Quantexa, AI 분야의 최대 난제인 데이터 파편화&맥락화 해결 위해 ‘에이전트 레디’ 의사결정 지능 플랫폼 선보여

런던, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 기업용 AI가 비약적 발전을 이룬 가운데, 의사결정 인텔리전스 분야의 글로벌 선도 기업 Quantexa가 자사 플래그십 의사결정 지능 플랫폼의 차세대 진화 버전으로 완전한 에이전틱 기능을 갖춘 Quantexa AI를 공개했다.

기업들이 대규모 언어 모델(LLMs)을 도입하고 목적에 따라 설계해 도메인 훈련을 진행한 소규모 모델을 활용하는 데 속도를 내면서, 공통적인 한계에 부딪히고 있다. AI가 파편화되었거나 신뢰하기 힘든 데이터와 상호작용할 경우, 부정확도를 증폭시키고, 오류가 있는 결정을 도출하고, 비용이 많이 드는 피드백 루프를 생성할 수 있다는 것이다. 기업들은 일반 모델과 전문 모델 중 무엇을 사용하든지, AI가 비즈니스를 전반적으로 파악해 신뢰할 수 있고 맥락화된 데이터에 근거할 때만 정확하고 명료하며 회계 감사가 가능한 결과를 도출할 수 있다.

기업 데이터에 안전하게 접근하고 그 데이터를 맥락화하는 것을 통해 기업들은 자신들의 AI도입을 비롯해 방대한 데이터와 운영 모델을 재고할 수 있게 되었다. Quantexa AI의 혁신은 개방형 산업 표준을 활용해 LLM 및 태스크 특화 모델과 쌍방향으로 작용할 수 있도록 맥락화된 기업 데이터를 민주화하고 조작할 수 있다는 데 있다.

이러한 혁신은 인간과 AI 에이전트 모두 맥락을 이해한 상태에서 데이터와 대화할 수 있도록 하며, LLM의 추론 능력과 전문 모델의 정밀함을 결합해 확신과 책임감을 가지고 실시간으로 행동하고 결정할 수 있게 해준다. 이는 기업들이 AI를 안전하고 효율적으로 활용해 고객 서비스를 향상하고, 위험을 완화하고, 운영 효율성을 높이는 데 이바지하는 차세대 혁신을 의미한다.





이미지 설명: Quantexa AI는 기본 데이터 통합부터 추론, 실행에 이르기까지 모든 인텔리전스 레이어를 단일한 통제 환경에서 연결한다.

Quantexa AI 소개: 신뢰할 수 있고 맥락화된 에이전틱 인텔리전스

기존의 애널리틱스툴이나 모델 플랫폼이 개별적으로 운영되는 것과 달리, Quantexa AI는 모든 인텔리전스 레이어를 단일한 통제 환경에서 연결한다. Quantexa AI는 자연어 처리(NLP) 파이프라인, 예측 애널리틱스, 그래프 머신러닝, 에이전틱 AI 등을 활용해 명료한 인사이트와 회계 감사 가능한 의사결정을 도출해낸다.

Quantexa 창업자이자 CEO인 Vishal Marria는 “미래에 성공할 기업용 AI 도입은 데이터 문제를 해결할 수 있는 사람들의 손에 달렸다. 파편화된 데이터로는 기업들이 신뢰할 수 있는 AI를 구축할 수 없다. 우리의 의사결정 인텔리전스 플랫폼은 AI를 강력할 뿐 아니라 책임감 있고 맥락에 기반하며 설계를 따르고 모든 의사결정 포인트에서 설명이 가능한 것으로 만드는 데 기반이 되어준다”라고 말했다.

Agent Gateway: 맥락화된 데이터에 기반한 에이전틱 시스템

데이터를 신뢰하기 힘든 상황에서는 에이전틱 시스템을 구축하고 관리하기가 복잡하고 위험할 수 있다. Quantexa가 새로 선보인 Agent Gateway는 안전한 결합과 통합 레이어로 이 문제를 해결한다. 이 레이어는 에이전트 간 협업을 실현하고, 거버넌스를 수행하며, 분산 시스템 전반의 설명 가능성을 보장한다.

기업들은 OpenAI, Claude, Mistral, Gemini 등 공급사들이 제공하는 LLM을 활용하거나 자체 LLM을 가져와 기존의 기업 스택과 자연스럽게 통합할 수 있다. Quantexa의 MCP Server에 기반한 Agent Gateway는 에이전트가 기업 시스템 및 데이터와 안전하고 대규모로 상호작용하는 방식을 표준화한다.

Agent Gateway의 핵심 기능은 다음과 같다.

