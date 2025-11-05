ECB haldustrahv LHV Groupile

Euroopa Keskpank (ECB) on edastanud AS-ile LHV Group haldustrahvi otsuse summas 405 000 eurot seoses konsolideeritud regulatiivse aruandluse veaga perioodil 30.06.2022–31.03.2024. Aruandluse ebatäpsus oli seotud Ühendkuningriigi tütarettevõtte LHV Bank Limited omakapitali kajastusega ja tulenes metoodika tõlgenduse erisusest ning konsolideerimise tehnilisest veast. Viga mõjutas valuutariski katteks eraldatavat kapitali. Trahvisumma potentsiaalne mõju võeti arvesse käesoleva aasta II kvartali kuludes. Mõju kapitali suhtarvule oli keskmiselt 35 baaspunkti ja maksimaalselt 66 baaspunkti. LHV Groupi kapitalinõuded olid igal ajahetkel täidetud. Oleme oma käsitlust täpsustanud vastavalt järelevalve selgitustele ja Q1 2023–Q1 2024 aruanded parandanud ning uuesti esitanud. ECB on otsuse avaldanud oma veebilehel.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1 100 inimese. LHV Panga teenuseid kasutab septembri lõpu seisuga 483 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 107 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 227 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.



