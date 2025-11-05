Chongming Sedia Corrida de Ciclismo Feminino de Elite

XANGAI, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Tour 2025 na Ilha de Chongming, parte do UCI Women's WorldTour, teve início na ilha ecológica de categoria internacional de Xangai, reunindo ciclistas de elite, ciclistas amadores e fãs em uma celebração de três dias de esporte, sustentabilidade e cultura local.

Coorganizada pela Union Cycliste Internationale (UCI), pela Administração Geral do Esporte da China e pelo Governo Popular Municipal de Xangai, a corrida foi organizada pela Associação Chinesa de Ciclismo, pela Administração de Esportes de Xangai e pelo Governo Popular do Distrito de Chongming.

A única corrida feminina de estrada de vários dias na China, o WorldTour é um dos eventos mais emblemáticos do ciclismo, juntamente com o Tour de France, o Giro d'Italia e a Vuelta a España. Este ano, 108 ciclistas de elite de 18 equipes - cinco equipes do WorldTour, duas equipes profissionais e 11 equipes continentais - estão competindo nas estradas panorâmicas da ilha.

Corrida no Paraíso Ecológico de Xangai

A rota de 2025 se estende por Chongming, passando por pântanos, fazendas e reservas costeiras. Além de se esforçarem pela vitória, as ciclistas também apreciarão o charme rural, a vitalidade ecológica e a riqueza cultural da ilha - uma vitrine viva da crescente reputação de Chongming como ilha ecológica de categoria internacional.

A Primeira Etapa realizada na terça-feira (14 de outubro), Etapa Chongxi, cobriu 108,6 quilômetros, partindo do Parque da Nova Cidade de Chongming, passando por pontos de referência como a Área Cênica do Lago das Pérolas de Xisha e Guangming Tianyuan. A etapa contou com uma subida e dois pontos de sprint, testando a resistência e a estratégia das ciclistas.

A Segunda Etapa, na quarta-feira, percorre 128,6 km a leste através do Changxing Island Country Park e através da Ponte do Rio Yangtze, antes da corrida terminar na quinta-feira com um circuito urbano de 111,4 km no centro de Chongming, prometendo finais em alta velocidade e fãs entusiasmados.

"Desde a organização da Corrida Nacional de Ciclismo de Estrada de Elite em 2003, Chongming manteve uma conexão próxima com o esporte", disse Lu Chenfei, diretor interino do distrito de Chongming. "O charme e a alegria do ciclismo brilham intensamente nesta ilha ecológica de categoria internacional, que se tornou um símbolo vibrante da imagem de Chongming."

Da Corrida de Elite à Participação Pública

Além da competição profissional, uma programação de eventos acompanha a corrida WorldTour, incluindo a Corrida de Elite de Ciclismo de Estrada do Delta do Rio Yangtze e o Trek100 Chongming Island Open, bem como atividades interativas, como desafios online e uma curta campanha de vídeo "Passeio e Viagem", para enfatizar o envolvimento da comunidade.

O Trek100 Open no domingo atraiu quase 1.500 amadores para a mesma rota profissional de 108,6 km.

Uma das atrações de caridade mais influentes do mundo, o Trek100 já atraiu mais de meio milhão de participantes em todo o mundo desde 1990, apoiando programas de caridade por 36 anos. E expandiu-se de Xangai para Pequim, Hangzhou, Dalian, Xi'an, Chengdu, Guangdong e Tangshan após a sua estreia na China em 2016.

Um Festival de Ciclismo e Cultura

Enquanto isso, a praça norte do Chongming New City Park foi transformada em um vibrante Festival de Ciclismo, misturando música, arte e movimento. O festival teve início no domingo com apresentações ao vivo, shows de drones e um mercado criativo com iguarias, cafés boutique e artesanato locais.

A peça central foi o Costume Ride Show, uma vitrine de atletismo e criatividade. Ciclistas vestidos com roupas diferentes revelaram o charme da herança local, da cultura das flores e dos personagens de animação.

As exibições noturnas de drones adicionaram um toque etéreo, projetando imagens brilhantes de pântanos, aves migratórias e botos sem barbatanas, simbolizando a ecologia intocada de Chongming.

“Eco + Esportes”: Uma Visão em Movimento

Além de hospedar corridas de primeira linha, Chongming conta com suas paisagens naturais para promover a recreação sustentável e o turismo verde, moldando um modelo de desenvolvimento "eco + esportes".

O portfólio esportivo da ilha continua em expansão. Chongming sediará o Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista da UCI de 2026 em outubro de 2026, integrando o ciclismo de pista e de estrada no futuro.

Além disso, no próximo ano, Chongming receberá o Golf China Open, enquanto eventos tradicionais como o triatlo devem retornar.

Fonte: The Organizing Committee of UCI Women's WorldTour 2025 - Tour of Chongming Island