데이터, 맥락, 선도적인 LLM을 신뢰할 수 있는 하나의 플랫폼으로 연결하는 애그노스틱 접근법

단계마다 거버넌스, 데이터 리니지, 규정 준수를 보장

대규모 환경에서 다중 에이전트 협업을 보장

상호 운용 및 의사결정 가능한 생태계를 위한 MCP와 A2A 등 개방형 표준 지원

Quantexa 최고제품책임자 Dan Higgins는 “맥락을 고려하지 않는 AI 의사결정은 취약하다. 우리의 Agent Gateway는 신뢰할 수 있는 데이터와 지능형 에이전트를 연결해 기업들이 AI를 안전하고 투명하며 대규모로 운영할 수 있도록 해준다”라고 말했다.

Agent Gateway를 통해 Quantexa는 Microsoft, Google, Accenture, KPMG 등 파트너사와 함께 개방형 표준 기반의 프레임워크를 구축해 기업들이 안전하게 AI를 운영할 수 있도록 하며, 인사이트 제공을 넘어 의사결정 수행 단계로 나아가고 있다.

Q Assist™ Workspace: 데이터의 모든 것을 이해하는 AI

Q Assist Workspace는 Quantexa의 에이전틱 코파일럿 기능을 기반으로 데이터와 맥락을 확장해 사용자들이 각자의 데이터와 상호작용하며 안내를 받을 수 있도록 돕는다.

핵심 기능은 다음과 같다.

데이터, 애플리케이션, 산업별 활용 사례에 관한 맥락적 이해

근거에 기반하고 명료하며 회계 감사 가능한 결과물 및 권고사항

조사, 위험 관리, 고객 운영 업무와 원활한 결합





Q Assist는 AI를 신뢰할 수 있는 협업자로 만들어, 인간이 자신감과 통제력을 가지고 더 빠르게 사고하고, 결정하고, 행동하도록 돕는다.

에이전틱 미래를 만들다

이러한 플랫폼 개선은 의사결정 인텔리전스가 나아갈 차세대 진화를 보여주며, 기업들이 데이터를 민주화하고, AI를 관리하고, 측정할 수 있는 사업 가치를 창출할 수 있게 돕는다. 2026년에 Quantexa는 금융 범죄, 규정 준수, 고객 인텔리전스, 공공 부문을 아우르는 도메인 특화 에이전트 신기능을 도입할 계획이다. 이를 통해 모든 의사결정에 맥락적 전문성을 부여하고, 일하는 방식을 근본적으로 변화시키고자 한다.

가용 현황

에이전틱 기능을 갖추고 Q Assist와 Agent Gateway를 탑재한 Quantexa Decision Intelligence Platform은 오늘부터 전 세계에서 이용할 수 있다. 자세한 정보는 다음 링크에서 확인할 수 있다. https://www.quantexa.com/platform/ai-innovation/.

Quantexa 소개

Quantexa는 조직이 문맥적 데이터 (contextual data)를 기반으로 확신 있는 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 ‘의사결정 인텔리전스(Decision Intelligence)’ 분야의 선구적 글로벌 데이터·분석·AI 소프트웨어 기업이다. AI의 최신 기술 발전을 활용한 Quantexa의 Decision Intelligence 플랫폼은 분절된 데이터를 연결된 문맥적 인사이트로 전환하여, 단순히 데이터 중심에서 ‘의사결정 중심’ 조직으로의 전환을 가능하게 한다. Quantexa의 기술은 현대적 데이터 관리, 고객 인텔리전스, 고객신원확인(KYC), 금융 및 경제 범죄, 리스크, 사기, 보안 등 다양한 분야의 복잡한 과제를 해결함으로써, 고객이 조직 전반에 걸쳐 보호하고 최적화하며 성장을 이룰 수 있도록 지원한다.

Quantexa Decision Intelligence 플랫폼은 기존 방식보다 90% 이상 높은 정확도와 60배 빠른 분석 모델 해석 속도를 제공함으로써 운영 효율성을 크게 향상시킨다. 독립 기관인 포레스터(Forrester)가 실시한 총경제적영향(TEI) 연구에 따르면, 고객들은 3년간 평균 228%의 투자수익률(ROI)을 달성한 것으로 나타났다. 2016년에 설립된 Quantexa는 전 세계적으로 900명 이상의 직원을 두고 있으며, 수만 명의 사용자가 수십억 개의 데이터 포인트를 기반으로 Quantexa 솔루션을 활용하고 있다. 자세한 정보는 www.quantexa.com또는 링크드인(LinkedIn)을 통해 확인할 수 있다.

언론 문의

C: Michael Lane, VP of External Relations

T: +1 917 450 7387

E: michaellane@quantexa.com

C: Kristen Stippich

T: +1 608 213 8324

E: kristen@sourcecodecomms.com

이 보도자료와 관련된 사진 자료는 다음 링크에서 확인할 수 있다. http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dd516693-764b-4c22-b8ff-dd04d2047879