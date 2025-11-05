Chongming acoge la carrera ciclista femenina de élite, el Tour of Chongming Island

SHANGHÁI, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Tour of Chongming Island 2025, parte del calendario del UCI Women's WorldTour, ha dado comienzo en Chongming, la isla ecológica de clase mundial de Shanghái. Durante tres días, ciclistas de élite, aficionados y entusiastas del deporte se reúnen para celebrar una auténtica fiesta del ciclismo, la sostenibilidad y la cultural local.

Haciendo clic en este enlace se puede acceder a las imágenes que acompañan a este comunicado.

El evento, celebrado en conjunto por la Union Cycliste Internationale (UCI), la General Administration of Sport de China y el Shanghai Municipal People's Government, está a cargo de la Chinese Cycling Association, la Shanghai Administration of Sports y el Chongming District People's Government.

Se trata de la única carrera femenina por etapas del WorldTour que se celebra China, la cual ocupa un lugar destacado en el calendario internacional, junto a pruebas tan emblemáticas como el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. En esta edición participan 108 ciclistas de élite procedentes de 18 equipos internacionales, entre ellos cinco formaciones del WorldTour, dos equipos profesionales y 11 escuadras continentales, que recorrerán los espectaculares paisajes de la isla durante la carrera.

Una carrera en el paraíso ecológico de Shanghái

El recorrido de 2025 atraviesa los humedales, las tierras de cultivo y las reservas costeras de Chongming. Durante la carrera, las corredoras no solo aspiran a alcanzar el primer puesto, sino que también descubrirán el encanto rural, la vitalidad ecológica y la riqueza cultural de Chongming, una isla ecológica que se está consolidando como un referente mundial.

La primera etapa, disputada el martes 14 de octubre, conocida como la etapa Chongxi, abarcó 108,6 kilómetros desde el Chongming New City Park, pasando por el Xisha Pearl Lake Scenic Area y Guangming Tianyuan. La etapa incluyó una subida y dos esprints, donde las corredoras demostraron su resistencia y estrategia para la carrera.

El pasado miércoles se celebró la segunda etapa de 128,6 kilómetros, que atravesó el Changxing Island Country Park y cruzó el majestuoso puente del río Yangtsé. El jueves tendrá lugar la última etapa, un circuito urbano de 111,4 kilómetros en el corazón de Chongming, que promete llegadas a toda velocidad a la meta y un público entregado a pie de carretera.

«Desde que organizamos la National Road Cycling Elite Race en 2003, Chongming mantiene un vínculo muy estrecho con este deporte», dijo Lu Chenfei, director en funciones del distrito de Chongming. «El encanto y la alegría del ciclismo brilla con fuerza en esta isla ecológica de primera categoría y se ha convertido en un símbolo de la vitalidad de Chongming».

Del ciclismo de élite a la participación ciudadana

Más allá de la competición profesional del WorldTour, el Tour of Chongming Island también cuenta con un amplio programa de actividades paralelas. Entre ellas destacan la Yangtze River Delta Road Cycling Elite Race, la Trek100 Chongming Island Open, así como varias iniciativas interactivas, como retos en línea y la campaña de vídeos cortos «Ride and Travel», que busca fomentar la participación ciudadana.

La Trek100 Open, disputada el pasado domingo, atrajo a casi 1500 ciclistas aficionados, que recorrieron los mismos 108,6 kilómetros del trayecto de la carrera profesional.

Considerada una de las carreras benéficas más influyentes del mundo, la Trek100 ha reunido a más de medio millón de participantes desde su creación en 1990 y ha destinado sus fondos a programas solidarios durante 36 años. Desde su debut en China en 2016, el evento se ha expandido desde Shanghái hacia Pekín, Hangzhou, Dalian, Xi’an, Chengdu, Guangdong y Tangshan.

Un carnaval de ciclismo y cultura

Durante el evento, la plaza norte del Chongming New City Park se ha transformado en un animado carnaval de ciclismo, donde el deporte convive con la música, el arte y el movimiento. El festival se inauguró el domingo con actuaciones en directo, espectáculos de drones y un mercado para celebrar la creatividad de la isla, con productos locales, café gourmet y artesanías hechas a mano.

El punto culminante fue el desfile de disfraces en bicicleta, una auténtica demonstración de atletismo y creatividad. Los ciclistas lucieron atuendos que reflejaron el encanto de la cultural local y las flores de la isla, así como personajes de animación.

Por la noche, un espectáculo de drones dio un toque etéreo al festival con brillantes imágenes de humedales, aves migratorias y marsopas sin aleta, las cuales simbolizan la pureza ecológica de Chongming.

«Ecología + Deporte»: una visión en movimiento

Más allá de ser sede de competiciones de élite, Chongming busca aprovechar sus paisajes naturales para promover un modelo de desarrollo basado en el ocio sostenible y el turismo verde, consolidando su estrategia de «ecología + deporte».

El calendario deportivo de la isla sigue creciendo. En octubre de 2026, Chongming acogerá el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista de la UCI 2026, integrando así las modalidades de ciclismo en pista y en carretera.

El próximo año, la isla también celebrará el China Open de golf, mientras que otros eventos tradicionales, como el triatlón, también volverán a disputarse en Chongming.

Fuente: The Organizing Committee of UCI Women's WorldTour 2025 - Tour of Chongming Island