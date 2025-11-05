Melexis organiseert vandaag zijn Capital Markets Day





Ieper, België – 5 november 2025 – Melexis NV (Euronext Brussels: MELE), een wereldwijde leverancier van micro-elektronische halfgeleideroplossingen, organiseert vandaag zijn 2025 Capital Markets Day voor investeerders en financiële analisten.

Het evenement vindt plaats op de hoofdzetel van het bedrijf in Ieper, België, en start om 11:00 uur CET. Het management team zal de langetermijnstrategie, de belangrijkste groei-initiatieven en de financiële doelstellingen van het bedrijf toelichten.

Een live webcast van de presentaties kan gevolgd worden door te registreren via deze link . Een opname van het evenement en de presentaties zullen kort na afloop beschikbaar zijn op https://www.melexis.com/en/investors.





E-mail: investor@melexis.com

E-mail: brandcomms@melexis.com





Melexis ontwerpt, ontwikkelt en levert geavanceerde sensor- en driveroplossingen met een hart voor mens

en planeet. Haar missie is om ingenieurs in staat te stellen hun ideeën om te zetten in toepassingen die de

best denkbare toekomst ondersteunen, een toekomst die veilig, comfortabel en duurzaam is.

Melexis is gespecialiseerd in oplossingen voor de automobielsector op het gebied van de aandrijflijn,

thermisch beheer, verlichting, regeneratief remmen, elektrisch sturen en batterijtechnologie. Het bedrijf

breidt ook haar activiteiten uit in opkomende markten, zoals een duurzame wereld, alternatieve mobiliteit,

robotica en digitale gezondheid.

Melexis werd opgericht in 1989 in België en is uitgegroeid tot een bedrijf met meer dan 2.000 werknemers

in twaalf landen, dat wereldwijd klanten van baanbrekende technologie voorziet.

Ga voor meer informatie naar www.melexis.com of volg Melexis op LinkedIn en YouTube.