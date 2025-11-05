Aspocomp Group Oyj:n suunnatussa osakeannissa merkityt uudet osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi 5.11.2025



Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 5.11.2025 klo 8.00



Aspocomp Group Oyj:n suunnatussa osakeannissa (pörssitiedote 30.10.2025) merkityt 673 682 uutta osaketta on otettu kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tänään 5.11.2025. Kaupankäyntitunnus on ACG1V.



Uudet osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa rekisteröintipäivästä lukien.



Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 7 522 922 osaketta.





Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Manu Skyttä, puh. 020 775 6860, manu.skytta(at)aspocomp.com.



ASPOCOMP GROUP OYJ



Manu Skyttä

toimitusjohtaja





Aspocomp – heart of your technology



Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.



Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.



Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.



www.aspocomp.com