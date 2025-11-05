Sampo Oyj, osavuosiraportti, 5.11.2025 klo 8.30

Sampo-konsernin tulos tammi-syyskuulta 2025

Vertailukelpoinen bruttomaksutulon kasvu oli 8 prosenttia kehityksen jatkuessa vahvana henkilö- ja pk-yritysasiakkaissa, ja kiihtyen erityisesti Henkilöasiakkaat Pohjoismaissa -segmentissä.

Underwriting-tulos kasvoi 17 prosenttia kiintein valuuttakurssein 1 121 miljoonaan euroon vankan kasvun ja vahvojen marginaalien tukemana.

Osakekohtainen operatiivinen tulos vahvistui 14 prosenttia underwriting-tuloksen kasvun myötä.

Vahvan tuloskehityksen ja konsernin näkymiin liittyvän luottamuksen pohjalta hallitus on päättänyt nostaa vuosien 2024–2026 osakekohtaisen operatiivisen tuloksen kasvutavoitetta yli 9 prosenttiin keskimäärin vuodessa aiemmasta yli 7 prosentista.

Raportoitu osakekohtainen tulos nousi 40 prosenttia, mitä tuki NOBAn syyskuussa menestyksekkäästi toteutuneen listautumisen yhteydessä kirjattu 355 miljoonan euron nettovoitto kolmannella vuosineljänneksellä.

Sampo tulee käynnistämään uuden 150 miljoonan euron suuruisen takaisinosto-ohjelman, joka rahoitetaan NOBA-osakkeiden myynnistä listautumisen yhteydessä saaduilla varoilla.

Solvenssi II -vakavaraisuussuhde oli 172 prosenttia osinkokertymä ja uusi takaisinosto-ohjelma huomioiden, ja velkaisuusaste oli 24,5 prosenttia.





“Henkilö- ja pk-yritysasiakasliiketoiminnoissa saavutettu vahva kasvu osoittaa, että orgaaniseen kasvuun keskittyvä strategiamme etenee oikealla uralla. Henkilöasiakkaat Pohjoismaissa -segmentissä nähtiin neljäs peräkkäinen ennätysneljännes, kun bruttomaksutulo kasvoi 10 prosenttia. Olen ilahtunut, että investointimme asiakasarvolupaukseen heijastuvat vankkaan asiakaspysyvyyteen ja asiakasmäärän kasvuun. Erinomaisen kehityksen myötä, ja katsoessamme vuoteen 2026 luottavaisina ja kunnianhimoisina, olemme nostaneet osakekohtaisen operatiivisen tuloksen kasvutavoitetta”, sanoo Sammon konsernijohtaja Morten Thorsrud.

Avainluvut

Milj. e 7–9/

2025 7–9/

2024 Muutos, % 1–9/

2025 1–9/

2024 Muutos, % Bruttomaksutulo 2 218 2 088 6 8 461 7 718 10 Vakuutusmaksutuotot, netto 2 303 2 137 8 6 755 6 214 9 Underwriting-tulos 392 374 5 1 121 955 17 Nettorahoitustulos 549 128 328 836 573 46 Tulos ennen veroja 866 432 101 1 769 1 340 32 Nettotulos 757 320 136 1 460 973 50 Operatiivinen tulos 366 297 23 1 031 846 22 Osakekohtainen tulos (EUR) 0,28 0,13 122 0,54 0,39 40 Osakekohtainen operatiivinen tulos (EUR) 0,14 0,12 16 0,38 0,34 14 7–9/

2025 7–9/

2024 Muutos 1–9/

2025 1–9/

2024 Muutos Riskisuhde, % 58,1 57,5 0,6 57,9 59,5 -1,6 Toimintakulusuhde, % 24,9 25,0 -0,2 25,5 25,1 0,4 Yhdistetty kulusuhde, % 83,0 82,5 0,5 83,4 84,6 -1,2 Solvenssi II -vakavaraisuussuhde (sis. osinkokertymän), % — — — 172 177 -5

Bruttomaksutulo ja vakuutusmaksutuotot sisältävät broker-liiketoiminnan tuotot. Vertailukelpoinen bruttomaksutulon kasvu lasketaan käyttäen kiinteitä valuuttakursseja ja se on oikaistu poissulkemaan mahdolliset vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, kuten portfoliosiirrot, muutokset suurten sopimusten alkamispäivissä ja muutokset kirjanpitomenetelmissä. Nettotulos vertailukaudelta viittaa osakkeenomistajien osuuteen nettotuloksesta. Osakekohtaiset luvut vertailukaudelta ovat oikaistu helmikuussa 2025 toteutetulla osakesplitillä. Luvut eivät ole tilintarkastettuja.



KONSERNIJOHTAJAN KOMMENTTI

Operatiivinen kehitys jatkui erinomaisena kolmannella neljänneksellä, kun jatkoimme orgaaniseen kasvuun keskittyvän strategian toteutusta. Heijastellen vahvaa kehitystämme, ja katsoessamme vuoteen 2026 luottavaisina ja kunnianhimoisina, olemme nostaneet vuosien 2024–2026 osakekohtaisen operatiivisen tuloksen kasvutavoitettamme yli 9 prosenttiin.

