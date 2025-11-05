Cawangan AIM China 2025 Akan Diadakan di Shanghai: Penanda Aras Penting dalam Dialog Pelaburan Global

SHANGHAI, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kongres Annual Investment Meeting (AIM), platform terkemuka dunia untuk pelaburan dan kerjasama ekonomi, akan menganjurkan cawangan antarabangsa pertamanya di Shanghai, China, menandakan peluasan penting kehadiran global AIM. Pencapaian ini mengukuhkan misi AIM untuk menghubungkan pasaran, mempromosikan inovasi dan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi mampan melalui kerjasama antarabangsa.

Bertemakan “Deciphering the Intertwined Engines of Globalization: ‘From Going Out’ to ‘Going Up’,” forum ini akan menerokai cara industri dan ekonomi boleh berkembang melalui integrasi teknologi, kelestarian dan transformasi yang didorong oleh pelaburan.

Acara ini akan menghimpunkan 85 penceramah terkemuka dalam 15 sesi berprofil tinggi, melibatkan lebih daripada 1,000 peserta dari lebih 150 negara — termasuk pelabur, usahawan dan pemimpin industri. Perbincangan akan merangkumi trend pelaburan global, kewangan mampan dan transformasi digital yang membentuk masa depan dunia perniagaan.

H.E. Dawood Al Shezawi, Pengerusi Kongres AIM, menyatakan:

“Cawangan Kongres AIM China bukan sekadar peluasan; ia merupakan satu mercu tanda dalam perjalanan kami untuk merapatkan pasaran dan idea merentasi benua. Shanghai berdiri sebagai simbol kemajuan dan inovasi, menjadikannya bandar tuan rumah yang ideal bagi sebuah platform yang mencerminkan dialog pelaburan berwawasan dan kerjasama bersama. Bersama-sama, kami berhasrat untuk mentakrif semula sempadan globalisasi dengan membina ekonomi yang berdaya tahan, inklusif dan bersedia menghadapi masa depan.”

Program selama dua hari ini akan menampilkan cerapan berharga daripada tokoh-tokoh terkemuka, termasuk H.E. Dr. Thani bin Ahmed Al-Zeyoudi, Menteri Perdagangan Luar UAE; H.E. Raja Al Mazrouei, Ketua Pegawai Eksekutif Etihad Credit Insurance; H.E. Omar Suwaina Al Suwaidi, Timbalan Setiausaha Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maju UAE; Pu Yapeng, Naib Pengerusi Suruhanjaya Ekonomi dan Informatisasi Perbandaran Shanghai; serta Rae Kwon Chung, Pemenang Hadiah Nobel dan Duta Perubahan Iklim, bersama tokoh-tokoh lain.

Selain sesi persidangannya, Cawangan Kongres AIM China akan menjadi tuan rumah kepada pemeteraian perjanjian kerjasama strategik dan kolaborasi antara institusi-institusi utama, termasuk Dewan Perdagangan Antarabangsa Beijing (BCIC), Majlis China untuk Promosi Perdagangan Antarabangsa Cawangan Hainan (CCPIT Nanjing), E&P International, CargoX, Masdar City serta SIEF, sekali gus memperkukuh peranan AIM sebagai pemangkin kepada kerjasama perniagaan antarabangsa.

Seiring peluasan capaian AIM, Cawangan Kongres AIM China muncul sebagai platform berpengaruh untuk pertukaran idea, pembinaan perkongsian dan pembentukan ekosistem pelaburan global yang lebih terhubung serta dipacu oleh inovasi.

