クオンテクサ (Quantexa) 、AIにおいて最も困難な問題であるデータの断片化とコンテキストを解決するために、意思決定インテリジェンスプラットフォーム (Decision Intelligence Platform) を「エージェント対応」に

ロンドン発, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- エンタープライズAIの大きな飛躍として、意思決定インテリジェンスにおける世界的パイオニアであるクオンテクサは、同社の主力製品である意思決定インテリジェンスプラットフォームの次世代版であり、完全にエージェント対応となったQuantexa AIを発表した。

組織による大規模言語モデル (LLM) や小規模で、特定の目的のために設計され、分野に特化してトレーニングされたモデルの利用が加速する中、その多くは共通の制限に直面している。AIが断片化され、信頼できないデータと対話する際、不正確性が増し、誤った決定を行い、コストのかかる反復的なフィードバックが生じる可能性がある。一般的なモデルまたは特化型のモデルを使用するいずれの場合でも、企業が正確で、説明可能であり、監査可能な結果を得られるのは、AIが事業の全体像を反映した、信頼性が高く、文脈的解釈を可能にするデータを基盤としている時に限られる。

AIが企業データに安全にアクセスし、コンテキスト化することは、多くの組織にとって、AIの導入やより広範なデータおよび運用モデルについて再考を促した。Quantexa AIの画期的な点は、コンテキスト化された企業データの民主化と運用可能化を実現する能力にあり、業界のオープンスタンダードを利用しているLLMやタスク特化型のモデルのいずれにおいても、双方向的な対話が可能となっている。

このイノベーションにより、人間とAIエージェントが文脈を踏まえてデータと対話することが可能となり、LLMの推論性能を特化型モデルの精密性と組み合わせることにより、リアルタイムで確信と責任を持って行動し、意思決定できる。これは、組織が顧客により良いサービスを提供し、リスクを軽減し、運用効率を促進するため、AIが安全かつ効率的に活用できるようサポートする領域における、次世代的進化を表している。





キャプション：Quantexa AIは、基盤データの統合から推論、アクションにいたるまで、あらゆる段階のインテリジェンスを単一の統一された環境で関連づける。

Quantexa AIの紹介：高い信頼性、文脈的、エージェント型

分散して稼働する場合がある従来型の分析ツールやモデルプラットフォームとは異なり、Quantexa AIは、基盤データの統合から推論、アクションに至るまで、あらゆる段階のインテリジェンスを単一の統一された環境で関連づける。Quantexa AIは、NLPパイプライン、予測分析、グラフ機械学習、エージェント型AIを活用し、説明可能な洞察と全面的に監査可能な意思決定を提供する。

「有効なエンタープライズAI導入の未来は、データの問題を解決できる者によって決定付けられるでしょう。」と、クオンテクサの創設者兼最高責任者 (CEO) であるヴィシャル・マーリア (Vishal Marria) は述べている。「企業は、分断化されたデータに基づいて信頼するに値するAIを構築することはできません。当社の意思決定インテリジェンスプラットフォームは、提供する基盤によってAIの性能を向上させるだけではなく、責任があり、文脈に沿って、設計が統一され、あらゆる意思決定の場面について説明可能性を保持します。」

Agent Gateway：文脈的データに基づくエージェント型システム

エージェント型システムの構築と管理は、データに信頼性が欠けている場合、複雑かつリスクが高くなる可能性がある。クオンテクサの新しいAgent Gatewayは、安全なオーケストレーションとエージェント間の連携を可能にする統合レイヤーに伴う課題に対処し、ガバナンスを執行し、分散型システム全体における説明可能性を確保する。

企業は、OpenAI、Claude、Mistral、およびGeminiなどのプロバイダーによるLLM、または独自のLLMを利用することで、既存の企業スタックとのシームレスな統合が可能となる。クオンテクサのMCP Serverで稼働するAgent Gatewayは、エージェントが企業のシステムおよびデータと安全かつ大規模に対話する方式を標準化する。

