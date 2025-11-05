Rapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2025

Sammanfattning

Den proportionella elproduktionen för rapporteringsperioden uppgick till 574 GWh, och därutöver erhöll bolaget kompensation för ytterligare 30 GWh från stödtjänster och tillgänglighetsgarantier, vilket ger en sammanlagd proportionell elproduktion, inklusive dessa volymer, om 604 GWh. Den proportionella elproduktionen för 2025, inklusive kompenserade volymer, förväntas nu att uppgå till mellan 850 och 900 GWh.

Bolaget genomförde försäljningen av ett egenutvecklat solenergiprojekt om 76 MW i Tyskland till en köpeskilling om 4,0 MEUR, varav 2,0 MEUR betalades vid slutförandet av transaktionen i juli 2025, vilket resulterade i en vinst om 1,1 MEUR. En utestående betalning om 2,0 MEUR är villkorad av kommunala och legislativa beslut.

Bolaget har ingått finansiella prissäkringsavtal som omfattar cirka 200 GWh av den proportionella elproduktionen för 2026 i elprisområdena SE3 och SE4, till ett genomsnittligt elpris (baseload) om 58 EUR per MWh.





Konsoliderade resultat – 9 månader

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8,2 MEUR.





Proportionella resultat – 9 månader

Realiserat elpris uppgick till 35 EUR per MWh, vilket tillsammans med försäljningen av det tyska solenergiprojektet, resulterade i en proportionell EBITDA om -6,5 MEUR.

Proportionell nettoskuld uppgick till 83 MEUR och den revolverande kreditfaciliteten om 170 MEUR ger bolaget betydande likviditetsutrymme.

Finansiella resultat

Orrön Energy äger förnybara energitillgångar direkt och genom joint ventures eller intressebolag. Bolaget presenterar därför proportionella finansiella resultat utöver den konsoliderade finansiella rapporteringen i enlighet med IFRS för att visa sin nettoägarandel i dessa tillgångar och resultat. Syftet med att redovisa den proportionella ägarandelen är att ge vidare insikt i bolagets operativa och finansiella resultat.

Finansiella resultat Q3 jan-sep MEUR 2025 2024 2025 2024 Intäkter från elproduktion 3,6 1,6 17,4 18,6 Intäkter från projektförsäljning 2,0 - 2,0 - EBITDA -4,1 -7,1 -11,0 0,9 Rörelseresultat (EBIT) -8,3 -11,3 -23,7 -11,2 Resultat -8,5 -11,1 -24,0 -6,7 Resultat per aktie – EUR -0,03 -0,04 -0,08 -0,02 Resultat per aktie efter utspädning – EUR -0,03 -0,04 -0,08 -0,02 Alternativa nyckeltal Proportionella resultat1 Elproduktion (GWh) 135 164 574 620 Genomsnittligt elpris per MWh – EUR 31 18 35 35 Verksamhetskostnader per MWh – EUR 31 21 25 18 Intäkter från elproduktion 4,1 2,9 19,9 22,0 Intäkter från projektförsäljning 2,0 - 2,0 - EBITDA -2,6 -4,9 -6,5 6,9 Rörelseresultat (EBIT) -7,7 -10,1 -21,9 -8,1 1 Proportionella finansiella resultat representerar Orrön Energys proportionella ägarandel (netto) av tillgångar och relaterade finansiella resultat, inklusive joint ventures.



Kommentar från Daniel Fitzgerald, vd för Orrön Energy

”Det tredje kvartalet präglades av ett fortsatt utmanande marknadsläge, med låga elpriser och ogynnsamma vindförhållanden i vissa regioner. För att hantera detta har vi optimerat driften av våra tillgångar ytterligare. Vi ser även tecken på återhämtning på terminsmarknaden och har ingått kortsiktiga finansiella prissäkringsavtal för att ta tillvara en del av uppgången i elpriserna, samtidigt som det stärker stabiliteten och förutsägbarheten i våra kassaflöden. Vi har även gjort viktiga framsteg inom vår utvecklingsplattform genom den första projektförsäljningen i Tyskland och redovisar därmed de första intäkterna från denna satsning som banar väg för fler spännande möjligheter under de kommande sex till tolv månaderna.

