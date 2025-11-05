Budget fédéral décevant sur l'abordabilité, alarmant sur l'immigration : Restaurants Canada

TORONTO, 04 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Restaurants Canada est déçu par l'absence de mesures visant à répondre à la hausse du coût de la vie dans le Budget 2025 et s’inquiète des nouvelles réductions des taux d'immigration, qui rendront encore plus difficile pour les entreprises du secteur de la restauration de combler les postes difficiles à pourvoir, notamment dans les régions rurales, éloignées et touristiques.

Abordabilité

Nous sommes déçus que le budget n'inclue pas de mesures suffisantes visant à améliorer l’abordabilité quotidienne pour les Canadiens, y compris la demande de Restaurants Canada d'exempter tous les aliments de la TPS. Alors que les gens peinent à se permettre les produits essentiels et que l'inflation alimentaire en particulier, dépasse le rythme de l'inflation générale, nous avons besoin d'une action plus immédiate du gouvernement sur cette question.

Notre analyse de la période d’exemption de TPS/TVH plus tôt cette année suggère qu'une exemption permanente pour les aliments préparés pourrait créer jusqu'à 80 000 emplois dans la restauration et les industries connexes, y compris de nombreux emplois pour les jeunes, permettre aux consommateurs d'économiser 5,4 milliards de dollars en taxes et générer 1,5 milliard de dollars de recettes fiscales supplémentaires et d'économies en assurance-emploi pour le gouvernement. Restaurants Canada poursuivra son plaidoyer en faveur de cette recommandation.

Immigration

Restaurants Canada est extrêmement préoccupé par la réduction drastique des admissions de résidents temporaires, passant de 673 650 en 2025 à 370 000 en 2027. Le budget réduit non seulement davantage les niveaux d'immigration, mais il ne reconnaît pas non plus l'importance du secteur de la restauration dans son nouveau plan d'immigration et ne propose aucune solution pour permettre à notre secteur de pourvoir les postes vacants.

Les résidents temporaires représentent une petite partie de notre main-d'œuvre totale, mais ils occupent des postes essentiels tels que chefs et cuisiniers, des quarts de travail de nuit difficiles à pourvoir et des rôles dans les régions rurales, éloignées et à forte affluence touristiques où il n'y a pas assez de travailleurs locaux disponibles. Ces travailleurs permettent à notre industrie d'être le quatrième employeur du secteur privé, avec plus de 1,2 million de travailleurs dans chaque communauté. Si un restaurant ne peut pas embaucher un chef sushi formé, par exemple, il peut être obligé de réduire les heures de travail du personnel ou les heures d'ouverture, ou même de fermer complètement, mettant en danger des emplois canadiens. Nous sommes toutefois encouragés que le plan prenne en compte les besoins uniques des communautés rurales et éloignées. Nous exhortons le gouvernement de permettre à l'industrie de la restauration l’accès à ce bassin de main-d'œuvre.

Jeunes

Bien que nous apprécions que le budget inclue des mesures pour aider les jeunes à développer leurs compétences, nous sommes déçus qu'il n'inclue aucune mesure concrète pour stimuler l'emploi des jeunes. L'industrie de la restauration a été la principale source de premiers emplois pour les jeunes pendant des décennies. En fait, 42 % de la main-d'œuvre de l'industrie de la restauration est actuellement composée de jeunes – nous employons plus de 500 000 jeunes, représentant un emploi sur cinq pour les jeunes dans le pays. Nous encourageons le gouvernement fédéral à s'assurer que les restaurants soient éligibles pour participer à des programmes comme Emplois d'été Canada, la Stratégie horizontale emploi et compétences pour les jeunes, et le Programme de stages étudiants.

Sécurité publique

Nous accueillons favorablement l’engagement du gouvernement à améliorer la sécurité publique en renforçant la capacité de la GRC à embaucher 1 000 agents afin d’augmenter la capacité policière fédérale à travers le Canada. Les restaurants sont souvent en première ligne des questions de sécurité publique car ils sont en contact direct avec le public. Bien que les exploitants se soucient profondément de leurs communautés, ils ne sont pas équipés pour gérer les problèmes de toxicomanie et de santé mentale qui menacent la sécurité de leur personnel et de leurs clients et leur coûtent des milliers en dommages et en dépenses de sécurité accrues.

« L’industrie de la restauration est à un tournant — nous subissons une pression intense en raison de la hausse des coûts des intrants et de la baisse des dépenses des consommateurs, et pourtant nous avons surpassé d’autres industries en matière de création d’emplois au cours de l’année écoulée. Nous avons besoin que le gouvernement reconnaisse notre rôle important dans la force économique non seulement des communautés, mais aussi du pays dans son ensemble, et qu’il investisse dans notre industrie », a déclaré Marie-Pier Richard, vice-présidente Québec de Restaurants Canada.