Sampo, jonka konsernijohtajana aloitin 1.10.2025, on henkilöasiakkaisiin ja pk-yrityksiin keskittynyt vahinkovakuutuskonserni, jonka operatiivinen profiili on ainutlaatuisen houkutteleva. Johtava markkina-asemamme kahdeksalla markkinalla Pohjois-Euroopassa antaa meille mittakaava- ja hajautushyötyjä, jotka tuovat sekä tehokkuutta että vakautta. Liiketoimintamme perustuu pääasiassa huippuunsa hiottuun digitaaliseen toimintamalliin ilman fyysistä jakelua, ja uskomme sen merkityksen vain kasvavan tulevaisuudessa. Samalla pohjoismainen moottoriajoneuvovakuutusten kumppaniverkostomme mahdollistaa erinomaisen asiakastavoitettavuuden niin myynnissä kuin palvelussa ja tarjoaa ainutlaatuisen näkymän nopeasti kehittyvään ajoneuvoteknologiaan. Lyhyesti sanottuna Sampo on vahvassa asemassa vastaamaan nykyisten ja tulevien vahinkovakuutusasiakkaiden tarpeisiin.

Strategisesti keskitymme hyödyntämään vahvaa operatiivista osaamistamme tavoitellessamme orgaanista kasvua houkuttelevilla marginaaleilla. Pyrimme saavuttamaan kunnianhimoiset tavoitteemme investoimalla merkittävästi digitalisaatioon, jakelukanaviin ja asiakaspalveluun, joiden tarkoituksena on vahvistaa asiakastavoitettavuuttamme ja kilpailuasemaamme. Samalla toteutamme nämä investoinnit aina kurinalaisesti, mikä mahdollistaa asiakasarvolupauksen jatkuvan kehittämisen rinnakkain tehokkuusparannusten kanssa.

Näemme pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia koko henkilöasiakas- ja pk-yritysasiakasliiketoiminnan alueella, joskin sopeutamme kasvutoimenpiteemme aina vallitsevien markkinaolosuhteiden mukaisiksi. Odotamme markkinoita nopeampaa kasvua Pohjoismaiden henkilövakuutuksissa, henkilöasiakkaiden omaisuusvakuutuksissa ja pk-yritysten vakuutuksissa sekä Ison-Britannian moottoriajoneuvo- ja kotivakuutusten digitaalisessa myynnissä. Yhdessä nämä tuotealueet muodostavat yli puolet konsernin liiketoiminnasta. Johtava asemamme Pohjoismaiden moottoriajoneuvovakuutusmarkkinoilla antaa meille myös erinomaiset lähtökohdat hyötyä uusien autojen myynnin mahdollisesta normalisoitumisesta. Lisäksi näemme mahdollisuutena hyödyntää Tanskassa kasvaneita mittakaavaetujamme uusien asiakkaiden ja kumppanuuksien hankkimiseksi. Olemme Pohjoismaiden suurin vahinkovakuuttaja, mutta emme vielä markkinajohtaja yhdessäkään maassa. Meille tämä on selkeä mahdollisuus.

Viime vuosien laaja-alainen ja jatkunut maksutulon kasvu osoittaa, että orgaaninen kasvustrategiamme tuottaa tulosta. Kolmas neljännes ei ollut tässä poikkeus, vaan saavutimme konsernitasolla 8 prosentin bruttomaksutulon kasvun positiivisen vireen jatkuessa kaikilla henkilöasiakas- ja pk-yritysasiakassegmenteillä. Henkilöasiakkaat Pohjoismaissa -segmentin bruttomaksutulo kasvoi erityisen vahvasti, peräti 10 prosenttia. Kyseessä oli jo neljäs perättäinen neljännes, jolla segmentin kasvu rikkoi ennätyksiä. Positiivista kehitystä tukivat vahva asiakaspysyvyys ja asiakasmäärän kasvu. Samalla pysyimme uskollisina kurinalaiselle underwriting-kulttuurillemme ja hillitsimme tarkoituksenmukaisesti kasvua Henkilöasiakkaat Isossa-Britanniassa ja Pohjoismaiden suurasiakkaat -segmenteissä kannattavuuden varmistamiseksi.

Tanska on ollut perinteisesti meille haastava markkina, mutta Topdanmarkin hankinta viime vuonna on antanut meille erinomaisen mahdollisuuden muutokseen. Integraatio etenee vauhdilla, ja kolmannella vuosineljänneksellä näimme piikin synergiaetujen toteutumisessa, minkä seurauksena saavutimme vuodelle 2025 asetetun 24 miljoonan euron tavoitteen yhden neljänneksen etuajassa. Koska taustalla vaikuttaa olevan ajoituserot, pidämme edelleen kiinni 140 miljoonan euron synergiatavoitteestamme vuodelle 2028, joskin aiempaa vahvemmalla luottamuksella.

