Aim China Chapter 2025 akan Digelar di Shanghai: Pencapaian Penting dalam Dialog Investasi Global

SHANGHAI, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Annual Investment Meeting (AIM) Congress, platform terkemuka di dunia untuk kerja sama ekonomi dan investasi, akan menggelar edisi internasional pertamanya di Shanghai, Tiongkok. Acara ini menandai peningkatan kehadiran AIM skala besar di tingkat global. Pencapaian ini memperkuat misi AIM untuk menghubungkan pasar, mendorong inovasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui kolaborasi internasional.

Dengan mengusung tema “Memahami Mesin-Mesin yang Saling Terhubung dalam Globalisasi: ‘Dari Keluar’ hingga ‘Naik Tingkat’”( Deciphering the Intertwined Engines of Globalization: ‘From Going Out’ to ‘Going Up’), forum ini akan mendiskusikan bagaimana industri dan ekonomi dapat berkembang melalui integrasi teknologi, keberlanjutan, dan transformasi yang berbasis investasi.

Acara ini akan menghadirkan 85 pembicara terkemuka yang dibagi ke dalam 15 sesi tingkat tinggi. Lebih dari 1.000 peserta dari 150 negara, termasuk investor, pengusaha, dan pemimpin industri juga akan hadir. Diskusi akan membahas tren investasi global, keuangan berkelanjutan, dan transformasi digital yang membentuk masa depan dunia usaha.

Yang Mulia Dawood Al Shezawi, Ketua AIM Congress, mengungkapkan:

"AIM Congress China Chapter lebih dari sekadar ekspansi; ini merupakan suatu pencapaian dalam perjalanan kami untuk menjembatani pasar dan ide di berbagai benua. Shanghai merupakan simbol kemajuan dan inovasi sehingga layak menjadi kota tuan rumah bagi sebuah platform yang mencerminkan dialog investasi yang berwawasan ke depan dan kerja sama yang saling menguntungkan. Bersama-sama, kami ingin mendefinisikan ulang batas-batas globalisasi dengan membangun perekonomian yang tangguh, inklusif, dan siap menghadapi masa depan."

Program selama dua hari ini akan menampilkan pandangan dari para tokoh terkemuka, termasuk antara lain Yang Mulia Dr. Thani bin Ahmed Al-Zeyoudi, Menteri Perdagangan Luar Negeri UEA; Yang Mulia Raja Al Mazrouei, CEO Etihad Credit Insurance; Yang Mulia Omar Suwaina Al Suwaidi, Wakil Menteri Perindustrian dan Teknologi Maju UEA; Pu Yapeng, Wakil Ketua Komisi Ekonomi dan Informatika Kota Shanghai; serta Rae Kwon Chung, Peraih Nobel dan Duta Perubahan Iklim.

Selain sesi konferensinya, AIM Congress China Chapter juga akan menyelenggarakan penandatanganan kemitraan strategis dan kolaborasi antara berbagai institusi besar, termasuk Beijing Chamber of International Commerce (BCIC), China Council for the Promotion of International Trade Hainan Sub-council (CCPIT Nanjing), E&P International, CargoX, Masdar City, dan SIEF, yang memperkuat peran AIM sebagai katalisator untuk kerja sama bisnis internasional.

Seiring dengan peningkatan jangkauannya, AIM Congress China Chapter menjelma sebagai platform kuat untuk saling bertukar ide, membangun kemitraan, dan membentuk ekosistem investasi global yang lebih terhubung serta berbasis inovasi.

info@aimcongress.com

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/03f3e9bc-6db8-405c-a6b2-8873f8058d98