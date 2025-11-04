Déclaration aux médias : La Fédération de la police nationale salue les investissements dans la sécurité publique prévus dans le budget fédéral 2025

OTTAWA, 04 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Voici une déclaration de Brian Sauvé, président et directeur-général de la Fédération de la police nationale, en réponse au budget 2025 du gouvernement fédéral, déposé aujourd'hui :

« Au cours des dernières années, la Fédération de la police nationale (FPN) a plaidé en faveur d'investissements indispensables dans les ressources de la GRC et d'autres mesures de sécurité publique afin de renforcer les services de police et la sécurité de tous les Canadiens. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir certaines de ces demandes attendues depuis longtemps figurer officiellement dans le budget 2025.

Comme annoncé précédemment le 16 octobre 2025, le budget 2025 s'engage à investir 1,8 milliard de dollars sur quatre ans pour augmenter l'allocation de formation des cadets de la GRC de 525 $ à 1 000 $ par semaine, ainsi qu'à embaucher 1 000 agents supplémentaires pour la GRC dans le cadre des services de police fédéraux.

En outre, ce budget engage 184,9 millions de dollars pour Anciens Combattants Canada afin d'améliorer sa capacité de traitement et de réduire l'arriéré des prestations d'invalidité. Il prévoit également que 1,5 % du PIB sera consacré à des investissements réalisés par tous les niveaux de gouvernement dans des domaines tels que les télécommunications, la préparation aux situations d'urgence et d'autres projets liés à la sécurité nationale. La FPN plaide en faveur pour la mise en place d’un réseau national à large bande de sécurité publique (RLBSP) destiné à être utilisé par le personnel d'urgence partout au Canada et espère que le gouvernement utilisera la proposition soumise par la FPN et utilisera ce financement pour enfin établir ce réseau essentiel.

Le budget prévoit également la création d'une nouvelle agence de lutte contre la criminalité financière, mais les détails restent à préciser avant son lancement prévu au printemps 2026. Le budget indique que les investissements dans cette agence proviendront des capacités fédérales en matière d'application de la loi, comme mentionné dans les 1,8 milliard de dollars cités ci-dessus. Toutefois, le coût exact n'est pas divulgué. La FPN demeure ferme sur le fait que tout financement destiné à la création de cette nouvelle agence doit provenir de nouveaux fonds et non de fonds alloués à la GRC.

L'ajout de 1 000 membres au personnel de la GRC est une mesure essentielle pour répondre aux besoins en ressources, mais la FPN reste convaincue que ces postes doivent tous être occupés par des agents de police assermentés, y compris un mélange de membres réguliers et d'agents spéciaux. À mesure que la complexité des crimes augmente, les pouvoirs d'enquête et l'expertise doivent également s'accroître. Afin d'attirer cette expertise et de garantir que tous les membres du personnel de la GRC menant des enquêtes soient soumis aux mêmes régimes de surveillance, il est impératif qu'ils soient tous des membres assermentés.

Le Canada doit rester vigilant dans sa réponse aux menaces nouvelles et émergentes du XXIe siècle, et la FPN est encouragée par les investissements proposés dans le budget 2025. Ces investissements renforceront la capacité de la GRC partout au Canada à lutter contre le crime organisé, la criminalité transfrontalière et les menaces à la sécurité qui touchent les collectivités canadiennes.

Nous sommes impatients de continuer à travailler avec ce gouvernement et tous les niveaux de gouvernement afin de garantir que ces engagements soient mis en œuvre efficacement et avec les ressources nécessaires pour obtenir des résultats concrets et durables pour les Canadiens et nos membres. »