Den nordiska elmarknaden har varit, och fortsätter att vara, mycket volatil. Detta beror delvis på de strukturella förändringar som genomförts på elmarknaden, däribland övergången av handels- och avräkningsperiod från 60 till 15 minuter på både elhandels- och balansmarknaden, vilket ledde till ökade balanskostnader under det andra kvartalet. Dessa kostnader har minskat betydligt under det tredje kvartalet, till följd av att vi proaktivt har infört åtgärder för att minska vår exponering, samt att marknaden i stort har anpassat sig till de nya förutsättningarna. Vi fortsätter att agera flexibelt för att hantera förändrade marknadsförhållanden, och jag är stolt över vad vårt team har åstadkommit under de senaste 12 månaderna. Genom nya tekniska lösningar kan vi nu aktivt styra vår elproduktion, vilket i sin tur har lett till lägre kostnader och högre intäkter.

Den proportionella elproduktionen under årets första nio månader uppgick till 574 GWh, och vi kompenserades för ytterligare 30 GWh från stödtjänster och tillgänglighetsgarantier, vilket ger oss sammanlagt 604 GWh inklusive kompenserade volymer. Produktionsnivåerna är lägre än vad vi ursprungligen förväntade oss, främst på grund av ogynnsamma vindförhållanden men även till följd av att vi genomfört frivilliga produktionsbegränsningar under perioder med låga elpriser. Dessa begränsningar minskar vår sammanlagda produktion, men bidrar till att förbättra våra finansiella resultat genom att vi kan undvika olönsam produktion under perioder med låga elpriser och säkra ytterligare intäkter via stödtjänster. Baserat på den proportionella elproduktionen hittills under året, förväntar vi oss nu att helårsproduktionen för 2025, inklusive kompenserade volymer, kommer att uppgå till mellan 850 och 900 GWh.

Försäljningen av vårt första egenutvecklade projekt i Tyskland är en viktig milstolpe för vår utvecklingsverksamhet och ger en tydlig indikation på värdet av vår storskaliga projektportfölj. Den totala köpeskillingen för projektet uppgår till 4,0 MEUR, varav 2,0 MEUR har betalats, vilket bidrog med en vinst om 1,1 MEUR under det tredje kvartalet, och med ytterligare tillskott som förväntas efter att den utestående betalningen erhållits. Försäljningen representerar en hög avkastning på investerat kapital och vi förväntar oss att projektförsäljningar i allt större utsträckning kommer att komplettera intäkterna från elproduktion och utgöra en ytterligare källa till kassaflöden.

Vi gör goda framsteg i projektportföljen i övrigt. I Tyskland har vi en rad projekt som förväntas nå viktiga milstolpar under den senare delen av 2025 och under 2026, och vi utvärderar aktivt avyttringsmöjligheter, både som fristående projekt och som en del av en större portföljförsäljning. I Storbritannien inväntar vi återkoppling för åtta storskaliga projekt under reformen för nätanslutningar, och vi har även utökat vår projektportfölj till att omfatta datacenter, där vi ser en stark efterfrågan och höga värderingar. Elnätsreformen har tagit längre tid än förväntat, men Storbritannien är fortsatt en attraktiv marknad för oss och jag är övertygad om att vi kommer att se en god avkastning där på längre sikt.

Under det tredje kvartalet levererade vi ett starkare resultat än samma period föregående år, trots både lägre produktionsvolymer och högre balanskostnader. Våra proportionella intäkter, inklusive övriga intäkter och projektförsäljningar under kvartalet, uppgick till 6,4 MEUR, vilket resulterade i en proportionell EBITDA om -2,6 MEUR. I detta resultat inkluderas juridiska kostnader för Sudanprocessen om cirka 1,3 MEUR, vilka förväntas att minska avsevärt efter att rättegången avslutas under 2026.

Jag är optimistisk inför bolagets framtidsutsikter, med positiva marknadssignaler i form av stigande terminspriser på el, en fortsatt stark utveckling i vår projektportfölj som väntas bidra med framtida intäkter samt ett avslut på Sudanprocessen. Även om hantering av marknadsvolatilitet fortsatt är en prioritet, är jag övertygad om att marknadsförhållandena kommer att stabiliseras och förbättras jämfört med det vi upplevt de senaste åren.

Jag vill rikta ett varmt tack till våra aktieägare för ert fortsatta stöd och ser fram emot att hålla er uppdaterade om våra framsteg.”

Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och en del av Lundin Group of Companies. Orrön Energys kärnportfölj består av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden samt egenutvecklade tillväxtprojekt i Norden, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Med betydande kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt, starkt stöd från en större aktieägare, samt en bolagsledning och styrelse med bevisad förmåga att investera i, leda och växa framgångsrika bolag, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.

Framåtriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom bolagets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