Ottaen huomioon vahvan taloudellisen kehityksemme strategiakauden aikana, olemme päättäneet nostaa osakekohtaisen operatiivisen tuloksen kasvutavoitettamme vuosille 2024–2026 yli 9 prosenttiin vuodessa aiemmasta 7 prosentista, joka asetettiin vuonna 2024. Tavoitteen nosto osoittaa paitsi luottamustamme strategiaamme ja kykyymme toteuttaa sitä, myös kunnianhimoamme vuotta 2026 kohti mentäessä.

Mitä tulee pääomien palautukseen, syyskuun lopussa toteutunut NOBAn listautuminen tuotti Sammolle noin 150 miljoonan euron myyntituotot omistusosuutemme laskiessa 20 prosentista 15 prosenttiin. Käytämme nämä tuotot uuden omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman rahoittamiseen Sammon kurinalaisen pääomanhallinnan mukaisesti.

Tämä on ensimmäinen neljännekseni konsernijohtajana, ja olen tyytyväinen voidessani kertoa vahvasta tuloskehityksestä. Uskon, että Sammolla on erinomaiset edellytykset menestymiseen myös jatkossa.

Morten Thorsrud

Konsernijohtaja

NÄKYMÄT VUODELLE 2025

Kolmannella vuosineljänneksellä sekä alla olevan kasvun että kannattavuuden kehitys oli vahvaa. Suotuisat sääolosuhteet ja suurvahinkokehitys vaikuttivat marginaaleihin positiivisesti, joskin aiempien vuosien korvausvastuita purettiin vähemmän kuin vertailukaudella, mikä kumosi niiden positiivisen vaikutuksen. Lisäksi Pohjoismaihin lokakuun alussa iskenyt Amy-myrsky aiheutti merkittäviä vahinkoja, ja vuoden viimeisen neljänneksen ollessa tyypillisesti talvinen, konserni edelleen altistuu mahdolliselle säävahinkojen kasvulle. Näistä syistä johtuen konsernin näkymät vuodelle 2025 säilyvät muuttumattomina vuoden 2025 puolivuosikatsauksesta.

Konsernin vakuutusmaksutuotot: 8,9–9,1 miljardia euroa tarkoittaen 6–9 prosentin vuosikasvua.

Konsernin underwriting-tulos: 1 425–1 525 miljoonaa euroa tarkoittaen 8–16 prosentin vuosikasvua.

Sammon underwriting-tulosta koskeva ennuste perustuu arvioihin säävahingoista, suurvahingoista, aiempien vuosien korvausvastuun kehityksestä ja muista tekijöistä, jotka voivat vaihdella ajoittain ja ovat Sammon vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tämän vuoksi ennustetta on päivitettävä säännöllisesti, jotta se vastaa toteumaa. Kvartaalitasolla poikkeamat normaaleista ja budjetoiduista tasoista ovat tavanomaisia, ja Sampo pyrkii ottamaan nämä laajalti huomioon kvartaaliraportoinnin näkymissään. Underwriting-tuloksen ohella merkittävä osa Sammon tuloksesta kertyy sijoitustoiminnan tuotoista sekä vakuutuksen nettorahoitustuotoista tai -kuluista, minkä vuoksi näkymissä tapahtuvien muutosten ei voi olettaa siirtyvän samassa suhteessa nettotulokseen. Sampo ei anna näkymiä sen nettorahoitustulokselle.

Näkymät vuodelle 2025 ovat linjassa Sammon vuosille 2024–2026 asettamien tavoitteiden kanssa, joihin lukeutuvat alle 85 prosentin yhdistetty kulusuhde vuositasolla ja osakekohtaisen operatiivisen tuloksen yli 9 prosentin keskimääräinen kasvu vuositasolla. Näkymiin sisältyy vahinkojen toteutumista ja korvauskuluja koskeviin arvioihin, valuuttakursseihin sekä kilpailudynamiikkaan liittyvää epävarmuutta. Erityisesti vakuutusmaksutuottoja koskeva ennuste on riippuvainen kilpailutilanteesta, joka voi tietyillä alueilla, kuten Ison-Britannian moottoriajoneuvovakuuttamisessa, muuttua nopeasti. Näkymissä esitetyt vakuutusmaksutuotot ja underwriting-tulos perustuvat viimeisimmän raportointipäivän valuuttakursseihin.

SAMPO OYJ

Hallitus

Sampo-konsernin tammi–syyskuun 2025 osavuosiraportti, tiedotetta täydentävä englanninkielinen esitysaineisto ja konsernijohtaja Morten Thorsrudin videokatsaus ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/tulos.

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi tänään 5.11.2025 klo 10.30.

Kysymyksiä voi esittää puhelimitse rekisteröitymällä puhelinkonferenssiin oheisen linkin kautta: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50051477.

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti osoitteessa www.sampo.com/tulos. Puhelinkonferenssin tallenne ja transkripti ovat saatavilla myöhemmin samassa osoitteessa.



Lisätiedot:

Knut Arne Alsaker, talousjohtaja, puh. 010 516 0010

Sami Taipalus, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 516 0030

Antti Järvenpää, sijoittajasuhdeasiantuntija, mediayhteydet, puh. 010 516 0035

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Nasdaq Tukholma

Nasdaq Kööpenhamina

Lontoon pörssi

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.sampo.com

Liite