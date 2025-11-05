2025 AIM 中國站會議登陸上海：全球投資對話的重要里程碑

上海, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的投資與經濟合作平台年度投資大會（Annual Investment Meeting (AIM) Congress）首度在中國上海舉辦國際分會，實現 AIM 全球網絡的重要擴張。 此里程碑強化 AIM 的堅定使命：透過國際合作聯通市場、推動創新，以及加快可持續經濟增長。

是次論壇以「解構全球化交織動力：從『走出去』到『向上行』」 (Deciphering the Intertwined Engines of Globalization: ‘From Going Out’ to ‘Going Up’) 為主題，將剖析產業及經濟如何透過科技整合、可持續發展及投資驅動轉型實現躍升。

是次活動將雲集 85 位權威講者舉行 15 場高級對話，吸引逾來自 150 國共超過 1,000 名參與者，投資者、創業者及業界領軍人物等各界人士共襄盛事。 討論議題將聚焦塑造商業未來的重要領域，包括全球投資趨勢、可持續金融及數碼轉型。

AIM Congress 主席 Dawood Al Shezawi 閣下表示：

「AIM 中國站會議 (AIM Congress China Chapter) 不僅象徵規模擴展，更是我們連繫跨洲市場與思維的重大里程碑。 上海實乃進步與創新的典範，堪稱承載前瞻投資交流與互助合作平台的最佳之選。 我們攜手共建靈活穩健、包容並蓄、面向未來的經濟體，重新確立全球化的發展藍圖。」

為期兩天的議程將匯聚多位領軍人物的真知灼見，講者包括：阿聯酋對外貿易部長 Thani bin Ahmed Al-Zeyoudi 博士閣下、Etihad Credit Insurance 行政總裁 Raja Al Mazrouei 閣下、阿聯酋工業與先進技術部副部長 Omar Suwaina Al Suwaidi 閣下、上海市經濟和信息化委員會副主任 Pu Yapeng、諾貝爾獎得主暨氣候變化大使 Rae Kwon Chung 等。

除了會議環節外，AIM 中國站會議將舉行多個主要機構的策略合作簽約儀式，包括：北京國際商會（BCIC）、中國國際貿易促進委員會海南省委員會（CCPIT Nanjing）、E&P International、CargoX、Masdar City 及 SIEF，進一步鞏固 AIM 推動國際商業合作的角色。

隨著 AIM 持續擴展影響力，AIM 中國站會議將成為重要平台，以促進思想交流、建立合作關係並塑造加強緊密連繫和驅動創新的全球投資生態系統。

