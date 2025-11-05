2025 AIM 중국 지부 (China Chapter), 상하이에서 개최 예정: 글로벌 투자 담론의 새로운 이정표

상하이, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계적인 투자 및 경제 협력 플랫폼인 Annual Investment Meeting (AIM) Congress가 사상 처음으로 중국 상하이에서 국제 지부 회의를 개최하며, AIM의 글로벌 입지를 대폭 확장하게 되었다. 이번 중요한 이정표는 AIM이 시장을 연결하고, 혁신을 촉진하며, 국제 협력을 통해 지속 가능한 경제 성장을 가속화한다는 사명을 다시 한번 강화하는 의미를 가진다.

“글로벌화로 상호 연결된 엔진을 해독하다: ‘나아감(Going Out)’에서 ‘도약(Going Up)’으로” (Deciphering the Intertwined Engines of Globalization: ‘From Going Out’ to ‘Going Up’)를 주제로 열리는 이번 포럼은 기술 통합, 지속가능성, 투자 중심의 전환을 통해 산업과 경제가 어떻게 발전할 수 있는지를 탐구한다.

이번 행사에는 15개의 고위급 세션에서 85명의 세계적인 연사들이 참여하며, 150개국 이상에서 온 1,000명 이상의 투자자, 기업가, 산업 리더들이 참석할 예정이다. 주요 논의 주제는 글로벌 투자 트렌드, 지속 가능한 금융, 그리고 비즈니스의 미래를 형성하는 디지털 전환 등이다.

AIM Congress의 다우드 알 셰자위(Dawood Al Shezawi) 의장은 다음과 같이 밝혔다:

“AIM Congress의 중국 지부 출범은 단순한 확장이 아니라, 대륙을 넘어 시장과 아이디어를 연결하는 우리의 여정에서 중요한 이정표에 해당한다. 상하이는 발전과 혁신의 상징으로, 미래지향적인 투자 담론과 상호 협력을 구현하는 플랫폼의 개최지로 이상적이다. 우리는 함께 회복력 있고 포용적이며 미래에 대비된 경제를 구축함으로써 세계화의 새로운 방향을 재정의하고자 한다.”

이틀간 진행되는 이번 프로그램에는 다음과 같은 주요 인사들이 연사로 참여해 통찰을 나눌 예정이다. 타니 빈 아메드 알제유디(Tahni bin Ahmed Al-Zeyoudi) 아랍에미리트 연방 외국무역부 장관, 라자 알 마즈루이(Raja Al Mazrouei) 에티하드 신용보험(Etihad Credit Insurance) CEO, 오마르 수와이나 알 수와이디(Omar Suwaina Al Suwaidi) UAE 산업첨단기술부 차관, 푸 야펑(Pu Yapeng) 상하이시 경제정보화위원회 부위원장, 그리고 노벨상 수상자이자 기후변화대사인 Rae Kwon Chung 등이 참석할 예정이다.

회의 세션 외에도 AIM Congress 중국 지부는 베이징 국제상공회의소(BCIC), 중국국제무역촉진위원회 하이난지부(CCPIT Nanjing), E&P 인터내셔널, 카고엑스(CargoX), 마스다르 시티(Masdar City), 그리고 SIEF 등 주요 기관과의 전략적 파트너십 및 협력 협약 체결을 진행할 예정이다. 이를 통해 AIM은 국제 비즈니스 협력의 촉매 역할을 더욱 강화하게 된다.

AIM이 세계적 네트워크를 확장함에 따라, AIM Congress 중국 지부 (AIM Congress China Chapter )는 아이디어를 교환하고 파트너십을 구축하며, 보다 긴밀하고 혁신 중심적인 글로벌 투자 생태계를 형성하는 강력한 플랫폼으로 자리매김하고 있다.

