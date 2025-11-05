2025 年阿联酋国际投资峰会中国分会将于上海举行：全球投资对话的重要里程碑

上海, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的投资与经济合作平台阿联酋国际投资峰会 (AIM) 将在中国上海举办其首次国际分会，标志着 AIM 在全球布局迈出了重要一步。 此次里程碑式活动进一步彰显了 AIM 以国际合作为纽带，连接各国市场、推动创新，并加速可持续经济增长的使命。

大会以“解读全球化交织的引擎：从‘走出去’到‘走上去’” (Deciphering the Intertwined Engines of Globalization: ‘From Going Out’ to ‘Going Up’)为主题，聚焦产业与经济体如何通过技术融合、可持续发展及投资驱动，实现转型升级。

活动将汇聚85 位杰出演讲嘉宾，举办 15 场高端会议，预计吸引来自 150 多个国家和地区的 1,000 余名参会者，其中包括投资者、企业家及行业领袖。 与会者将围绕全球投资趋势、可持续金融以及数字化转型等议题展开讨论，探讨它们如何塑造未来商业格局。

AIM 峰会主席 Dawood Al Shezawi 阁下表示：

“AIM 峰会中国分会不仅意味着全球布局的拓展，更标志着我们在连接跨洲市场与交流前沿理念方面的重要里程碑。 上海以开拓与创新著称，是承载前瞻性投资对话与合作理念的平台的理想举办城市。 我们将携手共进，通过打造更具韧性、包容性且面向未来的经济体系，共同重新定义全球化格局。”

本次为期两天的会议将邀请多位重要嘉宾发表见解，包括阿联酋外贸部长 Thani bin Ahmed Al-Zeyoudi 博士阁下；Etihad Credit Insurance 首席执行官 Raja Al Mazrouei 阁下；阿联酋工业与先进技术部副部长 Omar Suwaina Al Suwaidi 阁下；上海市经济和信息化委员会副主任蒲亚鹏；以及诺贝尔奖得主、气候变化大使郑瑞权等。

除主论坛外，AIM 峰会中国分会还将举行多项战略合作与签约仪式，参与方包括北京国际商会 (BCIC)、中国国际贸易促进委员会南京市分会 (CCPIT Nanjing)、E&P International、CargoX、Masdar City 及中外企业家联合会 (SIEF) 等，这些活动将进一步巩固 AIM 作为国际商业合作推动者的地位。

随着 AIM 全球影响力不断扩大，AIM 峰会中国分会已成为交流理念、构建合作伙伴关系、塑造更互联互通且以创新驱动的全球投资生态的重要平台。

