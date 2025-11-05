Le Budget 2025 compromet la réconciliation : les Centres d’amitié préoccupés par ses répercussions sur les communautés autochtones urbaines

OTTAWA, Ontario, 04 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association nationale des Centres d’amitié (ANCA) exprime sa profonde préoccupation à la suite de la publication du Budget fédéral de 2025 et déplore l’absence dans le budget fédéral de 2025 de toute mesure pour prendre en compte les réalités des autochtones vivant en milieu urbain. Bien que le gouvernement fédéral s’engage à préserver les programmes vitaux pour la population canadienne, il omet complètement de mentionner les Centres d’amitié, malgré l’importance de leurs besoins, le succès prouvé de ces derniers, les engagements précédents et la hausse constante de la population autochtone urbaine.

L’ANCA rappelle régulièrement au gouvernement que le coût de l’inaction et de l’absence d’investissement dépassera celui d’un investissement initial et soutenu dans le plus important réseau de prestation de services autochtones au pays. Le soutien à des millions de personnes qui dépendent des Centres d’amitié — ainsi qu’aux emplois occupés par des travailleurs autochtones, en particulier des femmes autochtones — est gravement menacé.

« Ce budget ne répond pas du tout aux attentes de nos communautés, ni aux engagements dont elles ont été l’objet — c’est le cas de le dire. » a déclaré Jocelyn W. Formsma, directrice générale de l’ANCA. « Au regard de notre contribution au développement du pays, on s’attendait à ce que le gouvernement renforce le soutien aux Centres d’amitié, comme il l’a promis dans la plateforme libérale — or, ce soutien ne figure pas dans ce budget. Ce gouvernement avait promis d’investir dans le développement du capital humain — Pourtant, le principal fournisseur de services et de renforcement des capacités pour les Autochtones vivant en milieu urbain est laissé pour compte. Bien que ce gouvernement se soit engagé à poursuivre le travail de réconciliation, ce budget soulève de sérieuses préoccupations et laisse des questions fondamentales sans réponse ».

Le refus d’investir dans les communautés autochtones urbaines n’est pas un simple oubli; il s’agit d’une décision délibérée et consciente de négliger les besoins de la vaste majorité des Autochtones. Les Centres d’amitié contribuent à des communautés plus sûres grâce à des programmes et services ancrés culturellement, rejoignant et soutenant plus d’un million de personnes chaque année. Ils offrent des soutiens essentiels dans des domaines tels que l’emploi et la formation, le logement, la sécurité alimentaire, la garde d’enfants, les services jeunesse et la santé mentale, permettant ainsi à des communautés plus résilientes de mieux participer à l’économie. Sans financement stable, ces services essentiels sont menacés.

Les Programmes urbains pour les peuples autochtones (PUPA), principal financement de base des Centres d’amitié, prendront fin en 2026. L’absence de mention du renouvellement à long terme de ce financement dans le Budget 2025 met en péril l’ensemble du réseau de plus de 100 Centres d’amitié et Associations provinciales et territoriales. En effet, plusieurs de ces Centres fonctionnent déjà à pleine capacité et ont de la difficulté à répondre à la demande croissante. Sans investissement à long terme, l’inaction du gouvernement pourrait entraîner des réductions de services, des mises à pied, voire des fermetures définitives.

Chaque fois qu’une crise majeure frappe ce pays, que ce soit la COVID-19, des vagues de chaleur et de froid extrêmes ou encore des incendies de forêt, les Centres d’amitié sont toujours présents et vont au-delà de leurs mandats pour assurer la sécurité et le soutien des communautés. Ils sont constamment sollicités pour donner encore et encore — et ils le font avec fierté et à merveille. Cependant, dès qu’ils expriment leurs besoins en matière de capacités et de financement, ils sont systématiquement exclus et abandonnés.

« Les Autochtones en milieu urbain ont été exclus de ce budget et, nous craignons que ceux-ci risquent d’être laissés pour compte par ce gouvernement, » a déclaré Pam Glode-Desrochers, présidente du conseil d’administration de l’ANCA. Alors que les Programmes urbains pour les peuples autochtones arriveront à échéance en 2026, l’absence d’engagement dans ce budget est préoccupante. Cela semble indiquer que la survie des Centres d’amitié et le bien-être des communautés qu’ils desservent ne sont pas une priorité. Lorsque les Centres d’amitié se voient contraints de réduire leurs services, les Autochtones en milieu urbain se retrouvent sans filet social. Les familles ne peuvent plus accéder aux programmes alimentaires, les jeunes ne bénéficient plus du soutien de mentors, des personnes risquent de perdre leur aide pour le logement, et les communautés s’affaiblissent. Les dépenses nécessaires pour protéger ces services seront dépassées par les coûts sociaux et économiques qui en découleront.

L’ANCA demande au gouvernement fédéral de s’engager rapidement avec le Mouvement des centres d’amitié et de garantir un financement durable et à long terme pour les programmes destinés aux Autochtones vivant en milieu urbain, avant qu’il ne soit trop tard.

RENSEIGNEMENT DES MÉDIAS :

John Paillé

Coordonnateur principal des communications

jpaille@nafc.ca

L’Association nationale des centres d’amitié est un réseau de plus de 100 Centres d’amitié et Associations provinciales/territoriales, qui font partie du Mouvement des centres d’amitié — le plus vaste réseau national d’organisations autochtones autonomes offrant des programmes, services et soutiens aux Autochtones vivant en milieu urbain au Canada.