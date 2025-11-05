AIM China Chapter 2025 יתקיים בשנחאי: ציון דרך מכונן בדיאלוג ההשקעות העולמי

שנגחאי, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

קונגרס מפגש ההשקעות השנתי Annual Investment Meeting (AIM), הפלטפורמה המובילה בעולם להשקעות ושיתוף פעולה כלכלי, יתארח בסניף הבינלאומי הראשון שלו אי פעם בשנחאי, סין, ויסמן הרחבה משמעותית של הנוכחות הגלובלית של AIM. ציון דרך זה מחזק את המשימה של AIM לחבר שווקים, לקדם חדשנות ולהאיץ צמיחה כלכלית בת קיימא באמצעות שיתוף פעולה בינלאומי.

הפורום, שיערך תחת הנושא "פענוח המנועים השזורים זה בזה של הגלובליזציה: 'מיציאה החוצה' ל'עלייה'", יחקור כיצד תעשיות וכלכלות יכולות להתפתח באמצעות שילוב טכנולוגיה, קיימות וטרנספורמציה מונעת השקעות.

האירוע יפגיש 85 דוברים מכובדים ב-15 מפגשים ברמה גבוהה, וימשוך יותר מ-1,000 משתתפים מלמעלה מ-150 לאומים - כולל משקיעים, יזמים ומובילי תעשייה. הדיונים יעסקו במגמות השקעה גלובליות, מימון בר קיימא וטרנספורמציה דיגיטלית המעצבים את עתיד העסקים.

דאווד אל שזאווי (Dawood Al Shezawi), יו"ר קונגרס AIM הצהיר: "סניף סין של קונגרס AIM מייצג יותר מהתרחבות; זהו ציון דרך במסע שלנו לגשר בין שווקים ורעיונות בין יבשות. שנגחאי עומדת כמגדלור של קידמה וחדשנות, מה שהופך אותה לעיר המארחת האידיאלית לפלטפורמה המגלמת דיאלוג השקעות צופה פני עתיד ושיתוף פעולה הדדי. יחד, אנו שואפים להגדיר מחדש את קווי המתאר של הגלובליזציה על ידי בניית כלכלות עמידות, מכילות ומוכנות לעתיד".

התוכנית בת היומיים תכלול תובנות מקולות מובילים, בהם ד"ר תאני בן אחמד אל-זיודי, שר סחר החוץ של איחוד האמירויות הערביות; ראג'ה אל מזרועי, מנכ"ל חברת הביטוח Etihad Credit; עומר סווינה אל סווידי, תת-מזכיר משרד התעשייה והטכנולוגיה המתקדמת של איחוד האמירויות הערביות, פו יאפנג, סגן יו"ר הוועדה העירונית לכלכלה ואינפורמציה של שנגחאי; וריי קוון צ'ונג, חתן פרס נובל ושגריר שינויי האקלים, בין היתר.

בנוסף למפגשי הוועידה, סניף סין של קונגרס AIM יארח שותפויות אסטרטגיות ויחתמו הסכמי שיתופי פעולה בין מוסדות מרכזיים, כולל לשכת המסחר הבינלאומי של בייג'ינג (BCIC), מועצת המשנה של סין לקידום הסחר הבינלאומי של האינאן (CCPIT Nanjing), E&P International, CargoX, Masdar City ו- SIEF, שיחזקו את תפקידה של AIM כזרז לשיתופי פעולעה עסקיים בינלאומיים.

ככל ש-AIM מרחיבה את טווח ההגעה שלה, סניף סין של קונגרס AIM עומד כפלטפורמה רבת עוצמה להחלפת רעיונות, בניית שותפויות ועיצוב אקוסיסטם גלובלי מחובר יותר ומונע חדשנות.