Agent Gatewayの主な特徴は、以下の通り。

信頼できる単一のプラットフォームによる、データ、文脈、および主要なLLMをつなげる依存性の低いアプローチ

あらゆる段階でガバナンス、リネージュ、コンプライアンスを適用

マルチエージェントを安全かつ大規模に調整

MCPやA2Aなどのオープンスタンダードに対応した、相互運用性が高く意思決定を促進するエコシステム

「文脈が伴っていなければ、AIの意思決定に欠点が目立ってしまいます。」と、クオンテクサの最高製品責任者であるダン・ヒギンズ (Dan Higgins) は述べている。「当社のAgent Gatewayは、信頼できるデータとインテリジェントなエージェントの仲立ちとして機能することで、企業がAIを安全に、高い透明性で、大規模に運用可能化できるようにします。」

Agent Gatewayを活用することで、クオンテクサはマイクロソフト (Microsoft)、グーグル (Google)、アクセンチュア (Accenture)、およびKPMGなどのパートナーによるオープンスタンダードに基づいたフレームワーク上に構築されており、企業が、洞察の提供を超えて意思決定の実行まで、AIを安全に運用できるようにする。

Q Assist™ Workspace：社内データをすべて理解するAI

Q Assist Workspaceは、クオンテクサのエージェント型コパイロット機能を基盤として構築されているため、ユーザーが利用できるデータと文脈を拡大し、データとの対話やデータを活用したガイダンスを可能にする。

主な機能には、以下が含まれる。

データ、アプリケーション、および業界固有のユースケースにわたる文脈的理解

論理的根拠に基づき、説明可能で、監査可能な出力と推奨

調査、リスク、および顧客の操作に関するワークフローへのシームレスな埋め込み





Q Assistは、AIを信頼できる共同作業パートナーとすることで、人間が、確信と制御性を維持しながら、より迅速に考え、決断し、行動できるようにサポートする。

エージェントの未来に向けて構築

こうしたプラットフォームの強化は、意思決定インテリジェンスの次世代的な進化を表し、企業がデータを民主化し、AIを統制し、測定可能な事業的価値を創出できるよう支援する。2026年、クオンテクサは、分野特化型のエージェントに、次世代的な新機能を導入する。その分野は金融犯罪、コンプライアンス、カスタマー・インテリジェンス、および公共部門でのミッションに及び、あらゆる意思決定に文脈を伴う専門知識を提供し、業務の遂行方法を根本的に変革する。

リリース

Q AssistとAgent Gatewayを実装したエージェント対応のクオンテクサの意思決定インテリジェンスプラットフォームは、本日より全世界で利用可能。詳しくは、https://www.quantexa.com/platform/ai-innovation/を参照されたい。

クオンテクサについて

クオンテクサはデータ、分析、およびAIソフトウェアのグローバル企業であり、文脈的データによって組織が確信を持って意思決定できるようにサポートする意思決定インテリジェンスの先駆者的存在である。AI分野における最近の進歩を活用して、同社の意思決定インテリジェンスプラットフォームは、サイロ化したデータを関連づけられた、文脈的な洞察へと変換し、データ駆動型から意思決定中心への組織転換を後押しする。同社の顧客は、クオンテクサの技術を活用した現代的なデータ管理、カスタマー・インテリジェンス、KYC、金融および経済に関連する犯罪、リスク、詐欺、およびセキュリティへの対策を通じて、組織全体における複雑な課題を解決することで、保護、最適化、および成長している。

クオンテクサ意思決定インテリジェンスプラットフォームは、従来のアプローチよりも精度が90%以上向上して、分析モデルの解決が60倍高速になり、運用パフォーマンス向上が可能となる。独立委託されたフォレスターTEI (Forrester TEI) が実施した調査によると、顧客は3年間で228%のROIを達成した。2016年に設立されたクオンテクサは、現在900人以上の従業員と数万人のユーザーを擁し、世界中で何十億件ものデータポイントを扱っている。詳細については、www.quantexa.comにアクセスするか、または当社をLinkedInでフォローされたい。

メディア関連の問い合わせ

C: マイケル・レイン (Michael Lane)、渉外部門副社長

T: +1 917 450 7387

E: michaellane@quantexa.com

C: クリステン・スティッピッチ (Kristen Stippich)

T: +1 608 213 8324

E: kristen@sourcecodecomms.com

本発表に関する写真はこちらで閲覧可能：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dd516693-764b-4c22-b8ff-dd04d2047879