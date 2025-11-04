Quantexa Menjadikan Platform Perisikan Keputusan Miliknya ‘Sedia Agen’ untuk Menangani Cabaran Terbesar dalam AI: Pemecahan Data dan Kekurangan Konteks

LONDON, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dalam satu lonjakan besar bagi AI perusahaan, Quantexa, pelopor global dalam bidang Perisikan Keputusan (Decision Intelligence), telah memperkenalkan Quantexa AI — evolusi terkini bagi platform utama syarikat — yang kini sepenuhnya bersedia untuk AI berasaskan agen.

Apabila organisasi semakin mempercepat penggunaan model bahasa besar (LLM) serta model berskala kecil yang dibina khusus dan dilatih mengikut domain, ramai mula menyedari satu cabaran utama: apabila AI berinteraksi dengan data yang terpecah-pecah atau tidak dipercayai, ia boleh memperbesar ketidaktepatan, menghasilkan keputusan yang cacat, dan mencetuskan kitaran maklum balas yang merugikan. Sama ada menggunakan model umum atau model khusus, organisasi hanya dapat mencapai hasil yang tepat, boleh dijelaskan dan mampu diaudit apabila AI disandarkan kepada data yang dipercayai dan dikontekstualkan — yang mencerminkan gambaran menyeluruh tentang perniagaan.

Keperluan untuk mengakses dan mengkontekstualkan data perusahaan secara selamat bagi tujuan AI telah mendorong banyak organisasi menilai semula pendekatan pelaksanaan AI mereka serta model data dan operasi yang lebih luas. Kejayaan besar Quantexa AI terletak pada keupayaannya untuk mendemokrasikan serta mengoperasikan data perusahaan yang dikontekstualkan, yang boleh berinteraksi secara dua hala dengan LLM dan model khusus tugas menggunakan piawaian industri terbuka.

Inovasi ini membolehkan manusia dan agen AI berinteraksi dengan data dalam konteks, menggabungkan keupayaan penaakulan LLM dengan ketepatan model khusus — supaya mereka dapat bertindak dan membuat keputusan dengan yakin dan bertanggungjawab secara masa nyata. Ia mewakili evolusi seterusnya dalam membantu organisasi memanfaatkan AI secara selamat dan berkesan untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan, mengurangkan risiko serta meningkatkan kecekapan operasi.





Kapsyen: Quantexa AI menghubungkan setiap lapisan kecerdasan — daripada penyatuan data asas hingga penaakulan dan tindakan — dalam satu persekitaran yang dikawal selia.

Memperkenalkan Quantexa AI: Dipercayai, Kontekstual dan Berasaskan Agen

Tidak seperti alat analitik konvensional atau platform model yang beroperasi secara terasing, Quantexa AI menghubungkan setiap lapisan kecerdasan — daripada penyatuan data asas hingga penaakulan dan tindakan — dalam satu persekitaran yang dikawal selia. Quantexa AI memanfaatkan saluran NLP, analitik ramalan, pembelajaran mesin graf dan AI berasaskan agen untuk menyampaikan cerapan yang boleh dijelaskan serta keputusan yang boleh diaudit sepenuhnya.

“Masa depan kejayaan pelaksanaan AI perusahaan akan ditentukan oleh mereka yang mampu menyelesaikan masalah data,” kata Vishal Marria, Pengasas & Ketua Pegawai Eksekutif Quantexa. “Perusahaan tidak boleh membina AI yang boleh dipercayai berdasarkan data yang terpecah-pecah. Platform Perisikan Keputusan kami menyediakan asas untuk menjadikan AI bukan sahaja berkuasa, tetapi juga bertanggungjawab — berlandaskan konteks, dikawal selia melalui reka bentuk dan boleh dijelaskan pada setiap titik keputusan.”

Agent Gateway: Menyandarkan Sistem Berasaskan Agen kepada Data Berkonteks

Membina dan mengurus sistem berasaskan agen boleh menjadi kompleks dan berisiko apabila data tidak dipercayai. Agent Gateway dari Quantexa menangani cabaran AI perusahaan melalui lapisan penyelarasan dan integrasi yang selamat, membolehkan kolaborasi antara agen, menguatkuasakan tadbir urus serta memastikan kebolehjelasan merentasi sistem teragih.

Organisasi boleh menggunakan LLM daripada penyedia seperti OpenAI, Claude, Mistral dan Gemini atau membawa model mereka sendiri, dengan integrasi lancar ke dalam sistem perusahaan sedia ada. Agent Gateway, yang dikuasakan oleh MCP Server Quantexa, menyeragamkan cara agen berinteraksi dengan sistem dan data perusahaan secara selamat dan berskala.

