa. “Agent Gateway kami berfungsi sebagai penghubung antara data tepercaya dan agen cerdas sehingga perusahaan dapat mengoperasikan AI secara aman, transparan, dan pada skala besar.”

Dengan Agent Gateway, Quantexa membangun kerangka kerja berbasis standar terbuka bersama mitra seperti Microsoft, Google, Accenture, dan KPMG. Kerangka ini berfungsi untuk memastikan perusahaan dapat menjalankan AI secara aman, bukan sekadar penyediaan wawasan menuju tahap eksekusi keputusan.

Q Assist™ Workspace: AI yang Memahami Seluruh Data Anda

Q Assist Workspace dikembangkan dari kemampuan copilot agentik milik Quantexa, yang memperluas data dan konteks yang tersedia bagi pengguna. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan data mereka serta mendapatkan panduan dari data tersebut.

Kemampuan Utama Meliputi:

Pemahaman kontekstual di seluruh data, aplikasi, dan kasus penggunaan khusus industri tertentu

Output dan rekomendasi yang memiliki landasan, dapat dijelaskan, serta dapat diaudit

Integrasi yang lancar ke dalam alur kerja untuk investigasi, risiko, dan operasional pelanggan





Q Assist mengubah AI menjadi kolaborator tepercaya, yang membantu manusia untuk berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak lebih cepat—dengan kepercayaan diri dan kendali penuh.

Membangun untuk Masa Depan Agentik

Penyempurnaan platform ini menandai evolusi berikutnya dalam Kecerdasan Keputusan, yang mendukung perusahaan untuk mendemokratisasi data, mengatur AI, dan menciptakan nilai bisnis yang terukur. Pada tahun 2026, Quantexa akan memperkenalkan generasi baru kemampuan untuk agen khusus bidang tertentu, yang mencakup kejahatan finansial, kepatuhan, kecerdasan pelanggan, dan misi sektor publik. Inovasi ini akan menghadirkan keahlian kontekstual di setiap proses pengambilan keputusan, sekaligus mengubah cara menyelesaikan pekerjaan secara mendasar.

Ketersediaan

Platform Kecerdasan Keputusan dari Quantexa yang siap mendukung AI agentik, dengan fitur seperti Q Assist dan Agent Gateway, sudah tersedia secara global mulai hari ini. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kunjungi https://www.quantexa.com/platform/ai-innovation/

Tentang Quantexa

Quantexa adalah perusahaan perangkat lunak data, analitik, dan AI global yang memelopori Kecerdasan Keputusan untuk membantu organisasi dalam mengambil keputusan secara percaya diri dengan berbekal data kontekstual. Dengan memanfaatkan kemajuan terbaru dalam AI, Platform Kecerdasan Keputusan kami mengubah data yang tersekat-sekat menjadi wawasan yang terhubung dan kontekstual. Hal ini mendukung organisasi yang berbasis data untuk beralih menjadi berfokus pada pengambilan keputusan. Para pelanggan kami menggunakan teknologi Quantexa untuk melindungi, mengoptimalkan, serta mengembangkan bisnis dengan menyelesaikan tantangan yang kompleks di seluruh organisasi melalui manajemen data modern, kecerdasan pelanggan, KYC, kejahatan finansial dan ekonomi, risiko, penipuan, serta keamanan.

Platform Kecerdasan Keputusan Quantexa meningkatkan kinerja operasional dengan akurasi lebih dari 90% dan resolusi model analitik yang 60 kali lebih cepat dibandingkan pendekatan tradisional. Penelitian Forrester TEI yang dilakukan secara independen menemukan bahwa pelanggan mengalami kenaikan ROI sebesar 228% selama tiga tahun. Didirikan pada tahun 2016, Quantexa kini memiliki lebih dari 900 karyawan dan puluhan ribu pengguna di seluruh dunia, yang bekerja dengan miliaran titik data di seluruh dunia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kunjungi www.quantexa.com atau ikuti kami di LinkedIn.

