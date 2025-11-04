Le 3e Festival des talents des Trois Gorges de Chongqing s’ouvre à Wanzhou

CHONGQING, Chine, 05 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 31 octobre 2025, la Conférence internationale sur l’échange de talents de Chongqing · 3e Festival des talents des Trois Gorges de Chongqing (Chongqing International Talent Exchange Conference · 3rd Chongqing Three Gorges Talent Festival) s’est ouverte à Wanzhou, une ville centrale de la région du réservoir des Trois Gorges de la municipalité de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine. La ville de Wanzhou s’ouvre au monde et déroule le tapis rouge pour accueillir des talents issus de divers horizons.

Axé sur le rassemblement de talents dans la région des Trois Gorges, et visant à dynamiser les principales industries et à favoriser un développement de haute qualité, le festival des talents de cette année est co-organisé par Wanzhou et 9 districts/comtés du nord-est de Chongqing.

Cet événement vise à créer une plateforme étendue dédiée aux talents et à favoriser l’intégration profonde de la chaîne des talents avec la chaîne industrielle. Au total, 13 000 offres d’emploi ont été proposées, plus de 10 projets de recrutement et accords de coopération ont été signés, et plus de 1 000 talents ont été recrutés par des entreprises.

Le festival de cette année marque la première invitation de 9 experts étrangers qui viennent rejoindre plus de 20 universitaires et experts chevronnés. La cérémonie d’ouverture a été marquée par plusieurs moments forts : la première phase du poste de travail du prix Nobel a été officiellement mise en service, et une série de réalisations internationales de pointe ont fait leur apparition, notamment une base de données unicellulaire sur tous les types de cancer et une technologie de diagnostic par laser attoseconde et intelligence artificielle.

En tant que plaque tournante régionale du nord-est de Chongqing, Wanzhou a une mission cruciale à remplir. Ces dernières années, dans le cadre de son initiative en faveur des talents, la ville a intensifié ses efforts tout au long du cycle de vie des talents : attraction, formation, fidélisation et déploiement.

À ce jour, 5 740 professionnels de la R&D se sont installés à Wanzhou, et plus de 5 200 talents de haut niveau s’y font un nom. Après avoir signé 50 projets de talents lors du festival inaugural de 2023, attiré plus de 7 000 étudiants à l’événement de 2024 et reçu plus de 9 000 CV cette année, le Festival des talents des Trois Gorges est devenu la marque de recrutement de talents la plus influente du nord-est de Chongqing.

L’organisation de ce festival marque une nouvelle étape dans le développement coordonné des talents dans le nord-est de Chongqing. Des avancées scientifiques au poste de travail du prix Nobel à la formation et à l’épanouissement des jeunes talents, Wanzhou adopte une approche plus ouverte et favorise un environnement plus propice, transformant ainsi sa vision d’un développement axé sur les talents en une réalité éclatante dans un contexte de croissance qualitative.

Source : The Chongqing International Talent Exchange Conference · 3rd Chongqing Three Gorges Talent Festival