Ciri Utama Agent Gateway Merangkumi:

Pendekatan agnostik yang menghubungkan data, konteks dan LLM terkemuka melalui satu platform dipercayai

Tadbir urus, jejak data dan pematuhan yang dikuatkuasakan pada setiap peringkat

Penyelarasan pelbagai agen secara selamat dan berskala

Sokongan untuk piawaian terbuka seperti MCP dan A2A bagi ekosistem yang saling beroperasi dan sedia membuat keputusan

“Tanpa konteks, keputusan AI terdedah kepada risiko,” kata Dan Higgins, Ketua Pegawai Produk Quantexa. “Agent Gateway kami menjadi penghubung antara data yang dipercayai dan agen pintar, membolehkan organisasi mengoperasikan AI secara selamat, telus dan berskala.”

Melalui Agent Gateway, Quantexa membina rangka kerja berasaskan piawaian terbuka bersama rakan kongsi seperti Microsoft, Google, Accenture dan KPMG, bagi memastikan organisasi dapat melaksanakan AI dengan selamat — melangkaui penyampaian cerapan kepada pelaksanaan keputusan yang berasaskan konteks.

Q Assist™ Workspace: AI yang Memahami Semua Data Anda

Q Assist Workspace memperkukuh keupayaan kopilot berasaskan agen Quantexa, memperluas akses kepada data dan konteks untuk pengguna serta membolehkan mereka berinteraksi dan dibimbing oleh data mereka sendiri.

Ciri Utama Q Assist termasuk:

Pemahaman kontekstual merentasi data, aplikasi dan kes penggunaan khusus industri

Hasil dan cadangan yang berasas boleh dijelaskan dan mampu diaudit

Integrasi lancar ke dalam aliran kerja untuk siasatan, pengurusan risiko dan operasi pelanggan





Q Assist menjadikan AI sebagai rakan kolaborasi yang dipercayai, membantu manusia berfikir, membuat keputusan dan bertindak dengan lebih pantas — dengan penuh keyakinan dan kawalan.

Membina Masa Depan Berasaskan Agen

Penambahbaikan platform ini menandakan evolusi seterusnya dalam Perisikan Keputusan, memperkasakan organisasi untuk mendemokrasikan data, mentadbir AI dan mencipta nilai perniagaan yang boleh diukur. Pada tahun 2026, Quantexa akan memperkenalkan generasi baharu keupayaan untuk agen khusus domain — merangkumi jenayah kewangan, pematuhan, kecerdasan pelanggan dan misi sektor awam — membawa kepakaran kontekstual kepada setiap keputusan dan mengubah cara kerja dilakukan secara asas.

Ketersediaan

Platform Perisikan Keputusan Quantexa yang sedia untuk AI berasaskan agen, termasuk Q Assist dan Agent Gateway, kini tersedia secara global. Untuk maklumat lanjut, layari https://www.quantexa.com/platform/ai-innovation/

Perihal Quantexa

Quantexa ialah syarikat perisian global dalam bidang data, analitik dan kecerdasan buatan (AI) yang menerajui pendekatan Perisikan Keputusan untuk membantu organisasi membuat keputusan yang yakin berasaskan data berkonteks. Dengan memanfaatkan kemajuan terkini dalam AI, Platform Perisikan Keputusan kami mengubah data yang terasing menjadi cerapan kontekstual yang bersambung — memperkasakan peralihan daripada organisasi yang dipacu data kepada organisasi yang berpusatkan keputusan. Pelanggan kami menggunakan teknologi Quantexa untuk melindungi, mengoptimumkan dan mengembangkan perniagaan mereka dengan menangani cabaran kompleks di seluruh organisasi — melalui pengurusan data moden, kecerdasan pelanggan, KYC, jenayah kewangan dan ekonomi, pengurusan risiko, pencegahan penipuan serta keselamatan.

Platform Perisikan Keputusan Quantexa meningkatkan prestasi operasi dengan peningkatan ketepatan sehingga lebih daripada 90% dan resolusi model analisis sebanyak 60 kali lebih pantas berbanding kaedah tradisional. Kajian Forrester TEI yang dijalankan secara bebas mendapati bahawa pelanggan memperoleh 228% ROI dalam tempoh tiga tahun. Ditubuhkan pada tahun 2016, Quantexa kini mempunyai lebih daripada 900 pekerja dan ribuan pengguna platform yang mengendalikan berbilion titik data dan transaksi di seluruh dunia. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, layari www.quantexa.com atau ikuti kami di LinkedIn.

