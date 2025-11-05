AIMチャイナチャプター2025 (AIM China Chapter 2025) が上海で開催：グローバル投資対話における画期的な節目

上海発, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界をリードする投資・経済協力のプラットフォームである年次投資会議 (Annual Investment Meeting (AIM)) 議会が、初の国際チャプターを中国・上海で開催し、AIMのグローバルな存在感を大きく拡大することとなった。 この重要な節目は、国際協力を通じて、市場をつなぎ、イノベーションを促進し、持続可能な経済成長を加速させるというAIMの使命をさらに強化するものである。

テーマ「グローバリゼーションという複合的エンジンの解読：『走出去 (ゴーイング・アウト)』から『走上去 (ゴーイング・アップ)』へ (Deciphering the Intertwined Engines of Globalization: ‘From Going Out’ to ‘Going Up’)」のもと、このフォーラムでは、産業と経済がどのように技術統合、持続可能性、そして投資主導の変革を通じて進化できるかを探る。

本イベントには、15のハイレベルセッションに85名の著名な講演者が登壇し、投資家、起業家、業界リーダーを含む、150を超える国籍の1,000名を超える参加者が集まる。 議論は、グローバル投資の動向、サステナブルファイナンス、そしてビジネスの未来を形づくるデジタルトランスフォーメーションを取り扱う。

AIM会議議長のダウード・アル・シェザウィ閣下 (H.E. Dawood Al Shezawi) は次のように述べた。

「AIM議会チャイナチャプター (AIM Congress China Chapter) は単なる拡大ではなく、大陸を越えて市場とアイデアをつなぐという私たちの歩みの中での節目となるものです。 上海は進歩とイノベーションの象徴として立ち、先見的な投資対話と相互協力を体現するプラットフォームにとって理想的な開催都市です。 私たちは共に、強靭で包摂的、そして未来に見据えた経済を構築することで、グローバリゼーションの輪郭を再定義することを目指します。」

この2日間のプログラムでは、UAE対外貿易大臣 (Minister of Foreign Trade)のタニ・ビン・アハメド・アル・ゼユーディ博士閣下 (H.E. Dr. Thani bin Ahmed Al-Zeyondi)、エティハド信用保険 (Etihad Credit Insurance) 最高経営責任者 (CEO)のラジャ・アル・マズルーイ閣下 (H.E. Raja Al Mazrouei)、UAE産業先端技術省次官 (Undersecretary of UAE Ministry of Industry and Advanced Technology) のオマール・アフメド・スワイナ・アル・スワイディ閣下 (H.E. Omar Ahmed Suwaina Al Suwaidi)、上海市経済情報化委員会副委員長 (Vice Chairman of the Shanghai Municipal Commission of Economy and Informatization)のプ・ヤペン氏 (Pu Yapeng)、およびノーベル賞受賞者・気候変動大使 (Nobel Laureate and Ambassador of Climate Change)のラエ・クォン・チョン氏 (Rae Kwon Chung)など、各分野の第一人者による見識が披露される。

会議セッションに加え、AIM議会チャイナチャプターは、主要機関間での戦略的パートナーシップおよび協力の調印式も開催し、これらの機関には、北京国際商会 (Beijing Chamber of International Commerce) (BCIC)、中国国際貿易促進委員会海南省分会 (China Council for the Promotion of International Trade Hainan Sub-council) (CCPIT南京)、E&Pインターナショナル (E&P International)、カーゴエックス (CargoX)、マスダール・シティ (Masdar City)、およびSIEFが含まれ、国際ビジネス協力の触媒としてのAIMの役割を強化する。

AIMの活動範囲が拡大する中、AIM議会チャイナチャプターは、アイデアの交換、パートナーシップの構築、より結び付きが強くイノベーション主導のグローバル投資エコシステムを形成するための強力なプラットフォームとしの地位を確立している。

info@aimcongress.com

本発表に付随する写真はこちらから入手可能：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/03f3e9bc-6db8-405c-a6b2-8873f8058d98